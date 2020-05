El periodista deportivo Miguel Simón analizó cómo van a ser los relatos de fútbol después del coronavirus Crédito: captura

El periodista y relator deportivo Miguel Simón contó que, en su casa, cuenta con 500 libros de deporte, cuatro caseteras de VHS y entre 80 y 100 DVDs, lo que conforma su archivo de material que fue comprando y descubrió haciendo orden durante la cuarentena.

En una entrevista con el programa Basta en radio Metro, Simón dijo que hasta encontró un CD que se compró en Alemania con 20 versiones de "You Never Walk Alone", el tema insignia del Liverpool, el que incluyó interpretaciones de Frank Sinatra, Aretha Franklin, Ray Charles y Judy Garland.

En ese sentido, el periodista explicó que la canción de la que se adueñó el Liverpool fue número uno durante mucho tiempo en Inglaterra , por lo que después de sonar tantas veces en el Anfield , terminó abanderando al club.

Simón se refirió además a The Last Dance , la serie sobre los Chicago Bulls y Michael Jordan y admitió que se sigue sorprendiendo con las anécdotas que se cuentan allí.

A su vez, dijo que mientras ordenaba papeles en su casa, encontró dos fotos con la estrella de la NBA , que fueron tomadas durante el Preolímpico de 1992 . Sobre esas imágenes, describió que, en ese entonces, cada basquetbolista tenía su box para hablar con los periodistas, lo que le permitió acercarse especialmente a Jordan en la previa del partido contra Argentina.

Los protocolos en el fútbol, según Simón

"Estaba pensando en cuál va a ser el protocolo para relatar, pero no en cuanto a lo que disponga la empresa de la distancia, las cabinas, si no cómo van a ser los partidos", manifestó Simón que, en los últimos meses, gracias a la fusión de Fox Sports con Espn, tuvo la oportunidad de relatar partidos de la Copa Libertadores .

Tras admitir que extraña el trabajo con su colega Quique Wolff , el relator advirtió sobre la vuelta del fútbol poscoronavirus : "Tenemos que empezar a organizar y a prepararnos para una nueva psicología del deportista, en este tramo al menos. Un estrés diferente, un entorno diferente, canchas sin público".

Quique Wolff y Miguel Simón, su gran compinche de las transmisiones deportivas.

Modificará su técnica para relatar goles

"Pienso en el televidente: habrá escenarios vacíos, gritos de silencio en lugar de gritos de gol y jugadores que no se abracen", anticipó y continuó: "Mi técnica de relato en cuanto al grito de gol es la siguiente: espero a que se produzca, escucho un poco a la gente, me sumo a ese grito, empiezo con el famoso 'ooo' de cualquier relator de fútbol y voy mirando a ver cuándo se termina el abrazo de los jugadores y el grito de la gente para concluir el grito de gol también".

Simón dijo que, ante la ausencia de hinchada, va a tener que cambiar su técnica. "Qué noción voy a tener si los jugadores ni se van a abrazar", analizó.

A su vez, cuestionó que lo jugadores se vayan a abrazar entre ellos después de un gol debido a las distancias recomendadas. Y concluyó: "El deportista también va a convivir con el miedo al contagio".