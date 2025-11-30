Lionel Messi y un nuevo capítulo de enojos e insultos en la MLS: anoche contra Maxi Moralez

La de este sábado fue una noche de esas que Lionel Messi estaba buscando hace más de dos años, cuando recaló en Inter Miami para competir -más relajadamente- y conquistar la Major League Soccer, más allá de haber conseguido la Leagues Cup en el primer semestre de su estadía. Tras el 5-1 a New York City logró el doble objetivo, ya que se consagró campeón de la Conferencia Este y, en efecto, su equipo enfrentará a los canadienses de Vancouver Whitecaps, campeón de la zona Oeste, en la final de la MLS: la franquicia que copreside David Beckham nunca ganó la liga norteamericana.

Lionel Messi, feliz por un nuevo objetivo cumplido: levantó el título de la Conferencia Este y ahora va por el título de la MLS ante Vancouver Whitecaps. CHANDAN KHANNA - AFP

Sin embargo, esa decisión de dejar la elite europea tras ganar el Mundial de Qatar 2022 no le quitó la ambición. Todo lo contrario: su actitud empezó a ser más agresiva hacia los rivales, siempre y cuando alguno de ellos le pegara de mala manera, hiciera algún gesto de más o le dijera algo que lo sacara de las casillas. Entonces, el nivel de juego mucho menor al que se acostumbró durante décadas parece haberlo llevado a una postura más fastidiosa. Hasta hace unos años, era desconocida en él. Anoche pasó de nuevo, esta vez con Maximiliano Moralez, aquel volante ofensivo que jugó en Racing.

En un primer tiempo que se caracterizó por las discusiones y un roce excesivo, con 13 sudamericanos entre los 22 jugadores de campo iniciales. Además de los seis argentinos que acompañaron a Messi en el local, enfrente había otros tres (además de “Frasquito”, Agustín Ojeda y Nicolás Fernández Mercau), con el agregado de dos defensores brasileños.

UN CRUCE QUE DURÓ MÁS DE UN MINUTO: así fue el intenso cara a cara entre Leo Messi y Frasquito Moralez en la #MLS.



📺 @MLS on Apple pic.twitter.com/sg7LJUBlNR — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025

En el contexto, asimismo, de una final. Luego del gol de Tadeo Allende (marcó un hat-trick) que abrió el marcador, Moralez se trenzó con el zaguero Maximiliano Falcón, dejando el codo en el pecho del uruguayo. El desarrollo ya venía caldeado desde antes de esa infracción por la que el 10 de New York recibió la amarilla: Rodrigo De Paul ya había discutido con él ante la mirada cercana del astro argentino. Entonces, al golpear al defensor, Messi se acercó, pero no fue bien recibido por el otro hombre de experiencia, también de 38 años.

“¿Qué te metés?“, lanzó inicialmente Moralez, sin sostener la mirada y hasta haciéndole montoncito en varios momentos de lo que terminó siendo una extensa búsqueda. Porque al disparar esa frase, el capitán de Inter lo persiguió. De frente, de atrás, de costado y hasta teniendo gente en el medio, porque otros rivales quisieron frenarlo. Sin embargo, expulsó su fuerte repertorio de insultos.

🤬🇦🇷 EL CRUCE DE MORÁLEZ Y DE PAUL.pic.twitter.com/6OftS8ACuJ — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 30, 2025

Cuando parecía que la charla podía tomar un sentido pacífico, apareció un ligero cabeza a cabeza y el campeón del mundo no tuvo piedad. “¡La con... de tu madre, respetá...!“, fue una de las tantas frases que hilvanó en, al menos, un minuto de entredichos. Aunque fue raro en él uno de los remates: ”¡Mogólico!“. Marcelo Weigandt fue amonestado del lado rosa en una larga gresca, no así Messi.

No se volvieron a cruzar, aunque De Paul sí mantuvo el ida y vuelta. Al punto de que, al momento del segundo tanto, “Motorcito” siguió diciéndole cosas, haciéndole gestos y sonriéndole irónicamente (Moralez también) para, luego, ir a abrazar a su fiel compañero y amigo de la selección.

Hace un año hubo cambio de camisetas

Leo Messi🐐🇦🇷Maxi Morález ! pic.twitter.com/ZnfhRSpdRo — KING MESSI 10 (@messi10_rey) September 21, 2024

No es el primer argentino con el que Lionel Messi se agarra fuertemente. Hace unos meses pasó con Pedro De La Vega, surgido en Lanús que juega en Seattle Sounders, mientras disputaban la final de la Leagues Cup. Palabras que, según Pepo, quedaron en la cancha porque “son mis ídolos”: De Paul también estuvo metido en aquella discusión.

Y, aunque nacionalizado paraguayo, Andrés Cubas fue otro de los argentinos que se cruzó con Messi. En más de una vez. Tal vez, por cruces anteriores entre los seleccionados argentinos y paraguayos, pero la disputa mayor ocurrió cuando el surgido en Boca lo enfrento con... Vancouver, el rival del fin de semana próximo en la gran final.

Se calentó Lionel Messi con Andrés Cubas 🤯 pic.twitter.com/wBzKkwbwpY — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) April 25, 2025

Se volverán a ver las caras para definir nada menos que al campeón de la liga. A un partido y en Miami. También tendrá de rival a Thomas Müller, el alemán que levantó la Copa del Mundo ante su mirada en Brasil 2014 y ha sido varias veces una pesadilla para Barcelona con Bayern Munich.

Se verá quién es el campeón, aunque parece ya vislumbrarse una nueva pelea.