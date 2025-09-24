Mateusz Klich criticó la organización de Inter Miami: “No recomiendo ir a Miami mientras Messi esté allí”

El brillo de Lionel Messi encumbró y transformó la imagen de Inter Miami. Desde la llegada del astro argentino, el club de la Florida estadounidense se convirtió en uno de los clubes más mediáticos del continente. Sin embargo, no todos los protagonistas que pasaron, de una u otra manera, por allí, quedado deslumbrados por el aura del capitán de la selección campeona del mundo en Qatar 2022.

El polaco Mateusz Klich, exjugador del Leeds United inglés y exrival de Messi la MLS, realizó una fuerte crítica contra el club que encabeza David Beckham y, por extensión, contra el entorno del número 10 rosarino.

Lionel Messi festejando uno de sus goles en el 3-2 de Inter Miami ante DC United, el sábado pasado; el argentino es la figura de la MLS Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“No recomiendo Miami mientras Messi esté allí. Es un desastre; la gente se va, los entrenadores y los fisioterapeutas se van. Organizativamente, es pésimo. El padre de Messi [Jorge] prácticamente dirige el club. Todos hablan español y no se puede hacer nada sin su consentimiento. El club en sí está a 45-50 minutos de Miami”, señaló Klich durante una entrevista en el canal de Youtube Foot Truck.

Actual futbolista de Ekstraklasa Cracovia, Klich enfrentó a Messi en un partido disputado en mayo de 2024, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, cuando vestía la camiseta de DC United. El conjunto rosa se impuso por 1-0. Klich, además, jugó en otro equipo de la liga estadounidense: Atlanta United.

“Red Bull tiene un estadio mejor ahora, pero el City también está construyendo un estadio espectacular. Hay clubes como el Columbus Crew y el Cincinnati, que tienen estadios excelentes y una base excelente, pero vivir allí es muy aburrido. Recomendaría Nashville, si tienen la opción de ir al Nashville SC. Es un lugar precioso, la capital del país. Portland y Seattle tienen ambiente, pero es el fin del mundo”, opinó el mediocampista sobre la vida de la MLS y el día a día.

El polaco Mateusz Klich, que actuó durante dos años en la MLS, criticó la forma en la que se maneja Inter Miami LINDSEY PARNABY - AFP

Klich dejó la MLS a mediados de este año después de estar dos temporadas en la liga norteamericana. Actualmente en Ekstraklasa Cracovia de su país, club en el que debutó como profesional en 2008. Durante su paso por la MLS marcó seis goles y colaboró también con 13 asistencias.

El sábado pasado, Messi volvió a dar un recital en el Chase Stadium con la camiseta de Inter Miami: dio una asistencia espectacular a Tadeo Allende en el 1-0 ante DC United (el exequipo de Klich) y, ya en el segundo tiempo, anotó dos goles para el 3-2 final. Así, llegó a los 22 tantos en la temporada y lidera la tabla de artilleros de la MLS. Suma, además, 12 pases de gol.

Lionel Messi, figura de Inter Miami, durante un partido contra Charlotte FC DAVID JENSEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Messi is amazing” (“Messi es espectacular”), dijo su compañero Yannick Bright luego de la victoria de Inter Miami sobre el capitán de las Garzas. El rosarino demostró, una vez más, que es el jugador más importante de la liga. Claro que no todos piensan lo mismo: Klich dio otra versión de lo vivido en Estados Unidos.