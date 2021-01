Messi se acerca a Asier Villibre luego de la jugada que terminó con su expulsión Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2021 • 11:35

Lionel Messi ya conoce cuántos partidos deberá perderse por su expulsión ante Athletic de Bilbao, por la Supercopa Española: Carmen Pérez, presidenta del Comité de Competición y jueza única de la Real Federación Española de Fútbol le dio una sanción de dos partidos, de acuerdo con el artículo 132.2.

Se había especulado con una sanción mucho mayor, pero finalmente se perderá solo el compromiso ante Cornellá, por la Copa del Rey, y ante Elche en la jornada 20 de LaLiga.

Lo irónico de esta sanción, tal como destaca el diario Sport, es que el rosarino volverá a estar disponible para la 21ª fecha del campeonato, en la que Barcelona se deberá medir ni más ni menos que con el Athletic de Bilbao de nuevo, el verdugo en la final de la Supercopa de España.

El gesto de Lionel Messi durante el partido que disputan el Barcelona y el Athletic Bilbao. Crédito: AP Photo/Miguel Morenatti

En ese encuentro está previsto que Messi vuelva a verse las caras con Asier Villalibre, el jugador al que le pegó una trompada sin pelota. El jugador ya "perdonó" al crack por su reacción en la final: "A mí me parece clara. Yo le meto cuerpo para que no fuera adelante y él se enojó, me metió la mano en la cara, y yo creo que es agresión clara".

"Al final es normal, esa impotencia, ese minuto. Al ir perdiendo, un jugador se puede frustrar, no pasa nada", dijo Villalibre a Movistar tras el partido. "No hay que entrar en polémicas, todos los equipos hacen faltas".

El árbitro Jesús Gil Manzano reflejó en el acta de esta manera la expulsión de Messi: "Messi Cuccittini, Lionel Andrés fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado".

Dentro de la gran cantidad de registros positivos de Messi en su brillante trayectoria en Barcelona, el 17 de enero de 2021 quedará marcado por un número más sombrío: se trata de la primera expulsión del rosarino vistiendo la camiseta de la entidad culé, tras 753 partidos, y la tercera de su carrera.

Conforme a los criterios de Más información