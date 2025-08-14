Mastantuono, nueva figura de Real Madrid: qué dijeron los medios españoles tras su presentación

Finalmente, llegó el día para Franco Mastantuono, justo en la jornada en la que cumple 18 años, para ser presentado de manera oficial como nuevo jugador y figura de Real Madrid. “Es un día especial para mí, se me cumple un sueño”, fueron las primeras palabras que dijo el futbolista a la multitud que lo seguía desde la sede de la institución y a través de las transmisiones por las redes sociales. Los medios españoles también vivieron de manera especial la llegada del delantero argentino.

“Sabe perfectamente dónde llega: ¡vean la cara de felicidad de Mastantuono en su primera imagen con el Madrid!“, tituló el diario español AS al mostrar un video de la llegada del ex River al club merengue y que provocó la emoción de los familiares del joven futbolista, presentes en el lugar. “La impactante primera alocución fue brutal: se comió la escena y sedujo así a Florentino [Pérez, presidente de Real Madrid]”, destacó el medio.

La portada digital del diario deportivo Marca Captura de pantalla

Tanto AS como Marca tomaron palabras similares de la voz del argentino durante su breve discurso de agradecimiento: “Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta. Tendrán un hincha dentro de la cancha”.

En el diario Marca resaltaron las palabras que utilizó el presidente de Madrid cuando se disponía a darle la bienvenida al argentino. “Uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo”, dijo Pérez, que indicó que el joven futbolista acaba de arribar al club “más admirado y laureado del mundo”.

Presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid. x.com/realmadrid

En el caso del diario El Mundo, eligieron titular la noticia como: “El inolvidable cumpleaños de Mastantuono, mayoría de edad y presentación con el Madrid”. “Triple regalo: firma de contrato, presentación de Florentino Pérez y entrada por la puerta grande en el primer equipo”, describen el día tan esperado por los madrileños.

Presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid. Web El Mundo de España

El diario catalán Sport hizo énfasis -como no podía ser de otra manera- en la elección de Messi cuando fue consultado por quién era, en su opinión, el el mejor jugador del mundo. Fieles a la rivalidad entre catalanes y madridistas, los de Sport no perdieron la oportunidad para aferrarse a esa declaración y alimentar el encono.

Presentación de Franco Mastantuono en portales de España Captura de pantalla

Y Mundo Sport, también de Barcelona, más allá de subir una nota con el ida y vuelta del jugador argentino con los periodistas, publicó una nota con cierto aire a chicana a la que tituló: “La treta legal del Real Madrid con Mastantuono para poder fichar”. “El club echó mano de una treta legal para no cerrar el mercado de fichajes. Eso fue inscribir a Mastantuono, de 18 años, como jugador del filial y no del primer equipo. Eso supone que el club blanco, con 24 fichas del primer equipo, deja una libre”, se lee en una nota.

Presentación de Franco Mastantuono en portales de España Captura de pantalla

Jugador oficial de Real Madrid

Mastantuono firmó un contrato con Real Madrid por las próximas seis temporadas, hasta 2031. “Querido presidente, muchas gracias. Gracias a todos los que están hoy aquí. Es un día muy especial. Para mí se me cumple un sueño como futbolista y como persona que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo. Estoy muy contento, va a ser un día recordado para mi historia”, arrancó el futbolista su discurso durante la presentación en la ciudad deportiva del club.

El joven jugador recordó en sus palabras a sus padres, a su familia y a su grupo de amigos y de trabajo. “Son indispensables para mí y los quiero mucho. Quiero que lo puedan disfrutar como lo estoy haciendo yo. La verdad que me enorgullece que estén ahí y lo puedan disfrutar”, expresó. “Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero creo que esos valores vienen desde mi círculo íntimo, que es lo mejor que tengo. Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad. Hoy comienza”, defendió el argentino, que lucirá el dorsal 30, como en River, “número que me ilusionaba seguir usando y que por eso se lo pedí a Pérez”.

Presentación de Franco Mastantuono en el Real Madrid Captura de video

“El mejor jugador del mundo es para mí Messi”, afirmó luego Mastantuono en conferencia de prensa, donde se lo vio seguro y hasta reveló cómo fue la charla con Luis Enrique, DT del Paris Saint Germain, días previos a que resolviera dejar River para sumarse al plantel de Real Madrid.