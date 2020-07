Lucas Zelarayán, figura en Columbus Crew. Crédito: Instagram @lucaszelarayan

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 19:42

Este martes por noche se disputarán los últimos dos partidos de los octavos de final de la MLS: Columbus Crew vs. Minnesota United y Portland Timbers vs. FC Cincinnati.

Ambos encuentros se llevarán a cabo en la burbuja de la MLS en el Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida, y serán televisados por ESPN. Columbus-Minnesota comienza a las 21:00 (de Argentina) y Portland Cincinnati a las 23:30.

Los Back and Gold de Columbus fueron el mejor equipo de la etapa de grupos del torneo MLS is Back. De la mano del argentino Lucas Zelarayán ganaron los tres partidos del grupo E. En el elenco de Ohio también actúa otro futbolista nacional, Milton Valenzuela, que es no es titular. Por su parte, Minnesota viene de salir segundo en el grupo D, con un triunfo y dos empates.

El ganador de esta llave se encontrará en cuartos de final con San Jose Earthquakes, el equipo del Pelado Matías Almeyda.

Milton Valenzuela y los objetivos de Columbus Crew:

Cuadro de la segunda fase del torneo

Crédito: Twitter @MLSes

Portland va por más

En segundo turno, el Portland Timbers de los argentinos Diego Valeri, Sebastián Blanco y Tomás Conechny buscará su boleto a cuartos contra el FC Cincinnati. Los madereros vienen de una sólida actuación en primera ronda, con dos triunfos y un empate. Blanco fue titular los tres partidos, Valeri en los dos primeros y en el tercero entró en el segundo tiempo. Conechny no tiene minutos en cancha en el torneo.

El ganador de esta llave chocará en la siguiente fase con el New York City de Maxi Moralez y Valentín Castellanos.

El ex-Lanús Diego Valeri es el capitán de Portland Timbers Crédito: Instagram @diegovaleri8

¿Cómo ver en vivo Columbus Crew - Minnesota United?

Horario: 21:00 de Argentina

Cancha: Complejo ESPN, en Orlando, Florida

TV: ESPN

¿Cómo ver en vivo Portland Timbers vs. FC Cincinnati?

Horario: 23:30 de Argentina

Cancha: Complejo ESPN, en Orlando, Florida

TV: ESPN

Los resultados de octavos de final

Sábado

Orlando City SC 1 - Montreal Impact 0

Philadelphia Union 1 - New England Revolution 0

Domingo

Toronto FC 1- New York City FC 3

Sporting Kansas City 0 (3) - Vancouver Whitecaps FC 0 (1)

* definido por penales

Lunes

San Jose Earthquakes 5 - Real Salt Lake 2

Seattle Sounders FC 1 - Los Angeles FC 4