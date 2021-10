Memorias amargas del Mundial: Lionel Messi y Ángel Di María contra Jorge Sampaoli en el caliente clásico entre Olympique y Paris Saint-Germain

Hay un nuevo mapa futbolístico europeo para el interés del público argentino. Hasta no hace mucho tiempo era impensado que en una jornada en la que coinciden clásicos, un Olympique de Marsella vs. Paris Saint-Germain opacaría a un Barcelona vs. Real Madrid. Esa mudanza de expectativas va detrás de la que hizo Lionel Messi en su carrera. Su salida de Barcelona dejó sumidos en tal melancolía a los hinchas que este domingo se da por hecho que el Camp Nou no se llenará para recibir a Real Madrid. Un desapego que ya se observó en partidos recientes, con tribunas despobladas, a pesar de que ya está permitido el aforo completo.

Messi le subirá hoy un poco más la temperatura a un Velodrome que normalmente hierve de rivalidad cuando Marsella recibe a PSG. Por empezar, estarán ocupadas las 67.394 ubicaciones. Se sacan chispas en la cancha –en los últimos partidos hubo expulsados y duros cruces con acusaciones de racismo entre Neymar y el español Álvaro– y en las tribunas, donde los ultras se descontrolan con los fuegos artificiales y los objetos que arrojan al campo.

Messi todavía no convirtió por la Liga de Francia en los tres partidos que afrontó; por la Champions League marcó tres. Visionhaus - Getty Images Europe

Sobre el ambiente que lo espera, Mauricio Pochettino expresó: “No siento temor. Sabemos que vamos a un campo hostil; deportivamente son nuestros enemigos. Yo pienso, deseo y espero, por el bien del fútbol y de todos, que no haya ningún tipo de problemas. Que se pueda jugar un buen partido de fútbol con una lógica rivalidad”.

El tono argentino no se acota a Messi, sino que tendrá más protagonistas, con historias de desencuentros y discrepancias. Deportivamente, PSG llega como un cómodo líder, con 27 puntos en 10 fechas, una ventaja de nueve sobre el segundo (Lens) y diez por delante de Olympique (cuarta posición).

Será el primer enfrentamiento por la Ligue 1 entre Pochettino y Jorge Sampaoli. Desde que asumieron, son los entrenadores que más victorias consiguieron por el torneo local. Pochettino –su ciclo empezó el 6 de enero de este año– suma 16 triunfos; su colega de Casilda –debutó el 10 marzo– acumula 11 éxitos, la misma cantidad que Niko Kovac (Monaco) y Christophe Galtier (Lille y Nice). Y si se toma desde el momento de la asunción de Sampaoli, ambos conjuntos tienen el mejor promedio de goles marcados en la liga: 2,4 PSG y 1,9 OM.

Sampaoli asumió en Olympique en marzo; siempre vive los partidos al límite. Jonathan Moscrop - Getty Images Europe

Sampaoli es un cuestionador del modelo de gestión de PSG, denuncia los desequilibrios que provoca en la competencia por la posibilidad de contratar grandes figuras: “Las diferencias aumentan cuando detrás de un club está el poder de un estado [N de la R: en referencia a Qatar]. El poder es mucho más fuerte que la justicia. Ojalá que con el paso del tiempo, clubes con mucha historia en Francia, como el Marsella, cuenten con los mismos recursos económicos”.

Después de más de tres años, Sampaoli puede volver a entrar en contacto con Messi y Ángel Di María, pero a la luz de la tormentosa convivencia durante el Mundial 2018, es difícil que alguno de los tres proponga un acercamiento, aunque sea para un saludo formal. El entrenador de Olympique, en la última conferencia de prensa, dio un rodeo lingüístico para dar a entender que la relación fue dificultosa con Messi: “No nos volvimos a encontrar. Lamentablemente no me tocó un contexto como para disfrutarlo un poco más”.

Durante el Mundial, Messi se sentía representado por Javier Mascherano en la disputa que gran parte del plantel tuvo con Sampaoli. Además de las divergencias futbolísticas, a Messi siempre lo incomodó el exceso de adulación con que Sampaoli lo trataba públicamente. En vez de ser tomado como un halago, para el Nº 10 fue una sobrecarga innecesaria. Messi se siente más a gusto cuando lo integran como a uno más, mediante la simplicidad y la cercanía, sin las frases altisonantes y solemnes a las que recurría Sampaoli, que causaron un efecto contrario al pretendido.

El director técnico, que no supo tenerlo en favor, es consciente de lo que representa que juegue para el rival: “Ver a Leo de vuelta en una cancha es una alegría y enfrentarlo es una dificultad porque tiene la capacidad de dañarte en el momento en que no lo esperás. Siendo el mejor del mundo es muy difícil de controlar. Intentaremos mantenerlo lejos de nuestro arco”.

Ángel Di María cuestionó la conducción de Sampaoli durante el Mundial: "Es una persona muy rara". NurPhoto - NurPhoto

Así como Messi no llevó a los micrófonos sus desavenencias con Sampaoli, Di María ventiló hace menos de dos meses en TyC Sports sus desacuerdos y el desgobierno que se vivía: “Con Sampaoli arranqué bien y terminé mal. Me dijo cosas que después no eran así. Me trataba como si fuese uno de los mejores y luego de un solo partido en el Mundial, me limpió. Es una persona muy rara. Pasaron muchas cosas entre él y [Sebastián] Beccacece. No había nadie que te guiara. Fue una lástima”.

Otro jugador por anular que remite a Sampaoli al Mundial es Kylian Mbappé, autor de dos goles en el 4-3 de Francia a la Argentina en la eliminación por los octavos de final.

En PSG, que desde hace una década no gana el clásico como visitante, reaparecerá Neymar y seguirá al margen el lesionado Leandro Paredes. Y Pochettino confirmó que contará con Mauro Icardi, luego de que éste se perdiera un par de entrenamientos y se bajara del partido por la Champions ante Leipzig por su crisis matrimonial. “Mauro es fuerte psicológicamente”, lo protegió Pochettino, con miras a un clásico sobrado en condimentos.

