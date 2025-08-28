Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Messi confirmó que el de Venezuela será el último partido oficial en la Argentina con la Selección
“Sí, va a ser especial. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, dijo el capitán argentino tras el triunfo de Inter Miami ante Orlando por las semifinales de la Leagues Cup
El final de Lionel Messi como integrante de la selección argentina de fútbol comienza a estar cada vez más cerca y eso se nota en las ganas de la gente de ir al estadio Más Monumental dentro de una semana. Sin que haya dicho si finalmente jugará o no la Copa Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México, el 10 sí confirmó en las últimas horas que el jueves 4 de septiembre, ante Venezuela, jugará su último partido oficial de local con la celeste y blanca en las Eliminatorias Sudamericanas.
“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, dijo el capitán argentino tras el triunfo de Inter Miami ante Orlando por las semifinales de la Leagues Cup en una entrevista con Apple TV.
“Por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, cerró el astro argentino.
La entrevista televisiva, que tuvo lugar en el campo de juego del Chase Stadium de Fort Lauderdale, se hizo apenas unos minutos después de que Messi deslumbrar en el partido con Inter Miami y con su doblete propio de su autoría finalmente su equipo le ganara a Orlando City por 3-1 y se volviera finalista de la Leagues Cup.
El conjunto visitante había comenzado en ventaja a los 45 minutos de la primera parte luego de que el extremo croata Marco Pasalic marcara el primer tanto del partido. Pero el capitán argentino logró dar vuelta el resultado con dos goles: a los 31 y 44 minutos del complemento. Finalmente, el volante venezolano Telasco Segovia sentenció el triunfo a los 45 minutos. Con esa victoria, el equipo dirigido por Javier Mascherano es finalista de la Leagues Cup y aguarda al ganador entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders.
Noticia en desarrollo
