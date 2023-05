Miguel Ángel Borja, tras el gol contra Boca: “Tenemos calidad para jugar con grandeza”, dice sobre un River que usa un solo atacante

escuchar

“La gloria es para Dios”. Con letras rojas y fondo blanco, la remera con la que Miguel Ángel Borja festejó su gol contra Boca ya se vende en internet como un recuerdo más para los fanáticos de River. Hasta hay tazas disponibles con esa frase sublimada. Es que el penal que marcó el delantero colombiano a los 92 minutos en el Monumental fue el gol millonario más tardío por torneos locales para ganar un superclásico y uno de los más festejados de la historia reciente de los cruces con el archirrival. La imagen de su celebración ya pasó a los libros: solo, en el córner que da a las tribunas Sívori y San Martín, agradeciendo arrodillado el momento mientras mascaba un chicle y detrás se desataba una batalla campal entre todos los otros protagonistas.

“Me dañaron la celebración. Yo estaba en otra, estaba en mi festejo. Después vi que había una pelea y me quedé parado sin creer lo que veía, y quedé lejos de toda la situación. Pero yo tenía algo claro: primero estaba Dios. Durante la semana previa tenía fe en que podía marcar. Por eso llevé la remera. Me dijeron que se está vendiendo, ojalá siga pasando. Yo siempre he querido humillarme ante Dios para que su grandeza se vea reflejada en mí después. Eso me da confianza, me llena de motivación y de fe. Algunos no creen, pero yo sé que hay un Dios y es mejor creer que no creer. Entonces yo creo”, contó Borja para LA NACION esta mañana en el predio de Ezeiza, tras un entrenamiento abierto a los medios de comunicación.

La batahola que se generó mientras Borja celebraba en una esquina su gol, con la inscripción "La gloria es para Dios" en una remera. GUSTAVO GARELLO - AP

Para el atacante de 30 años el gol fue una redención. Se sacó de encima un peso, una obligación, una necesidad. Después de perder terreno en la consideración del director técnico Martín Demichelis y de sumar apenas 724 minutos en los primeros 20 juegos del semestre, Borja entró y jugó los últimos 10 del superclásico por Esequiel Barco y se hizo cargo de una pelota que quemaba. Su compañero Agustín Palavecino ofició de actor, tomando el balón, para distraer a los rivales, que ni se acercaron al colombiano para intimidarlo antes de la ejecución. Y su disparo a la izquierda de Sergio Romero con la cara interna abrió la red para sumar tres puntos muy ambicionados e incorporarse a la lista de colombianos que anotaron frente a Boca: Juan Pablo Ángel, Radamel Falcao, Juanfer Quintero y Rafael Borré son los anteriores.

El penal decisivo de Borja en el superclásico

“Yo antes los veía mucho. Recuerdo el gol que Falcao marcó en el clásico en 2007 [el primero de 2-0 en el Monumental] y me impactó en aquel momento todo lo que se vivía. Ahora me tocó vivirlo a mí. Son goles especiales. Es muy importante y difícil marcarle al rival de siempre, pero gloria a Dios que pude convertir. Hicimos un partido muy bueno, se jugó con claridad, se llegó con muchas ocasiones. Boca tiene jugadores importantes pero supimos trabajar para que no nos hiciera daño”, comentó Borja. “Vestir la camiseta de River es único. Llegás al estadio y lo ves siempre lleno, a pesar de que algunos no pasan un buen momento económico. Es lindo de resaltar y mis familiares también están muy felices de verme cada fin de semana en River. Mi sueño es salir campeón y darles una alegría al hincha y a ellos también. Estar acá es un sueño y me toca aprovecharlo al máximo”, amplió.

En total, desde su llegada, en julio pasado, Borja registra 36 partidos en el conjunto millonario con 14 goles y 1751 minutos. Es decir, promedia 49 minutos por encuentro y un tanto cada 125 minutos. De todas maneras, en apenas 17 compromisos fue titular y en sólo cinco ocasiones jugó el partido entero. En tanto, a lo largo de sus 16 presencias en 2023 marcó cinco veces. De esos encuentros, en apenas ocho estuvo en la formación inicial y únicamente no fue reemplazado en el 3-0 a Racing, de Córdoba, por Copa Argentina. Un tiempo escaso para la jerarquía de un delantero de fuste del fútbol sudamericano por el cual River desembolsó 8,6 millones de dólares para firmarle un contrato por tres años. En palabras del entrenador, esa falta de continuidad lo tenía “no del todo feliz, porque para todos los delanteros el gol es un factor muy importante”.

El 3-0 a Racing, de Córdoba, por Copa Argentina fue el único encuentro en el que Borja, siendo titular, no fue sustituido. Telam

Consecuentemente, después de las prácticas matutinas en River Camp, desde hace algunas semanas Borja se entrena en soledad y a contraturno por la tarde, con una misión: potenciar su rendimiento para recuperar su lugar. En Ácumen Sport, un centro para deportistas de alto rendimiento donde han trabajado sus compatriotas Falcao, Teo Gutiérrez y Borré, el colombiano lleva adelante una preparación paralela en la que se enfoca en facetas técnicas, físicas y neurocientíficas. Por ejemplo, efectúa trabajos para aumentar su precisión al pasar la pelota y el control y para mejorar el remate y el pivoteo. También realiza tareas de reacción ante una pantalla para progresar en su toma de decisiones e incrementar la velocidad de respuesta en un corto período. Resolver rápido y bien. Eso procura.

“Desde el año pasado quería ir y no tenía la oportunidad porque estaba adaptándome al clima de acá. Ahora estoy yendo para mejorar cuestiones de juego, mejorar la toma de decisiones, tener más velocidad. Quizás eso no se ve mucho pero son pequeñas decisiones por las que después se resuelven los partidos y que marcan las diferencias”, contó el Colibrí. “Me costó la adaptación a Argentina, sobre todo al clima. Pasé de vivir con más de 40 grados en Barranquilla, vine y por momentos había cinco grados o menos; eso fue complicado. Además hay un ritmo de juego totalmente distinto al de Colombia, pero estoy mejor. Son métodos diferentes, pero ahora estamos enfocados en ganar. Tenemos calidad para jugar con grandeza, hay enormes jugadores que lo hacen muy bien. Demichelis viene de Europa y nos ha inculcado cosas muy importantes”, añadió el ex delantero de Junior.

Miguel Borja en un entrenamiento en River Camp, de Ezeiza, donde el plantel atendió a la prensa luego del éxito en el clásico contra Boca. Twitter

Con el sueño de volver a la selección colombiana y el deseo de recuperar la titularidad, Borja trabaja diariamente para reencontrarse con su mejor versión. Visiblemente molesto y fastidiado en el último tiempo por sus ganas de jugar más tiempo, con su gol a Boca vuelve a abrir una puerta trascendente para su futuro. “Cuando uno no juega, lo que queda es trabajar, no hacer mala cara. Estar a disposición del cuerpo técnico y el esquema. Con esta calidad de jugadores, a cualquier delantero se le va a hacer fácil jugar. Hoy estamos con un solo delantero y eso ha dado frutos, vamos por buen camino. Ojalá juguemos con tres, así puedo jugar, pero lo importante es el equipo, y juegue quien juegue, todos tenemos cosas para aportar”, dice Miguel. Un fiel creyente que se aferra a esa esperanza.