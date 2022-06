México goleó, su joven promesa lloró tras errar un penal y los hinchas cuestionaron a Gerardo Martino

México derrotó a Surinam por 3-0, como local, por la Liga de las Naciones de Concacaf y volvió al triunfo luego de la derrota ante Uruguay y el empate frente a Ecuador en los amistosos previos, pero el público volvió a cuestionar al entrenador Gerardo Martino. Y además, su joven promesa, Marcelo Flores, malogró un penal y se fue llorando.

“Fuera, Tata”, fue el grito con el que el público que asistió al estadio Corona de Torreón despidió al DT rosarino después de la victoria por la tercera fecha de la Liga de las Naciones de Concacaf. Hay un descontento general y la prensa también cuestiona el juego del equipo. “El partido fue correcto, hicimos lo que se esperaba de nosotros que es ganar”, dijo el entrenador argentino Gerardo Martino en declaraciones reproducidas por la agencia AP. Y agregó: “Hicimos tres goles con momentos en los que jugamos un poco mejor, otros con fallas en jugadas decisivas para convertir”.

#MarceloFlores junto a Acevedo los más ovacionados de la noche en Torreón.

A pesar de fallar un penal, la afición se entregó a @10marceloflores

El juvenil del Arsenal salió triste del campo después de la falla pero sin duda todos queremos verlo con la tricolor por más minutos. pic.twitter.com/3DR3xSwyhD — jesus cazares (@FABULOSOCHOY) June 12, 2022

Cuando quedaban seis minutos para el final, Flores pidió patear un penal. Pero su remate fue demasiado anunciado y el arquero Hahn voló sobre su izquierda y lo desvió. La acción afectó emocionalmente al chico, que se fue del campo de juego envuelto en lágrimas.

“El chico está en el vestuario llorando desconsoladamente. Te da tristeza, pero esto no es nada, es una carrera que debe de construir, tiene mucho por delante, muchos momentos buenos, muchos sinsabores”, comentó Martino sobre Marcelo Flores. Y agregó: “Esto no es para ponerse como él estaba y lo que pasó está bien, desde que Santi (Giménez) se lo dio (el balón), la ejecución de él que muestra gran valentía porque aun no tiene 20 años y va a agarrar la pelota. Todo es experiencia, conocimiento”.

Israel Reyes, Henry Martin y Erick Sánchez convirtieron los goles del seleccionado “tricolor” en el debut en la segunda edición del torneo. “En una convocatoria de 38 jugadores, lo que necesitaban muchos de ellos era una oportunidad de jugar, tuvieron ganas y deseo de competir por un lugar y de mostrar que pueden estar en una Copa del Mundo, el análisis individual lo haremos después”, explicó Martino.

México integra el grupo A y con estos tres puntos está a uno de Jamaica que ya empató y luego le ganó a Surinam en las primeras dos fechas.

Martino fue consultado por el enojo de los hinchas y aseguró que su “mayor fortaleza” es la “predisposición de los jugadores” y el “respaldo de la dirigencia”. Santiago Giménez, hijo del “Chaco” Christian Giménez (ex Boca e Independiente), fue suplente e ingresó en el segundo tiempo.

El próximo martes, México, segundo rival de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, visitará a Jamaica por la cuarta fecha y cerrará su serie de partidos de la fecha FIFA de junio. El equipo del “Tata” jugó dos amistosos contra Uruguay (0-3) y Ecuador (0-0) y anoche debutó en la Liga de las Naciones de Concacaf con triunfo ante el débil seleccionado de Surinam.

Las formaciones

México: Carlos Acevedo, Julián Araujo, Jesús Angulo, Israel Reyes, Erick Aguirre, Luis Romo, Luis Chávez, Sebastián Córdova (Erik Sánchez 63), Diego Lainez (Marcelo Flores 81), Henry Martín (Santiago Giménez 63), Rodolfo Pizarro (Orbelín Pineda 63). DT Gerardo Martino.

Surinam: Warner Hahn, Kelvin Leerdam, Leo Abena, Shaquille Pinas, Calvin Mac-Intosh, Ryan Donk (Jeredy Hilterman 46), Dion Malone, Diego Biseswar (Roland Alberg 78), Leandro Kappel (Jamilho Righters 88), Roscello Vlijter (Miquel Darson 90), Yanic Wildschut (Marc Jozefzoon 78). DT Stanley Menzo.

El entrenador de México, el argentino Gerardo Martino, permanece en la banca antes de un partido amistoso contra Ecuador en Chicago, el domingo 5 de junio de 2022. (AP Foto/Jon Durr)

Las críticas a Martino

“Fuera Tata”, se escuchó repetidas ocasiones en las tribunas del estadio Corona de la norteña ciudad de Torreón en el estado de Coahuila, en la cual México, según la prensa deportiva local, lució poco competitivo y exhibió una técnica pobre pero además jugó sin entusiasmo. ”México abusó de la pausa, del toque suave, sin ese vértigo para provocar el caos”, escribió el diario Cancha, el cual reportó que la “afición estaba bastante apagada” en un estadio semilleno, pese a que desde 2014 este escenario no recibía la visita de la escuadra nacional.

”Había que rascarle mucho para divertirse en un juego repleto de errores técnicos, con abanicadas y malos controles de balón”, señaló el matutino deportivo sobre este encuentro con el que México debutó en el torneo continental, según describe la agencia ANSA.

Bajo un sol inclemente y 36 grados de temperatura, el espectáculo fue poco atractivo debido a que además el técnico dispuso de una “plantilla B” y a que Surinam es un equipo débil, ubicado en el lugar 141 del ranking mundial. “Cumplen y ya”, “México vence sin convencer”, “Tri vence a una limitada Surinam entre abucheos”, son algunos de los titulares de la prensa local, que exhiben la insatisfacción y el desencanto de una amplia franja de los aficionados sobre el desempeño de su selección. Los hinchas de México aún no olvidan que hace una semana la misma selección nacional sucumbió por 3-0 ante Uruguay en el estadio universitario de Phoenix, Arizona, la octava derrota de Martino en 55 partidos en el cargo.