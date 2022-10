Milton Leyendeker, el defensor de Agropecuario que fracturó a Exequiel Zeballos con una brutal patada en el partido de Copa Argentina ante Boca, dice que no se arrepiente de la jugada

escuchar

Milton Leyendeker, el defensor de Agropecuario, de Carlos Casares, que lesionó de gravedad a Exequiel Zeballos en un partido por la Copa Argentina frente a Boca, expresó este martes que no se arrepiente de su juego brusco porque lo considera parte de su esencia futbolística. ”No me arrepiento; juego así y seguiré jugando así. Es una lástima su lesión, pero yo no fui a lastimarlo. Somos colegas y todos peleamos por lo mismo”, dijo Leyendeker en una entrevista con ESPN.

Aquella brutal patada, ocurrida a los cinco minutos de ese octavo de final que ganaría Boca por 1-0 en Salta, le provocó al juvenil xeneize una compleja lesión en el tobillo derecho, que requirió una intervención quirúrgica. Y propició la tarjeta roja al defensor. ”Estaba seguro de que llegaba a la pelota y en el momento me sorprendí. Es más, le pregunté al arquero nuestro si había sido para tanto”, relató el futbolista de Agropecuario.

Al día siguiente del partido, Leyendeker fue a pedir disculpas a Zeballos en el sanatorio, donde el chico fue operado de los ligamentos. “El partido terminó siendo una pesadilla”, agregó el zaguero, que fue suspendido por ocho fechas. Las cumplió en la primera Nacional, porque su equipo quedó eliminado de la Copa Argentina aquella noche.

“Es una acción desafortunada. Yo quiero sacar la pelota, pero me la puntea, y bueno, yo creo que lo quiebro no por la patada sino por caerle encima con la rodilla”, justificó quien volvió a jugar en la fecha pasada, contra Morón. “Cuando fui al vestuario vi la jugada en el teléfono y ahí me di cuenta de que estaba bien la roja. Además, tenía un montón de mensajes del tema”, añadió.

Por otra parte, el futbolista de 24 años, cuyo pase pertenece a Newell’s, negó toda relación de su acción violenta con las apuestas deportivas, algo que se afirmó masivamente en aquellos días. “Escuché ese rumor y me dio bronca que hablaran de esa patada como algo vinculado con las apuestas”, subrayó.

Leyendeker valoró el apoyo de Agropecuario y aseguró que trabaja con un psicólogo para superar la situación personal y familiar que nació aquella noche del 10 de agosto con su juego brusco. “No tratamos el tema de la culpa, sino más bien todo lo que se decía desde afuera. Nunca se me cruzó largar el fútbol. Fue difícil aprender a vivir con eso, pero la que más sufrió fue mi familia. Yo trato de tranquilizar a mis familiares, pero la gente los busca, los encuentra y les manda mensajes”, reveló.

Y finalizó su descargo con otra queja: “Me dolió que me tildaran de mala leche porque tengo una sola expulsión en toda mi carrera. Yo pude aislarme, pero mi familia no”.

