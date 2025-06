Mundial de Clubes: arranca el Real Madrid de Xabi Alonso, que elevó a Mastantuono y se distanció de Gallardo

Este miércoles, nada menos que el gigante Real Madrid será uno de los ocho equipos que debutarán en el Mundial de Clubes y cerrarán la primera fecha de la zona de grupos. Será ante Al Hilal (desde las 16 de Argentina), el poderoso club árabe que querrá arruinarle la presentación a Xabi Alonso, un entrenador que fue sensación en Bayer Leverkusen –conquistó tres títulos- y se ganó rápido la consideración de Florentino Pérez para que volviera al hogar que dejó como jugador hace 11 años. Con aquel estilo que impregnó en los alemanes, empieza una revolución madrileña, dentro de la cual está un Franco Mastantuono al que no le saca los ojos y espera con ilusión.

Durante la tarde norteamericana, el técnico español brindó la conferencia de prensa obligatoria como parte de la previa al debut, que sucederá en el Hard Rock Stadium, de Miami. Allí le hicieron, según los medios españoles, 28 preguntas. Y si bien aseguran que respondió todas sin guardarse nada, hay una que sí esquivó con sonrisas. Una vinculada al jugador de River que la Casa Blanca acaba de adquirir a cambio de 45.000.000 de euros.

Por un lado, no tuvo intenciones de ponerse un freno al exponer sus impresiones sobre el argentino. “Es un chico con un presente fantástico y un futuro brutal. Su madurez se traslada fuera del campo. Quedé impresionado con las conversaciones que tuve con él, por su ambición y madurez. Las cosas no pasan por casualidad. Será muy importante”, sorprendió con los elogios repartidos. Sin embargo, cuando quisieron saber qué dialogaron, con una sonrisa fue contundente: “No, claro que no, ja”.

¡ATENCIÓN! El espectacular cruce ente Xabi Alonso y un periodista "sin casete" sobre el pase de Mastantuono a Real Madrid. ¿Esto perjudicó o no a River?



Justo, esta tarde el equipo riverplatense debutó en el certamen y venció a Urawa Red Diamonds, pero no fue una gran tarde del volante zurdo. A propósito, Marcelo Gallardo fue mucho más mesurado al referirse a la situación del chico de 17 años una vez culminado el triunfo, incluso remarcando que todavía “está acá”. Claro, el lunes habló de que debían “naturalizar algo que claramente nos va a movilizar en lo deportivo”, en lo que se entendió como que “movilizar” significaba “perjudicar”. Desde ahí partió la pregunta al español, que fue a contramano de las sensaciones del entrenador de River: “Bueno, yo lo he visto al partido. Creo que han jugado un gran partido, fue 3-1, yo lo he visto. Y nos los vi muy movilizados”.

Suelto, hablando de cada nombre en particular, sus expectativas simulan ser la de un niño que visita por primera vez un parque de diversiones. “Mañana arranca el rock and roll”, lanzó sobre su ciclo, ya que “entrenar y hablar está muy bien, pero uno quiere ver al equipo en funcionamiento”. Quizás, ahí radica la primera mala noticia: Kylian Mbappé terminó el martes en duda para jugar ante los árabes por un estado gripal que arrastra desde el lunes y no lo dejó entrenarse. “Se sentía mejor, pero no lo suficiente. Por el calor preferimos que no se entrenara y lo esperaremos hasta el último momento”, reveló Alonso.

Kylian Mbappé se entrenó durante el lunes, pero no pudo hacerlo este martes y es duda: atraviesa un estado febril y, ante el calor de Miami, lo cuidaron. Pedro Castillo - Real Madrid

Hay una especie de reseteo en la poderosa institución. Tras una temporada sin títulos (a excepción de la ya lejana Supercopa europea), la decisión de cortar con el ciclo exitoso de Carlo Ancelotti y apostar por la gran aparición de Xabi en el plano mundial causa en Madrid lo que llaman “locura” y “revolución”. Por cómo se involucra el exmediocampista en los entrenamientos y la dinámica, a puro pase y sociedades (como se vio en Leverkusen), que ostentan los mismos.

Dicho por el propio nuevo entrenador, su equipo, por el peso de su historia, siempre será candidato. Así lo toman internamente. No viajaron a Estados Unidos a experimentar, sino más bien tienen la idea de imponer su nuevo estilo y reaparecer en el mundo tras un leve descanso, quedándose con la primera edición de la novedosa competición FIFA.

Alonso cree que Ancelotti le dejó una gran base y valoró su paso a partir de la inquietud periodística sobre si a los jugadores les estaba faltando trabajo. Sin embargo, su librito tiene otros conceptos, como todo entrenador. “Creemos que tenemos que mejorar el posicionamiento, las distancias. Nos hará mejores el hecho de ser un equipo más junto. Hoy en día es fundamental el equilibrio. El compromiso y que estén todos involucrados en las diferentes fases nos va a facilitar mucho”.

Las cosas del destino: Carlo Ancelotti fue el entrenador de Xabi en Bayern Munich, pero ahora será Alonso el que lo suceda en el Real Madrid. getty images - Bongarts

Su primer once inicial tendría a Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen y Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouameni, Jude Bellingham; Arda Güler, Mbappé y Vinicius Junior.

Xabi Alonso piensa que está ante “el mejor proyecto de todos”. Este miércoles, ante Al Hilal, se pondrá en marcha una era merengue que ya desprende grandes ilusiones con volver a reconocer al siempre arrollador Real Madrid, aquel que viste de mística, pero que, además, ahora tiene una pauta de su DT: “El cómo también tendrá su valor”.