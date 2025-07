Maximiliano Salas y su durísima crítica contra los dirigentes de Racing tras su pase a River

El pase de Maximiliano Salas de Racing a River resuelto con el pago de una cláusula de 8.000.000 de euros fue una de las novelas del mercado de pases de invierno en el fútbol argentino. Corrió mucha agua bajo el puente pero este jueves se agregó un nuevo capítulo: hasta aquí, se habían dicho muchas cosas. Había hablado Marcelo Gallardo, los dirigentes millonarios y también los de la Academia, pero faltaba la voz del protagonista central. Y Salas no solo rompió el silencio, sino que además fue durísimo en sus críticas contra la comisión directiva que preside Diego Milito.

“Hoy me toca expresarme. Sé que hay mucho enojo y bronca y mucho invento y mentira. He dejado por estos colores siempre hasta el último aliento. He sido responsable en los entrenamientos, he representado al club de la mejor manera, poniendo todo de mí porque este es mi trabajo. Defendí los colores, junto a mis compañeros, al profe Costas y al cuerpo técnico, a los que les agradezco, y aprecio que hayan confiado en mí, eligiéndome para llegar a Racing. Logramos juntos la obtención de la Copa Sudamericana y la Recopa. Pero también sé de donde vengo, y por todo lo que he pasado”, arrancó en su publicación en la red social Instagram en la que utilizó una foto suya posando con las dos copas internacionales ganadas en el ciclo de Gustavo Costas: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.

Y siguió con visible enojo: “Desde muy chico me hice sólo, nadie me regaló nada. Lo logré con sacrificio y con trabajo. Cuando llegué a Racing lo hice libre, con el pase en mi mano. El contrato que tuve hasta hoy es el mismo que firmé en ese momento y nunca me dieron nada extra, NUNCA. Ya con la nueva dirigencia, REITERADAS veces mi representante se acercó a pedir se me actualice mi salario y le dijeron ”siga demostrando”. Eso de que “nunca nos poníamos de acuerdo” es totalmente mentira. Nunca me quisieron aumentar un solo peso y para mí eso también fue una DESILUSIÓN, utilizando la misma palabra que el Presidente de Racing calificando la situación".

Notoriamente subiendo su tono de fastidio por las cuestiones que le tocó escuchar en las últimas semanas, Salas siguió con su relato: “Jamás le di mi palabra a nadie, ni tampoco la mano. ESO ES ABSOLUTAMENTE FALSO. Cuando River me llamó (y a Racing también), días antes de viajar a Paraguay, todavía no me habían mejorado el contrato. Recién ahí se dieron cuenta de que yo “existía” y de que se les iba a complicar a ellos y me ofrecieron el nuevo contrato cuando ya había interés de River. Sé que el hincha no tiene la culpa pero la dirigencia me hizo padecer todo este tiempo. Y dan información falsa a la prensa de mi falta de palabra. Decidí irme por dignidad, tras su destrato durante meses. Siempre fui de frente, pero es más fácil hacerme responsable de todo a mí, que dar la cara y admitir que se equivocaron. Seguramente cometí muchos errores y pido perdón, pero no fui el único responsable en esta historia. Gracias a todos los hinchas que me bancaron en las buenas y en las malas. Gracias a Gustavo Costas y su CT. Gracias compañeros y trabajadores del club. Maxi".

Van llegando los "ME GUSTA" al explosivo posteo de Maxi Salas en sus redes sociales, explicando los motivos de su partida de Racing a River... 👀👀👀 pic.twitter.com/TN1FSv9tdC — SportsCenter (@SC_ESPN) July 10, 2025

En medio de este cruce de situaciones, llamó la atención los “likes” que le pusieron a la publicación compañeros de Salas en Racing, incluso integrantes del cuerpo técnico conducido por Gustavo Costas. Entre los compañeros del delantero que hasta hace poco compartía el vestuario de la Academia le dieron su respaldo Juan Nardoni, Agustín Almendra y Rocky Balboa.

Todo comenzó cuando River todavía estaba disputando el Mundial de Clubes en los Estados Unidos. Marcelo Gallardo intentaba buscar soluciones para afrontar la Copa Libertadores y el torneo Clausura 2025. La salida intempestiva de Franco Mastantuono a Real Madrid le trastocó los planes. Y allí fue cuando, luego de analizar el cuadro de situación, decidió volver a la carga por Maxi Salas, quien había llegado a un acuerdo de palabra para renovar su contrato con Racing. “No seamos hipócritas. Todos llaman a los jugadores. Además, yo tengo que hacer lo lógico. ¿Cómo entablo una negociación o pido un jugador si no quiere venir? Primero tengo que llamar al futbolista y preguntarle, transmitirle mi deseo de contar con él y él después me dirá si le interesa jugar en River o no...“, había dicho Gallardo en una charla con ESPN desde los Estados Unidos. Y hasta había agregado: ”Yo juego al paddle con Milito... Si llega a estar enojado me llama y me pregunta o me lo dice".

Diego Milito con Jorge Brito Racing Club

Pero Diego Milito, presidente de Racing, le contestó también con dureza a Gallardo y la dirigencia de River: “Con Salas teníamos todo arreglado. Estaba feliz de continuar en Racing. Después, hubo un llamado que lo hizo dudar”, dijo en una nota con TyC Sports. Y agregó: “Notificó que va a ejecutar la clausula de rescisión con Racing. Borrón y cuenta nueva. La palabra es decepción”, continuó su exposición el dirigente. Y fue más allá con sus revelaciones: “Sobre todo con River como institución, con su presidente [Jorge Brito], con su dirigencia, porque no pudieron honrar su palabra. Hace más de un mes hablamos y me dijeron que esta situación no iba a suceder, que por el pacto que existe en nuestro fútbol no iban a ejecutar la cláusula, pero no pudieron sostener su palabra”. Y también criticó a Gallardo: “Al entrenador de River no lo veo hace más de un año. Entiendo que llamar a los futbolistas es una práctica habitual de él. Sé que no es el único, lo cual no significa que esté bien. Yo no lo haría. Sobre todo con un jugador con el que teníamos todo arreglado para que siga. Pero cada uno actúa de la manera que lo siente“.

Stefano Di Carlo PH: Roberto Castro @robycomby Roberto Castro @robycomby

Ante esta situación, la dirigencia de River también dijo lo suyo, desmintiendo a Milito: Stéfano Di Carlo, secretario del club y candidato a presidente por el oficialismo, sostuvo: “La principal frustración de Racing debería ser el no haber podido renovarle a Salas, no que River haya ejecutado la cláusula”, dijo el directivo en el canal de streaming Love/St. Y agregó: “Quizás él sea nuevo en esto. Nunca le dijimos [a Racing] que no íbamos a ejecutar [la cláusula de rescisión]. Lo que siempre le marcamos [fue] que íbamos a hacer todo lo posible para llegar a un entendimiento. Milito se negó a hablar. Agotadas esas posibilidades, quedan los contratos, los papeles. Nunca podés negarle al otro a sentarte a negociar”.

Faltaba la voz de Maxi Salas, el principal protagonista de esta historia. Rompió el silencio este jueves y dejó en clara su postura, muy enojado con la dirigencia de Racing.