Mundial 2026: horarios y fechas de los partidos de la selección para la Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organiza la logística del equipo albiceleste para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 desde que en diciembre pasado quedó como cabeza de serie del Grupo J y jugará sus partidos de la primera etapa en Kansas, ciudad donde además tendrá su concentración, y Dallas.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni disputará sus tres encuentros entre el 16 y 27 de junio. El debut será ante Argelia a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium. En la segunda jornada se medirá con Austria el lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium, escenario donde cinco días después chocará con Jordania desde las 23.

#SelecciónMayor El equipo comandado por Lionel Scaloni hará base en Kansas City.



Fixture de la selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina vs. Argelia - Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Argentina vs. Austria - Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Argentina vs. Jordania - Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones de su zona o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos, la albiceleste avanzará a 16avos de final, instancia que se agregó en el nuevo formato de juego con 48 participantes. Si se ubica cuarta, quedará eliminada y concluirá su participación.

Su rival en la primera ronda de eliminación directa se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H; mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Si termina tercera y es una de las ocho mejores entre todas las zonas, la Argentina se verá las caras con un líder de alguna de las zonas B, D, G, K o L. El oponente dependerá de su ubicación definitiva como tercero (se creará una tabla para determinar, en orden, los mejores terceros) y, también, de los otros seleccionados que sean terceros de zona.

Julián Álvarez y Lionel Messi, la delantera que se perfila para ser titular en el Mundial 2026

La Argentina, tres veces campeón mundial

La albiceleste levantó tres veces el máximo trofeo del fútbol: 1978, 1986 y 2022. Así, está tercero en el escalafón por encima de Francia y Uruguay. El combinado galo se quedó con el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950.

El máximo campeón es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania -Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014- e Italia -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006-.

La selección argentina ganó el Mundial 2022 y consiguió su tercera estrella

Dos países tienen una Copa del Mundo. Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010. Junto a Uruguay, son las únicas selecciones que nunca perdieron un duelo decisivo cuyo máximo protagonista es el combinado germano con ocho apariciones en esa instancia. El brasileño afrontó siete y la Argentina llegará a seis con la de Qatar 2022. Para los franceses la del próximo domingo será la cuarta definición.

Tabla de campeones mundiales