Mundial 2026: se disparó la reventa de entradas y Argentina y Portugal son las selecciones más buscadas

El mercado de reventa de entradas para eventos, en este caso, deportivos, está desregulado en Estados Unidos y Canadá, dos de los tres países que organizarán la Copa del Mundo de fútbol 2026. Ello disparó los precios de la reventa de los tickets para los partidos en los que, por ejemplo, participarán Argentina a una media de casi el 300 por ciento en las horas posteriores al sorteo del viernes pasado en Washington y a la publicación del calendario definitivo, un día después.

Cristiano Ronaldo y Portugal, uno de los mayores atractivos en el mercado de reventa de entradas para el Mundial 2026 Armando Franca - AP

Un ejemplo concreto. Antes del viernes, cuando todavía no se conocían los grupos del Mundial 2026, el valor de la entrada más económica para el partido del 27 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, era inferior a US$ 400, según informó el medio The Athletic a partir de un rastreo en ticketdata.com, un sitio web que realiza un seguimiento de los precios de reventa. Pero el sábado por la tarde, después de que la FIFA anunciara que ese partido sería Portugal ante Colombia, el precio del mismo boleto aumentó por encima de los 2000 dólares. Horas más tarde, incluso, alcanzó los 3000 dólares, para luego estabilizarse en torno a los 2200 billetes de la misma moneda. Ahora es la cuarta entrada más cara del Mundial... sólo por detrás de la final y de las semifinales.

El segundo mayor aumento de entradas fue para el encuentro entre Brasil y Escocia, el 24 de junio, también en Miami Gardens, escenario multiuso donde, por ejemplo, también se disputa el Masters 1000 de tenis. Más allá de no tener el atractivo de los seleccionados que son favoritos al trofeo, el equipo que más demanda generó parece ser Escocia, que participará en su primer Mundial desde 1998. Además de su desafío contra Brasil, los precios de sus partidos contra Marruecos y Haití se duplicaron.

La selección de Escocia, que volverá a un Mundial tras 28 años, es uno de los equipos que mayor atracción genera en el público que asistirá a la próxima Copa del Mundo Jane Barlow� - PA�

En tanto que, tres de los cuatro aumentos siguientes más importantes fueron para los tres partidos de la fase de grupos de la selección argentina, que buscará defender el título de Qatar 2022: ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City (el 16 de junio), y, luego, frente a Austria y Jordania en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el 22 y 27 de junio, respectivamente.

El aumento de los precios, en cierta medida y según el análisis de The Athletic, se debe a la presencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes seguramente jugarán la sexta y última Copa del Mundo. Son, con diferencia, los futbolistas más populares de los Estados Unidos. Todos los amantes del fútbol quieren verlos en vivo, quizás, por última vez. Y ello se advierte en la demanda de tickets.

Hasta el momento, la entrada más barata para el partido de octavos de final que se disputará en el Hard Rock Stadium el 3 de julio, en el que podría enfrentarse Argentina (como probable ganadora del Grupo J) ante Uruguay o España (como segunda clasificada del Grupo H), pasó de costar menos de 500 dólares a más de 1500 dólares.

Los hinchas argentinos volverán a poblar los estadios durante el próximo Mundial, en 2026

Los precios de la reventa subieron en unos 78 de los 91 partidos del Mundial en Estados Unidos y Canadá, según ticketdata.com, que recopila datos de portales de reventa más conocidos como StubHub y SeatGeek (no hay datos disponibles para los 13 partidos en México, donde las leyes restringen la reventa de entradas).

En cambio, en el otro extremo de la atención, alrededor de una docena de partidos provocaron una baja de los precios con respecto a principios de la semana, cuando todavía no se conocían los equipos que actuarían allí. Por ejemplo, el encuentro del 27 de junio en Atlanta, entre Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental, tuvo una disminución del precio de la entrada a los 200 dólares. Más allá de estos números, es lógico que, en la medida que se acerque el Mundial, el valor de la reventa siga teniendo alteraciones.