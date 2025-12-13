Caos por Messi en la India: se fue antes por la desorganización y los fanáticos provocaron incidentes

CALCUTA.- La esperada gira de Lionel Messi por la India comenzó de manera accidentada este sábado, cuando fanáticos enojados lanzaron botellas y destrozaron varias partes del estadio después de que muchos de ellos no pudieran ver más que unos minutos a su ídolo, quien se retiró de manera anticipada a raíz de la desorganización. Los espectadores denunciaron una estafa por parte de la organización del evento, cuyo jefe fue detenido por la policía.

De viaje en el país asiático hasta el lunes, el jugador de 38 años, idolatrado en India, fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental, por fanáticos exultantes que coreaban su nombre.

Según Times of India, muchos de los que tenían entradas para el evento en el estadio Salt Lake de Calcuta contaron que no lograron ver a Messi, ni en persona ni en las pantallas gigantes del estadio, a pesar de haber esperado durante horas.

Incidentes en la visita de Messi en la India Khel Now

Según los medios locales, el campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos. La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de US$100, estalló entonces. Arrancaron asientos y los lanzaron al césped, así como botellas de agua. Algunos invadieron el terreno de juego.

Caos por Messi en la India

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se disculpó con el astro del fútbol argentino por la “mala gestión” del acto.

En un mensaje en redes sociales, Banerjee se mostró “profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el estadio Salt Lake”, donde también se disculpó con los hinchas que esperaban más después de haber pagado por entrar.

Incidentes en la visita de Messi en la India Khel Now

Banerjee anunció la formación de un comité para “realizar una investigación detallada sobre el incidente, establecer responsabilidades y recomendar medidas para evitar que se repita en el futuro”.

Incidentes en el estadio donde estuvo Messi

“Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio”, lamentó ante la AFP un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee. “Vine con mi hijo para ver a Messi, no a políticos”, dijo con enojo Ajay Shah, citado por la agencia de prensa india PTI. Según sostuvo, mientras que él no pudo ver a la estrella, policías y militares encargados de su seguridad “se hacían selfis” con el jugador.

Un responsable de la policía estatal, Javed Shamim, anunció que “el jefe de la organización” había sido detenido. No dio más detalles, pero agregó que las autoridades iban a ver cómo los organizadores podían reembolsar las entradas del evento.

El diez ya abandonó la ciudad de Calcuta y llegó a Hyderabad, donde se reunió con el ministro jefe del estado de Telangana, Revanth Reddy, y visitó el Palacio Taj Falaknuma. Messi jugará un amistoso de 20 minutos con el equipo local y dará una breve clase de fútbol para jugadores jóvenes.

La gira

La gira de tres días de Messi, bautizada como “GOAT India Tour”, llevará al ganador de la Copa del Mundo de Calcuta a Hyderabad y luego a Mumbai antes de concluir en Nueva Delhi el lunes. El argentino está acompañado por sus compañeros del Inter Miami Luis Suárez y Rodrigo De Paul. La gira continúa en Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

Antes el sábado, Messi “inauguró” de manera remota una estatua de 21 metros (70 pies) de sí mismo en Calcuta.

La estatua de Messi en la India (Dibyangshu SARKAR / AFP) DIBYANGSHU SARKAR - AFP

La escultura -ubicada en Calcuta- está hecha con hierro y tiene 21 metros de altura. Su principal escultor es Monti Paul, aunque las promociones en las calles ponen el rostro y el nombre de quien se habría encargado de promover el homenaje, Sujit Bose, un político indio que es ministro de Bengala Occidental y presidente de Sree Bhumi Sporting Club, un club ubicado a pocos kilómetros de Calcuta.

Estatua de Messi en la India (SARKAR / AFP) DIBYANGSHU SARKAR - AFP

“Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho”, dijo Paul, a quien le tomó 40 días realizarla. En la representación de metal, el capitán de la seleccióna argentina –favorita de muchos en India– levanta la Copa del Mundo que conquistó en Qatar 2022.

Agencias AP y AFP.