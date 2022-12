Matty Cash, el jugador inglés-polaco que tuvo que marcar a Lionel Messi y Kylian Mbappé... y se llevó sus camisetas

escuchar

Polonia se despidió del Mundial de Qatar en los octavos de final tras caer contra una muy fuerte Francia por 3-1, pero pueden irse contentos por su rendimiento en la Copa del Mundo. Después de todo, ante Arabia Saudita consiguieron su primer triunfo en el torneo desde 2006, y posteriormente regresaron a la fase eliminatoria tras 36 años antes de su despedida. El arquero Wojciech Szczesny puede considerarse como el jugador más destacado del equipo, pero quizá nadie dentro de ese plantel debe sentirse más a gusto con su experiencia en el país de Medio Oriente que Matty Cash, que cumplió un sueño después de enfrentarse a Lionel Messi y Kylian Mbappé: se quedó con las camisetas de ambos.

El lateral derecho fue titular en cada partido de la selección europea, y no tuvo una tarea fácil al tener que resistir los ataques constantes de la selección argentina mientras que la instrucción táctica de su equipo consistía en guardarse en su área. De todos modos, expresó su admiración por haber tenido la chance de enfrentarse a la Pulga y superar la fase de grupos con su país, a pesar de la derrota por 2-0.

Matty Cash enfrentándose a su ídolo Lionel Messi IG @mattycash622

“Es probablemente el mejor día de mi corta carrera futbolística. Ojalá pueda jugar contra Messi muchas veces más”, reconoció entusiasmado, revelando también cómo consiguió la casaca del número 10 con la ayuda de su compañero de Aston Villa, Emiliano Martínez: “Al final del partido, Emi viene y me dice: ‘Cashy, te tengo un regalo’. Se fue al vestuario, me dijo que espere, y vuelve con una camiseta de Messi para mí. Es increíble, no hay nada mejor que eso”.

Matty Cash expresó su emoción tras recibir la camiseta de Lionel Messi IG @mattycash622

Los octavos de final le asignaron otra difícil tarea: marcar a nada menos que Kylian Mbappé, quizás el jugador que más se destacó a lo largo de la actual Copa del Mundo. Cash tuvo varios mano a mano con el delantero y salió airoso en algunos de ellos, pero el francés fue un rival demasiado fuerte, y se despachó con un doblete en el 3-1 final con dos definiciones brillantes. “Me pasé la tarde viendo videos de él y sabía que iba a ser una prueba dura, pero cuando recibe la pelota, frena y arranca de nuevo, es el jugador más rápido que vi. Te quema las piernas”, reconoció el jugador nacido en Inglaterra a The Guardian.

“No sabía si esperarlo atrás o marcarlo más de cerca, y cuando intentaba lo segundo giraba y me quedaba atrás. Hice todo lo que pude. En las veces que lo tuve mano a mano creo que estuve bien contra él, no me superó ni una vez. Pero hubo momentos en los que tuvo espacio para el contraataque, y así hizo el segundo gol, así le hace daño a los equipos”, continuó, relatando la facilidad con la que se quedó con su premio al final del encuentro: “Al final del partido le pregunté si me podía dar su camiseta y me dio la que usó durante el partido, así que estoy encantado con eso”.

El saludo entre Matty Cash y Kylian Mbappé, al término del partido entre Polonia y Francia IG @mattycash622

Cash no es meramente un afortunado por conseguir las casacas de dos astros del fútbol, sino que tiene sin duda una de las historias más particulares de este Mundial. Nació en la ciudad inglesa de Slough y trabajó en una tienda departamental antes de convertirse en profesional con Nottingham Forest; luego en 2020 daría el salto a la Premier League con Aston Villa. A pesar de tener buenos rendimientos en el club de Birmingham, la posibilidad de jugar para los Three Lions siempre iba a ser un sueño lejano, dada la competencia feroz en el lateral derecho con jugadores de la jerarquía de Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier y Reece James, entre otros. Pero al poco tiempo descubrió que tenía ascendencia polaca por parte de sus abuelos maternos, y en octubre del año pasado consiguió la ciudadanía de su nuevo país adoptivo, para el que debutó en noviembre y se convirtió rápidamente en una pieza fundamental.

Con Polonia ya eliminada, ahora Francia deberá enfrentarse, justamente, a Inglaterra, que venció con autoridad a Senegal por 3-0. Será sin duda otro examen complicado para enfrentar a Mbappé, que es el máximo goleador en Qatar con 4 goles, pero el lateral confía en sus compatriotas: “No necesitan consejos, tienen a Kyle Walker jugando en el lateral derecho que es tan rápido como Mbappé”, aseguró. “Él sabe que Mbappé es increíble, pero Kyle es el mejor lateral derecho de Inglaterra. Si alguien lo puede parar, Kyle es el indicado”.

Cash consiguió la ciudadanía polaca en 2021 por parte de sus abuelos maternos, y debutó con la selección de ese país en noviembre de ese año Peter Dejong - AP

Para Cash, haber vivido esta experiencia, que probablemente habría sido mucho más complicado alcanzar de haber elegido representar a su país de nacimiento, representa un momento cúlmine para su carrera por todo lo que representa legar a ese punto: “Jugar contra Messi y Mbappé en un período de cuatro días es toda una curva de aprendizaje. Es un sueño de chico jugar en un torneo de primer nivel contra este tipo de jugadores y conseguir sus camisetas”, concluyó en aquella charla con The Guardian.

LA NACION