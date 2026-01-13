Mauro Icardi falló un penal... que ejecutó dos veces en la victoria de Galatasaray por la Copa de Turquía

Mauro Icardi no pudo con la mala fortuna este martes 13, en uno de los duelos de la etapa de grupos de la Copa de Turquía. El atacante argentino erró un penal que pateó dos veces, pero su equipo, Galatasaray, consiguió vencer por 2-1 a Fethiyespor, de la segunda división. El arquero del equipo que fue local en el estadio Beşkaza Spor Salonu, de la ciudad de Fethiye, le adivinó la intención en las dos ocasiones. Luego dio una asistencia que sirvió para que el cuadro de Estambul se quede con la victoria en la competencia nacional y terminó ¡firmando autógrafos! para los colaboradores del conjunto rival.

El duelo estaba 0 a 0 y se disputaban 35 de la primera etapa cuando, en un ataque de Galatasaray, Kazimcan Karatas remató al arco. La pelota dio en la mano del defensor del local Kazimcan Karatas. Tras la jugada, el árbitro Demirbas no dudó en cobrar penal y Mauro Icardi se hizo cargo de la ejecución. El argentino cruzó su remate y el arquero de Fethiyespor, Arda Akbulut, se tiró hacia su derecha y le tapó el disparo. Sin embargo, la acción fue detenida. Desde el VAR le avisaron al juez que hubo adelantamiento por parte de algunos futbolistas locales.

A pesar de las protestas y del festejo en las tribunas, la ejecución debía repetirse, y el delantero argentino, con algo de alivio por haber fallado en la primera oportunidad, volvió a hacerse cargo del penal. Icardi volvió a pegarle al mismo lugar. Akbulut acertó de nuevo en arrojarse a ese palo y le detuvo el remate el delantero, que se lamentó por haberlo fallado una vez más. De ese modo finalizó la primera parte. Mientras los jugadores iban al vestuario, Icardi felicitó al arquero Akbulut por su doble atajada.

💥 MAURO ICARDI, 2 KERE KULLANDIĞI PENALTI VURUŞUNDAN YARARLANAMADI!



🦁 Galatasaray, 35. dakikada penaltı kazandı.



❌ Mauro Icardi, 36. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.



📺 37. dakikada VAR'dan gelen uyarıyla penaltı tekrar edildi.



❌ Mauro Icardi, 38.… pic.twitter.com/U4IMPnh2Nr — A Spor (@aspor) January 13, 2026

Para el inicio de la segunda parte, Galatasaray impuso su jerarquía ante el equipo de segunda división y pudo adelantarse en el marcador, después de que le anularon un gol a Icardi por un ajustado fuera de juego. A los 28, apareció Abdülkerim Bardakcı, tras una asistencia de Baris Yilmaz, para poner el 1 a 0. Cuando se disputaban 35, llegó el segundo, con la participación de Icardi en la ofensiva. El atacante envió un centro de zurda al segundo palo para el cabezazo con pique al piso por parte de Barış Alper Yılmaz, que estableció el 2 a 0. A los 90, llegó el descuento para Fethiyespor por parte de Ugur Ayhan.

Asistencia de Mauro

Gol de Barış

0-2 pic.twitter.com/EcVPVO0yrK — icarditje (@mertenss101) January 13, 2026

Fue triunfo de Galatasaray por 2 a 1, a pesar de los dos penales fallados por Mauro Icardi, que luego pudo reivindicar con un pase gol. Además, cuando el partido terminó, dos hombres que forman parte del personal del equipo local se metieron a la cancha para pedirles que le firmen sus camisetas. En esta temporada el argentino lleva marcados 10 goles y dos asistencias en 25 partidos disputados.

Del otro lado, Arda Akbulut, el arquero que le atajó los dos remates al argentino, expresó: “Sentí que Icardi iba a tirar a la esquina y salté hacia allá. Fue el destino, lo pude salvar”. El entrenador del Galatasaray, Okan Buruk, elogió al delantero rosarino: “Icardi trabajó duro para el equipo, dio buenos pases a sus compañeros y, desde mi punto de vista, terminó el día con una buena actuación”.

✍️ Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, maçın ardından Fethiyesporlu çalışanların formalarını imzaladı. pic.twitter.com/CRZh35bbFq — A Spor (@aspor) January 13, 2026

Con la victoria, el equipo de Estambul lidera el grupo A con seis unidades y puntaje ideal. Además, en la Superliga de Turquía lidera la tabla con 42 puntos jugadas 17 jornadas. En cuanto a la Champions League, se ubica en la posición 18, con 9 unidades y el próximo miércoles estará visitando a Atlético de Madrid.