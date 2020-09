Después de 14 años en las ligas de Europa, Gonzalo Higuaín y un cambio de rumbo: Inter Miami, de la Major League Soccer, el futuro del goleador Fuente: AFP

Un llamado de la Major League Soccer modifica la idea de Gonzalo Higuaín, que no será tenido en cuenta por Juventus para la próxima temporada. La intención del goleador era cerrar el ciclo en el Viejo Continente, aunque a los 32 años y después de dejar su sello en Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan y Chelsea, el artillero no descubría un destino que lo reconfortara desde el proyecto futbolístico y tampoco con los números del contrato.

Inter de Miami, la franquicia que se fundó en 2018, con David Beckham como impulsor, pretende realzarse, luego de una primera campaña decepcionante en un certamen atípico, por el formato de juego, debido a la pandemia mundial de Covid-19, y la figura del atacante es un atractivo que empuja al inglés a revolucionar el mercado estadounidense.

Con la llegada de Andrea Pirlo a la dirección técnica de Juventus, Gonzalo Higuaín dejó de estar en los planes de la Vecchia Signora; el artillero debe negociar su salida con el equipo italiano, que pagó 90 millones de dólares a Napoli en 2017 Fuente: Reuters

Con la asunción de Andrea Pirlo en lugar de Maurizio Sarri, Juventus ejecutó un cambio de conductor y el nuevo entrenador -será la primera experiencia en la Seria A, el 31 de julio pasado había firmado para dirigir el equipo Sub 23 de la Vecchia Signora- le comunicó a Higuaín que no entraba en sus planes. "Es una persona a la que admiro mucho, hizo un ciclo importante, fue un gran jugador, pero hablé con él y decidimos que los caminos deben separarse. Fue un gran campeón, pero los ciclos se acaban", reconoció Pirlo, una semana atrás. La franqueza del director técnico no le dio espacio a Higuaín para reinventarse, como lo hizo en el pasado, porque su deseo era terminar el vínculo con los turineses, que en 2017 desembolsaron 90 millones de dólares a Napoli para fichar al goelador.

una cifra que espantó a los clubes que pidieron condiciones para ensayar un préstamo -entre ellos Roma y Fiorentina-,También Los Ángeles Galaxy hizo un movimiento para seducir al goleador, que, también es entrenador de desarrollo de los juveniles.

Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan y Chelsea, los clubes que disfrutaron a Gonzalo Higuaín; con 32 años, el delantero es el refuerzo estrella con el que sueña David Beckham para Inter Miami FC Crédito: Juventus

La propuesta de Inter Miami es hasta diciembre de 2022 y tendrá como compañeros a los argentinos Nicolás Figal, Leandro González Pirez, Julián Carranza, Matías Pellegrini y al francés Blaise Matuidi, con el que compartió plantel en Juventus.