A casi diez meses del partido de cuartos de final del Mundial de Qatar entre Argentina y Países Bajos, todavía resuenan los ecos de lo que ocurrió el 9 de diciembre en el estadio de Lusail. Luego de los 120 minutos y el triunfo de la selección por penales, Lionel Messi criticó con dureza al árbitro español Antonio Mateu Lahoz: “ La FIFA no puede designar a un árbitro de este calibre para partidos de esta magnitud ”, protestó la Pulga después del encuentro, en el que la Scaloneta consiguió la victoria por penales tras igualar 2-2.

Ahora, el exárbitro (retirado en junio) contó más detalles de ese partido y lo que ocurrió después: ”Leo Messi me llamó después del partido de Holanda en el Mundial y me pidió disculpas por las duras palabras que me dirigió durante el partido . Era un Messi diferente en ese partido”, dijo Lahoz en su nuevo rol de comentarista para el programa “Tiempo de juego”, de la cadena Cope. “Al final, es una lástima. Hemos compartido más de 50 partidos. Es una lástima, pero lo digo hoy sin rencor”, agregó.

Lionel Messi fue uno de los amonestados por el árbitro Mateu Lahoz en el enfrentamiento ante Países Bajos ALBERTO PIZZOLI - AFP

El conductor del programa radial buscó aún más polémica: “Tendrías que haber echado a siete argentinos”, le recordó. Y Lahoz respondió: “No, porque después de la celebración del Topo Gigio, los holandeses se exaltaron. Fue la provocación. Y yo sabía que si sacaba una roja, y tendría que haber sacado dos, no eran las últimas ”. Lo curioso es que Lahoz siempre fue un árbitro fóbico con la prensa, y ahora se dedica a dejar títulos cada vez que habla detrás del micrófono. Lo hace en calidad de experto arbitral. Pero su pasado siempre vuelve a escena.

Como en una entrevista con Vicente Del Bosque, ex entrenador del seleccionado español, para el diario El País, de Madrid, en la que dijo: “ Durante 10 años estuve sin conceder ninguna entrevista . Yo no tengo nada contra el periodismo. El periodista me ayuda a enriquecerme. Lo que no aguanto son las fobias y las filias. No aguanto el sectarismo. Ese tipo de cosas tenemos que erradicarlas”, aseguró. Y en esa misma nota destacó la ayuda de la tecnología: “El VAR hace mucho bien al fútbol. Si hubiese llegado antes hubiese dormido muchas más horas en mi vida. Ha habido muchas ocasiones en las que nos hemos equivocado por centímetros. (...). Los árbitros no quieren que una maquinita los elimine. Esta maquinita lo que tiene que hacer es complementar”.

Lahoz supo tener una costumbre: llamar a los futbolistas por su nombre. Así, lo más probable es que aquel día del partido con Países Bajos, Messi haya sido “Lionel”, o “Leo”. ¿De dónde sacó ese hábito? Lo contó el propio (ahora ex) árbitro: “ Me surge de mi vocación de profesor (de educación física). De toda la vida a mis alumnos en el instituto los llamaba por su nombre y antes había clases con 40 chicos. Me facilitaba la forma de dirigirme a ellos. En el fútbol ha sido mucho más fácil. ¿Por qué les vas a llamar por el apellido si sabés su nombre? Me parece absurdo no hacerlo. Además, durante el partido escuchás cómo se llaman entre sí. Lo que nunca hice es llamarlos por el número. Tenés que intentar tratar a la gente de una forma que le llegue, tanto al alumno como al futbolista”, contó.

Mateu Lahoz y Messi compartieron más de 50 partidos en La liga de España, durante los años que la Pulga jugó en Barcelona. Pero ese conocimiento mutuo no impidió que el rosarino destrozara al árbitro tras el encuentro ante los neerlandeses. El equipo argentino se quejó en todo momento de las provocaciones de los de camiseta naranja, que incluso calentaron el encuentro en la previa. “Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó una pelota y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha”, atizó Louis Van Gaal, el entrenador neerlandés, en la conferencia de prensa previa al partido. Los argentinos tomaron nota.

“Mucha bronca, creo que no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro. Después te sancionan, no podés ser sincero. Teníamos miedo durante del partido porque sabíamos lo que era ”, dijo Messi tras el encuentro. Y añadió: “Creo que la FIFA tendría que ver (la designación). Hay muchos detalles dentro de la cancha en los que te das cuenta que te la quieren inclinar”, protestó.

El festejo de los jugadores argentinos, tras ganar por penales el partido de cuartos de final de Qatar 2022 Thanassis Stavrakis - AP

Lo curioso es que Van Gaal, entrenador de los europeos, también se quejó por las decisiones arbitrales de Mateu Lahoz (sacó diecisiete tarjetas amarillas y expulsó a Denzell Dumfries, de Países Bajos). El DT insinuó incluso que Argentina había sido favorecida porque había gente interesada en que Lionel Messi levantara la Copa del Mundo. “No quiero decir más sobre esto. Miren cómo marcó Argentina, cómo marcamos nosotros y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron la línea sin ser sancionados. Creo que todo fue premeditado ”, protestó a comienzos de septiembre Van Gaal en declaraciones a la cadena Noos. Y continuó: “¿Debería Messi convertirse en campeón del mundo? Creo que sí”.

Todas las provocaciones de Wout Weghorst a los jugadores argentinos

El partido entre argentinos y neerlandeses quedó en la historia por la frase de Messi tras el encuentro, mientras hacía una nota con Gastón Edul, de TyC Sports. Ante el intento del delantero Wout Weghorst por darle la mano en zona de vestuarios, la Pulga respondió con su ya inmortal: “Andá pa’llá, bobo” . Fue su descarga tras un partido plagado de anomalías, y en el que Weghorst fue protagonista con sus malas artes. “El 19 nos provocó desde que entró ; nos chocaba, nos decía cosas y eso no es parte del fútbol, yo siempre respeto a todos el mundo y ellos no nos respetaron”, dijo Messi sobre su colega neerlandés, al que dejó pagando en el vestuario.

Weghorst, claro, dijo sentirse “decepcionado” con la actitud de Messi. “Yo quise darle la mano después, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo ”, señaló el neerlandés, hoy en Hoffenheim, de la Bundesliga alemana. Y añadió: “Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona”. De la lista de provocaciones hacia los argentinos que puede verse en los videos del partido, ni una palabra.

