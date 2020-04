Los Dancing Pallbearers, los protagonistas de los videos virales. Benjamin Aidoo,el líder del grupo contó que es fanático de Lionel Messi Crédito: captura

Se viralizaron y se convirtieron en uno de los entretenimientos menos esperados durante esta cuarentena por la pandemia de coronavirus . Son los famosos videos en los que, después de una situación de riesgo, terminan apareciendo cuatro africanos sosteniendo un ataúd y bailando al ritmo de una música pegadiza .

Uno de los cuatro ghaneses que aparece bailando en ese video acompañado de canción "Astronomia", de Vicetone y Tony Igy se llama Benjamin Aidoo y en diálogo radial con la Cadena SER de Cataluña, España, habló de su trabajo y de sus gustos futbolísticos. Allí fue que confesó que es fanático de Lionel Messi.

" Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además, no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies ", contó quien es el líder de los " Dancing Pallbearers ".

Además, sobre el jugador rosarino agregó que: " Es el líder y le tenemos que dar las gracias , sin él el Barsa no sería lo que es. Teniendo a Messi el Barcelona ha ganado títulos que sin él no habría logrado y no habríamos mejorado tanto como hemos mejorado en los últimos años".

Aidoo también habló de su profesión y dejó su opinión al respecto: tenemos que celebrar la muerte. ¿Por qué? Porque cuando una persona nos deja hemos de recordar lo que ha hecho durante su vida", por otra parte explicó por qué bailan: " Bailamos porque queremos que la gente se de cuenta de que no hay que llorar con la muerte, debemos sentirnos felices por esa persona".

Por último se sintió feliz por su fama repentina: "La gente utiliza mis videos para hacer 'memes', me llaman para felicitarme. Y eso me hace sentir muy bien. Es un privilegio que la gente me pueda ver a través de las redes sociales. Mucha gente me llama y me dice que son mis fans, mis fans número uno y me sienta bien".