Aston Villa de ‘Dibu’ Martínez, campeón de la Europa League: así quedó la tabla histórica de ganadores

Aston Villa, con los argentinos Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía, se coronó campeón de la Europa League 2025-2026 al derrotar este miércoles en la final a Friburgo de Alemania 3 a 0 en el estadio Tüpraş Stadyumu de Estambul, Turquía, y logró su primera estrella en el segundo certamen en importancia del Viejo Continente.

El conjunto inglés fue muy superior a su rival. Youri Tielemans abrió el marcador y Buendía encaminó la coronación con golazo desde afuera del área. La cuenta la cerró Morgan Rogers y The Lions consiguieron su cuarto título a nivel internacional después de la Champions League 1981-82, la Supercopa de Europa 1982 y la Copa Intertoto 2001.

Con su primera conquista de la Europa League, donde tuvo un rendimiento regular con solo dos derrotas, el club de Birmingham ingresó a la tabla de campeones y comparte el cuarto puesto con otros 16 equipos que también dieron una vuelta olímpica. Entre ellos sobresalen Manchester United, Ajax, Bayern Munich, Valencia, Villarreal, Nápoli con Diego Armando Maradona y Atalanta.

El máximo ganador del certamen es Sevilla con siete estatuillas. Los españoles monopolizaron el trofeo en las últimas dos décadas y se llevaron las ediciones de 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20 y 2022/23.

Tabla de campeones de la Europa League

Sevilla - 7 títulos

Inter / Liverpool / Juventus / Atlético Madrid / Tottenham - 3

Borussia Monchengladbach / Chelsea / Frankfurt / Real Madrid / Parma / Feyenoord / Porto / Göteborg - 2

Anderlecht / Manchester United / Ajax / Bayern Munich / Bayer Leverkusen / Schalke / Valencia / Villarreal / Ipswich Town / Nápoli / PSV / Zenit / CSKA Moscú / Galatasaray / Shakhtar / Atalanta / Aston Villa - 1

Sevilla es el máximo campeón de la Europa League con siete títulos AFP

Todos los campeones

Copa UEFA

1971-72: Tottenham.

1972-73: Liverpool.

1973-74: Feyenoord.

1974-75: B. Mönchengladbach.

1975-76: Liverpool.

1976-77: Juventus.

1977-78: PSV Eindhoven.

1978-79: Borussia Mönchengladbach.

1979-80: Eintracht Frankfurt.

1980-81: Ipswich Town.

1981-82: Göteborg.

1982-83: Anderlecht.

1983-84: Tottenham.

1984-85: Real Madrid.

1985-86: Real Madrid.

1986-87: Göteborg.

1987-88: Bayer Leverkusen.

1988-89: Napoli.

1989-90: Juventus.

1990-91: Inter.

1991-92: Ajax.

1992-93: Juventus.

1993-94: Inter.

1994-95: Parma.

1995-96: Bayern Munich.

1996-97: Schalke 04.

1997-98: Inter.

1998-99: Parma.

1999-2000: Galatasaray.

2000-01: Liverpool.

2001-02: Feyenoord.

2002-03: Porto.

2003-04: Valencia.

2004-05: CSKA Moscú.

2005-06: Sevilla.

2006-07: Sevilla.

2007-08: Zenit.

2008-09: Shakhtar Donetsk.

Europa League