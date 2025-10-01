Monaco y Manchester City empataron 2-2 en la Champions League

Monaco y Manchester City empataron 2-2 en el estadio Stade Louis-II este miércoles 1 de octubre, en un partido de la jornada 2 de la Champions League. Para Monaco los goles fueron marcados por Jordan Teze (a los 18 minutos) y Eric Dier (a los 90 minutos). Para Manchester City los goles fueron marcados por Erling Haaland (a los 15, 44 minutos).

En la próxima fecha, Manchester City se medirá con Villarreal, mientras que Monaco tendrá como rival a Tottenham Hotspur.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.