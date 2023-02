Messi y Mbappé, las dos caras de este momento de PSG: uno “en gracia”, el otro con una lesión “preocupante”

escuchar

PSG recuperó la sonrisa. O al menos, soltó una mueca de alegría. El gran triunfo por 3 a 1 ante Montpellier, por la fecha 21 de la Ligue 1, significó sobreponerse tras dos partidos sin triunfos en el campeonato local, con malos rendimientos incluidos. Lionel Messi volvió a ser una de las piezas claves del equipo, en un partido que se presentó complicado. El argentino cambió la percepción sobre él Francia, donde se había hecho foco en una “mediocre” primera temporada suya, cuando llegó de Barcelona y no logró destacarse a la altura de lo que se esperaba. Ayer, el equipo parisino no contó con Neymar por una fatiga muscular y ahora sumó una preocupación: en una de sus noches más frustrantes, Kylian Mbappé se retiró lesionado a 13 días de la ida de los octavos de final de la Champions League y se perderá el primer partido debido a que su ausencia se estima en tres semanas, según el propio club.

Tras el parate del Mundial de Qatar 2022, PSG no encuentra la regularidad que pretende. En sus seis partidos disputados por la liga de Francia tras la Copa del Mundo, ganó tres, perdió dos y empató uno. Por este andar, el entrenador Cristophe Galtier se había mostrado preocupado tras el empate ante Reims, el domingo: “Tenemos que volver a la senda de la victoria y estar mucho más unidos en el campo de lo que mostramos ahora. Seguiremos trabajando, pero también hablaremos. Demasiados jugadores no están a la altura. Habrá que tomar decisiones para volver a ser un equipo mucho, mucho más fuerte, y que parezca un equipo de primera”, había expresado.

Lionel Messi fue una de las figuras de PSG en el triunfo ante Montpellier y lleva números determinantes en su actual temporada SYLVAIN THOMAS - AFP

Pero este miércoles, el semblante del director técnico parisino fue otro y luego del partido ante Montpellier, dijo: “En general, estoy satisfecho con el partido. Es importante sumar puntos porque es un campeonato muy parejo”. Y uno de los protagonistas de esta levantada de PSG fue Lionel Messi. El argentino volvió a ser una de las figuras del equipo junto al español Fabián Ruiz. Ambos futbolistas fueron los encargados de llevar adelante las ofensivas más peligrosas de los de París. El español fue autor del primer tanto y luego asistió de manera precisa al rosarino, que definió con clase en el 2 a 0 parcial.

Y con la temporada que Messi está atravesando PSG comienza a dar herramientas para que la opinión pública y los medios franceses reviertan su enfoque. El diario Le Monde es uno de los que se refirió a lo que va dejando el capitán del seleccionado argentino partido tras partido: “Está de vuelta en gracia tras una mediocre temporada 2021-2022″, escribieron. Y sus números lo avalan. La 2022-2023 de Messi contiene 23 partidos en todas las competiciones, en los que anotó 14 goles y entregó 14 asistencias. Quien siempre apoyó los rendimientos del 30 de su equipo fue Galtier y luego del triunfo, dijo: “Hoy jugó en su mejor nivel. Messi está en el nivel que suele estar”.

El gol de Messi ante Montpellier

Sin embargo, no todo es alegría en esta mínima recuperación de PSG. Sólo restan 12 días para que comiencen los cruces de los octavos de final de la Champions League y los parisinos tiene un cruce muy duro frente a Bayern Munich. A la falta de buen juego se les presenta una situación algo inquietante: Kylian Mbappé se lesionó este miércoles y se perderá el duelo de ida: “Tras los exámenes, Kylian Mbappé sufre una lesión en el muslo izquierdo a la altura del bíceps femoral. Su duración de indisponibilidad se estima en tres semanas”, informó PSG a través de un comunicado oficial. El atacante de 24 años se retiró del campo de juego a los 20 minutos de la primera parte, tocándose la parte posterior del muslo izquierdo. Se fue directamente al vestuario diciéndole al médico: “Me duele demasiado”.

« C'est sur un appui que je me suis blessé. Ah j'ai trop mal... »



Kylian Mbappé en retournant dans les vestiaires. 😕



🎥 @CanalplusFoot pic.twitter.com/y0cTFvjXO6 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 1, 2023

El DT, ayer, había sido un poco más cauto: “Kylian recibió un golpe en la rodilla, detrás del muslo. Ya veremos; creemos que no es grave. Los jugadores no quieren correr ningún riesgo, pero no parece muy grave”, Galtier intentó llevar tranquilidad el entrenador, pero este jueves todo se derrumbó y el delantero no podrá estar, al menos, en los próximos cinco o seis partidos, con un posible regreso el 26 de febrero, por la liga, ante Olympique de Marsella.

Una mala noticia para Mbappé, que tuvo una noche de pesadilla durante los 20 minutos que jugó en el Stade de la Mosson. En el comienzo del encuentro, el atacante se hizo cargo de un penal cometido a Sergio Ramos. Su primer disparo fue detenido por el arquero rival. Tras una revisión del VAR, el árbitro del partido decidió que debía volver a patearse. Mbappé volvió a rematar y eligió cambiar el palo. Su disparo fue detenido otra vez y en el rebote pateó muy mal, por arriba del travesaño.

La noche fatal de Kylian Mbappé

Serán horas y días claves. Todavía no hay un parte oficial por parte del club, por lo que todo se convierte en una incertidumbre. Más teniendo en cuenta cómo evolucionan el propio Mbappé y Neymar. Además, en el cierre del libro de pases se le sumó un problema más a PSG. La frustrada contratación del atacante de Chelsea Hakim Ziyech, un jugador de renombre que habría salvado el mercado de invierno del equipo parisino.

El marroquí tenía todo acordado para llegar a París, pero se presentaron unas insólitas desprolijidades y PSG culpabiliza al Chelsea por errores administrativos. Los clubes de Ligue 1 debían transmitir sus contratos a las 23 del martes. Todo estaba arreglado con el atacante, que incluso estaba el martes en París y había pasado con éxito su revisión médica. Además, los dos clubes estaban de acuerdo para un préstamo sin opción de compra. Pero según fuentes cercanas al caso, el equipo de Londres cometió varios errores en el envío de los documentos administrativos necesarios para el registro del contrato... Y fallaron en la hora del cierre. PSG, sin embargo, intentó defender su causa, depositando un recurso ante la Liga, pero la comisión jurídica de ésta, reunida el miércoles por la mañana, lo rechazó.

El marroquí Hakim Ziyech, refuerzo frustrado de PSG, seguirá en Chelsea Agencia AFP - AFP

Lo que se le viene a PSG en los próximos días es de muchísima exigencia deportiva. Toulouse como local, el próximo sábado, por la Ligue 1, campeonato que no deberá descuidar porque es el líder, pero con sólo cinco puntos de ventaja sobre Olympique de Marsella, que será su rival el miércoles 8 por los octavos de final de la Copa de Francia. El sábado 11 jugará ante Mónaco, otra vez por el campeonato local. Luego será el turno de jugar ante Bayern Munich el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League, el 14 de febrero en el Parque de los Príncipes. La vuelta en Alemania recién se disputará el 8 de marzo. Será un mes para que PSG mida su nivel en busca del objetivo de levantar la primera y tan deseada orejona de su historia.

