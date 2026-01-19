La agenda de la TV del lunes: la Copa Argentina, la Liga de España, el Australian Open y acción de la NBA
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 19 de enero de 2026.
FÚTBOL
Copa Argentina
- 21.15 Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó. TyC Sports
Premier League
- 17 Brighton vs. Bournemouth. Disney+ Premium
Serie Río de La Plata
- 21 Racing (Uruguay) vs. Universidad de Concepción (Chile). ESPN Premium y Disney+
Liga de España
- 17 Elche vs. Sevilla. ESPN 2
Superliga de Turquía
- 14 Besiktas vs. Kayserispor. Fox Sports 2
TENIS
- 21 Australian Open. La primera rueda. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 5 (del martes) Australian Open. La primera rueda. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
La NBA
- 15 Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks. TNT Sports Premium
- 19 Dallas Mavericks vs. New York Knicks. TNT Sports Premium
- 22 Boston Celtics vs. Detroit Pistons. TNT Sports Premium
Champions League Américas
- 19 Flamengo vs. Nacional. DSports 2 (1612)
