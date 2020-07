New York City FC midfielder Maximiliano Moralez is hoisted up by forward Heber (9) after scoring a goal during the second half of an MLS soccer match against Toronto FC, Sunday, July 26, 2020, in Kissimmee, Fla Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2020 • 09:28

El regreso de Maxi Moralez a la acción fue a toda orquesta. El volante argentino fue determinante en la victoria de New York City con un gol y una asistencia, para que su equipo supere por 31- a Toronto y así acceder a los cuartos de final de la MLS, que se está disputando en Disney, en la burbuja que creó la organización para aislar a sus jugadores de posibles contagios por coronavirus.

Moralez había sufrido una lesión (en el cuádriceps derecho) que lo mantuvo inactivo en la MLS hasta que reapareció en el banco de suplentes del New York City FC, cuando se reactivó la actividad del fútbol en los Estados Unidos. El ex volante de la Racing y Vélez ingresó a los 30 minutos del primer tiempo, por la lesión de Tajouri-Shradi. A los 10 minutos del segundo tiempo, Moralez asistió a Castellanos para el segundo tanto del City y a nueve minutos del final, el volante argentino apareció solo dentro del área y no falló ante el achique del arquero.

En el torneo de Estados Unidos que se disputa con formato de Mundial, el equipo del noruego Ronny Deila clasificó a los octavos de final por la ventana, ya que sus derrotas ante Philadelphia (1-0) y Orlando City (3-1) parecían instalar una eliminación prematura en la primera ronda. Sin embargo, el triunfo ante el Inter de Miami (1-0) le alcanzó para conseguir una de las plazas a la siguiente instancia como uno de los mejores terceros.

La competencia ya tiene a New York City FC entre los ocho mejores equipos, aunque todavía faltan cuatro partidos por disputarse: este lunes el San José Earthquakes que dirige Matías Almeyda se enfrentará con Real Salt Lake y el martes Seattle Sounders lo hará ante Los Ángeles FC, Columbus Crew frente a Minnesota y el Portland Timbers, de Diego Valeri, ante Cincinnati.

La gran tarea de Moralez volvió a despertar la idea de que el volante puede regresar a Racing en los próximos meses, sin embargo, el jugador, en el medio partidario Racing de Alma, explicó: "En diciembre de 2021 se termina mi contrato con el club. Tengo la decisión tomada de volver al fútbol argentino en ese momento. Ojalá Racing y el DT que esté en ese momento tenga ganas de contar conmigo. Acá en Disney me suelo pasear con una musculosa de Racing que me regaló Gonzalo García. Mi mujer es fanática".