Lionel Messi presentó a su sobrina Morena y su talento sorprendió a todos
En plena celebración por la llegada del 2026, el capitán de la selección argentina compartió una storie de la joven y revolucionó a los usuarios
- 3 minutos de lectura'
Como cada año, Lionel Messi armó las valijas y se instaló junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos en Rosario, donde llegó hace poco más de una semana para disfrutar de las fiestas rodeado de sus afectos, gracias al receso de la Major League Soccer (MLS). En medio de la velada por el inicio del 2026, el círculo íntimo del futbolista se prendió al karaoke y uno de ellos demostró que el talento no solo es en el césped.
A través de sus stories de Instagram, cuenta en la que acumula 511 millones de seguidores, el capitán de la selección argentina publicó un video de su sobrina, Morena Messi, en el que entona una canción de cumbia con soltura, lo que no tardó en convertirse en viral.
En cuestión de segundos, los seguidores de la joven comenzaron a multiplicarse y ahora acumula poco más de 300.000. Además, algunas de sus publicaciones se inundaron de comentarios. “Si me pongo de novio con vos, ¿cada cuánto veríamos a Lio?”; “Excelente jugada de Messi apoyando a la familia. Muchos éxitos, Morena“; ”¿Quién cayó acá por la historia del capitán?” y “Si D10S la recomienda, que dios la bendiga entonces”, fueron solo algunos de ellos.
Hija de Rodrigo Messi y Florencia Parisi, Morena tiene 18 años y es la sobrina mayor del capitán argentino. Junto a sus hermanos Agustín y Benjamín, integra el círculo íntimo de la familia. Su gran pasión es el canto, talento que demostró públicamente en su fiesta de 15 años, donde interpretó una canción de Emilia Mernes con la presencia estelar de su tío tras la coronación en el Mundial.
El video de Morena se volvió viral poco después de que el capitán argentino recibiera el 2026 con un sentido mensaje para sus fanáticos. “¡Feliz 2026! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”, posteó el astro, acompañando sus palabras con una postal familiar junto a Antonela y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. En la imagen, todos lucieron tonos claros y un estilo descontracturado. Aunque el saludo fue personal, la expectativa es total: este año la selección argentina afrontará el histórico reto de defender su corona mundial.
