Mercado de pases: Liverpool contrató a una de las figuras de la selección de Países Bajos por casi 50 millones de euros

escuchar

El club neerlandés PSV Eindhoven anunció el lunes por la noche el traspaso del delantero internacional Cody Gakpo, una de las sensaciones del pasado Mundial Qatar 2022, al Liverpool, según un comunicado de la entidad. ”El PSV y el Liverpool FC han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Cody Gakpo”, anunció el club en sus redes sociales.

”El delantero, de 23 años, se marcha inmediatamente a Inglaterra, donde se someterá a las formalidades necesarias para finalizar el traspaso”, agregó la entidad. Ninguna de las dos partes han dado cifras sobre la operación, aunque el director general del PSV, Marcel Brands, habla en el comunicado de un “traspaso récord” para el club neerlandés. De manera extraoficial, los medios ingleses hablan de un traspaso fijado en 37 millones de libras esterlinas (42 millones de euros), más otros 13 millones de la moneda británica en distintos objetivos. Así, desde las próximas semanas será una de las figuras del equipo conducido por Jürgen Klopp.

El jugador neerlandés Cody Gakpo anota el primer tanto para Países Bajos ante Qatar Moises Castillo - AP

Cody Gakpo fue una de las sensaciones en Qatar, al anotar tres goles para la Oranje, en los partidos ante Senegal, Ecuador y Qatar, y se destacó también por sus cambios de ritmo y su capacidad para finalizar jugadas, antes de que su selección fuera eliminada en los penales por Argentina en el controvertido duelo por los cuartos de final.

Cody Gakpo anotó en los tres primeros partidos de Países Bajos en el Mundial Qatar 2022 OZAN KOSE - AFP

“En 2018 vi el Mundial por televisión y era menos divertido porque no estaba Países Bajos. Yo tenía 19 años. En realidad, por entonces no era mi objetivo estar en un Mundial. Quería llegar a la primera de PSV Eindhoven. Trabajé duro y luego me puse metas para intentar llegar a la selección. Ahora me siento muy contento por lo que estamos haciendo. Fuimos primeros y estamos para seguir ganando. Queremos ganar el Mundial porque somos un grupo unido. Yo trataré de ayudar en todo lo que pueda”, había dicho Gakpo tras la victoria sobre Qatar, y antes de la caída frente a la Argentina.

De 1,89m y 23 años, este hijo de padre togolés, que también fue futbolista profesional, sumaba nueve partidos y tres goles antes de desembarcar en Medio Oriente. Y terminó por convertirse en titular en delantera que compartió con compañeros más experimentados: Klaassen (29 años), Bergwijn (25), Memphis Depay (28), Janseen (28) y Berghuis (30).

En el gol que hizo este martes en el 2-0 sobre Qatar le costó coordinar su longilínea figura con la conducción de la pelota. Pero pudo armonizar sus movimientos, y sacó un derechazo seco y raso, que entró junto a un poste. Lo festejó sin efusividades. En la primera fecha, le había marcado de cabeza al senegalés Edouard Mendy. Contra Ecuador definió con un furioso zurdazo desde fuera del área. Tres goles y una amplitud de recursos: cabeza, zurda y derecha.

Cody Gakpo, y un festejo en PSV junto al argentino Walter Benítez

Está en plena proyección, según su compañero Virgil van Dijk: “Espero que Cody pueda ir a la Luna y volver. Es un muy buen jugador y un gran chico. Lo que vemos en los entrenamientos es lo que se ve en la cancha. Todavía tiene mucho potencial”. Forjado desde los ocho años en las divisiones inferiores de PSV Eindhoven, donde tenía como compañero al arquero argentino Walter Benítez, Gapko llegó al Mundial como el goleador de la Eredivisie, con 9 tantos en 14 partidos. Debutó con 18 años en el club de la multinacional Phillips y allí obtuvo tres títulos, una Copa y dos Supercopas de Países Bajos.

Cody Gakpo pasa del PSV a Liverpool; el delantero neerlandés tendrá su debut en la Premier League DeFodi Images - DeFodi Images

Lo suyo no solo es el arco: también repartió 12 asistencias. Fue elegido como el mejor futbolista neerlandés del año. Su 2022, sumados club y seleccionado, impacta: 28 goles y 21 asistencias en 53 encuentros.

Gakpo estaba en el radar de Manchester United antes de la repercusión que está teniendo en el Mundial. El entrenador Erik Ten Hag lo conoce bien, desde la época en que dirigía a Ajax en la Eredivisie. Ahora, con el traspaso a Liverpool ya asegurado, Es probable que los Diablos Rojos se hayan arrepentido de no haber acelerado antes con su contratación.

LA NACION