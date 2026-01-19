LA NACION

La agenda de la TV del lunes: la Copa Argentina, la Liga de España, el Australian Open y acción de la NBA

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

Estudiantes juega por la Copa Argentina ante Ituzaingó
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 19 de enero de 2026.

FÚTBOL

Copa Argentina

  • 21.15 Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó. TyC Sports

Premier League

  • 17 Brighton vs. Bournemouth. Disney+ Premium

Serie Río de La Plata

  • 21 Racing (Uruguay) vs. Universidad de Concepción (Chile). ESPN Premium y Disney+

Liga de España

  • 17 Elche vs. Sevilla. ESPN 2
El técnico argentino del Sevilla, Matías Almeyda
Superliga de Turquía

  • 14 Besiktas vs. Kayserispor. Fox Sports 2

TENIS

  • 21 Australian Open. La primera rueda. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
  • 5 (del martes) Australian Open. La primera rueda. ESPN 2 y Disney+
Francisco Cerundolo, uno de los argentinos que participa en el primer abierto del año
BÁSQUETBOL

La NBA

  • 15 Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks. TNT Sports Premium
  • 19 Dallas Mavericks vs. New York Knicks. TNT Sports Premium
  • 22 Boston Celtics vs. Detroit Pistons. TNT Sports Premium

Champions League Américas

  • 19 Flamengo vs. Nacional. DSports 2 (1612)
