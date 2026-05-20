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Aston Villa de ‘Dibu’ Martínez, campeón de la Europa League: así quedó la tabla histórica de ganadores

El conjunto inglés le ganó a Friburgo 3 a 0 en Estambul y se coronó por primera vez en el segundo certamen en importancia del Viejo Continente

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Aston Villa conquistó por primera vez en su historia la Europa League
Aston Villa conquistó por primera vez en su historia la Europa LeagueEmrah Gurel - AP

Aston Villa, con los argentinos Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía, se coronó campeón de la Europa League 2025-2026 al derrotar este miércoles en la final a Friburgo de Alemania 3 a 0 en el estadio Tüpraş Stadyumu de Estambul, Turquía, y logró su primera estrella en el segundo certamen en importancia del Viejo Continente.

El conjunto inglés fue muy superior a su rival. Youri Tielemans abrió el marcador y Buendía encaminó la coronación con golazo desde afuera del área. La cuenta la cerró Morgan Rogers y The Lions consiguieron su cuarto título a nivel internacional después de la Champions League 1981-82, la Supercopa de Europa 1982 y la Copa Intertoto 2001.

Con su primera conquista de la Europa League, donde tuvo un rendimiento regular con solo dos derrotas, el club de Birmingham ingresó a la tabla de campeones y comparte el cuarto puesto con otros 16 equipos que también dieron una vuelta olímpica. Entre ellos sobresalen Manchester United, Ajax, Bayern Munich, Valencia, Villarreal, Nápoli con Diego Armando Maradona y Atalanta.

El máximo ganador del certamen es Sevilla con siete estatuillas. Los españoles monopolizaron el trofeo en las últimas dos décadas y se llevaron las ediciones de 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20 y 2022/23.

Tabla de campeones de la Europa League

  • Sevilla - 7 títulos
  • Inter / Liverpool / Juventus / Atlético Madrid / Tottenham - 3
  • Borussia Monchengladbach / Chelsea / Frankfurt / Real Madrid / Parma / Feyenoord / Porto / Göteborg - 2
  • Anderlecht / Manchester United / Ajax / Bayern Munich / Bayer Leverkusen / Schalke / Valencia / Villarreal / Ipswich Town / Nápoli / PSV / Zenit / CSKA Moscú / Galatasaray / Shakhtar / Atalanta / Aston Villa - 1
Sevilla es el máximo campeón de la Europa League con siete títulos
Sevilla es el máximo campeón de la Europa League con siete títulosAFP

Todos los campeones

Copa UEFA

  • 1971-72: Tottenham.
  • 1972-73: Liverpool.
  • 1973-74: Feyenoord.
  • 1974-75: B. Mönchengladbach.
  • 1975-76: Liverpool.
  • 1976-77: Juventus.
  • 1977-78: PSV Eindhoven.
  • 1978-79: Borussia Mönchengladbach.
  • 1979-80: Eintracht Frankfurt.
  • 1980-81: Ipswich Town.
  • 1981-82: Göteborg.
  • 1982-83: Anderlecht.
  • 1983-84: Tottenham.
  • 1984-85: Real Madrid.
  • 1985-86: Real Madrid.
  • 1986-87: Göteborg.
  • 1987-88: Bayer Leverkusen.
  • 1988-89: Napoli.
  • 1989-90: Juventus.
  • 1990-91: Inter.
  • 1991-92: Ajax.
  • 1992-93: Juventus.
  • 1993-94: Inter.
  • 1994-95: Parma.
  • 1995-96: Bayern Munich.
  • 1996-97: Schalke 04.
  • 1997-98: Inter.
  • 1998-99: Parma.
  • 1999-2000: Galatasaray.
  • 2000-01: Liverpool.
  • 2001-02: Feyenoord.
  • 2002-03: Porto.
  • 2003-04: Valencia.
  • 2004-05: CSKA Moscú.
  • 2005-06: Sevilla.
  • 2006-07: Sevilla.
  • 2007-08: Zenit.
  • 2008-09: Shakhtar Donetsk.

Europa League

  • 2009-10: Atlético de Madrid.
  • 2010-11: Porto.
  • 2011-12: Atlético de Madrid.
  • 2012-13: Chelsea.
  • 2013-14: Sevilla.
  • 2014-15: Sevilla.
  • 2015-16: Sevilla.
  • 2016-17: Manchester United.
  • 2017-18: Atlético de Madrid.
  • 2018-19: Chelsea.
  • 2019-20: Sevilla.
  • 2020-21: Villarreal.
  • 2021-22: Eintracht Frankfurt.
  • 2022-23: Sevilla.
  • 2023-24: Atalanta.
  • 2024-25: Tottenham.
  • 2025-26: Aston Villa.
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