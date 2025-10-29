LA NACION

Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este miércoles continúa la actividad en la capital de Francia; juegan los argentinos Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo, que debuta en el certamen

El italiano Jannik Sinner, N° 2 del ranking ATP, iniciará su participación en el Masters 1000 de París 2025 este miércoles
Este miércoles continúa la actividad en la edición 2025 del Masters 1000 de París. Se disputan 12 partidos, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión por intermedio de alguna de las señales de ESPN.

Este lunes quedaron eliminados dos argentinos, Francisco Comesaña (68° del ranking ATP), quien cayó frente al canadiense Félix Auger Aliassime (10°) por 6-7 (2), 6-3 y 6-3, y Tomás Etcheverry (58°), que perdió con su compatriota Camilo Ugo Carabelli (49°) por 7-5 y 6-3. Por otro lado, la sorpresa la protagonizó el monegasco Valentin Vacherot (40°), campeón del Masters 1000 de Shanghái hace apenas dos semanas y la gran revelación del circuito profesional en los últimos meses: venció al checo Jiri Lehecka (18°) por 6-1 y 6-3.

Para este miércoles se destaca la aparición de otros dos argentinos: Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo (21°). El ‘Brujo’ se enfrentará nada menos que al alemán Alexander Zverev (3°) no antes de las 13, mientras que ‘Fran’ jugará contra el serbio Miomir Kecmanovic (53°) casi en simultáneo, pero en otra cancha. Además, debutan en el certamen Jannik Sinner (2°) y Casper Ruud (9°). El italiano va contra el belga Zizou Bergs (41°) cerca de las 15 y el noruego chocará con el alemán Daniel Altmaier (50°) a partir de las 11.

Francisco Cerúndolo hará su presentación en el Masters 1000 de París 2025 ante el serbio Kecmanovic
*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Masters 1000 de París 2025

El Masters 1000 de París 2025 se extiende hasta el domingo 2 de noviembre en el Paris La Défense Arena, un estadio cubierto con sala modulable y polivalente situada en Nanterre, cerca del Arco de la Défense, al norte de París. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+.

  • ESPN y sus diferentes señales.
  • Disney+.

Tabla de campeones del Masters 1000 de París

El serbio Novak Djokovic es el máximo ganador con siete consagraciones: 2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021 y 2023. En el segundo lugar del palmarés aparecen el alemán Boris Becker y el ruso Marat Safin, con tres títulos cada uno. Los estadounidenses Brian Gottfried, Andre Agassi y Pete Sampras, por su parte, levantaron el trofeo en dos oportunidades cada uno. Más atrás hay varios tenistas que festejaron una vez, entre los que destacan el argentino David Nalbandian (2007), el suizo Roger Federer (2011), el británico Andy Murray (2016) y el alemán Alexander Zverev, último ganador.

Alexander Zverev es el campeón en ejercicio del Masters 1000 de París; debuta ante el argentino Ugo Carabelli
  • Novak Djokovic (Serbia) -Siete títulos
  • Boris Becker (Alemania) y Marat Safin (Rusia) - Tres cada uno
  • Brian Gottfried (Estados Unidos), Andre Agassi (Estados Unidos) y Pete Sampras (Estados Unidos) - Dos cada uno
