La agenda de la TV del lunes: la Copa Argentina, la Liga de España, el Australian Open y acción de la NBA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 19 de enero de 2026.

FÚTBOL

Copa Argentina

21.15 Estudiantes de La Plata vs. Ituzaingó. TyC Sports

Premier League

17 Brighton vs. Bournemouth. Disney+ Premium

Serie Río de La Plata

21 Racing (Uruguay) vs. Universidad de Concepción (Chile). ESPN Premium y Disney+

Liga de España

17 Elche vs. Sevilla. ESPN 2

El técnico argentino del Sevilla, Matías Almeyda Julio Munoz - EFE

Superliga de Turquía

14 Besiktas vs. Kayserispor. Fox Sports 2

TENIS

21 Australian Open. La primera rueda. ESPN 2, ESPN 3 y Disney+

5 (del martes) Australian Open. La primera rueda. ESPN 2 y Disney+

Francisco Cerundolo, uno de los argentinos que participa en el primer abierto del año Luca Bruno� - AP�

BÁSQUETBOL

La NBA

15 Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks. TNT Sports Premium

19 Dallas Mavericks vs. New York Knicks. TNT Sports Premium

22 Boston Celtics vs. Detroit Pistons. TNT Sports Premium

Champions League Américas