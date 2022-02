Mundial de Clubes: el sueño trunco de un equipo amateur formado por policías, mecánicos, bomberos y hasta un periodista frustrado

No hubo milagro. AS Pirae, el club de las afueras de Papeete, la capital de esa isla paradisíaca llamada Tahití, quedó eliminado en la primera de cambio ante Al-Jazira, de Emiratos Árabes, que lo batió por 4-1 en el primer partido del Mundial de Clubes 2022. De todas maneras, ese grupo de futbolistas part-time vestido de naranja se fue del estadio con más de un motivo para sonreír.

Levantar el trofeo de campeón era tan improbable que las apuestas pagaban 500-1. Pirae no es ni siquiera el campeón de Oceanía: llegó a la competencia luego de que la Liga de Campeones de esa confederación fuera suspendida. Y su representante se eligiera por ranking. Auckland City, de Nueva Zelanda, se bajó por el aumento de las restricciones sanitarias en medio de la pandemia. Tiga Sport, de Nueva Caledonia, chocó contra la burocracia: no llegó a tiempo con el papelerío y las vacunas. Pirae, diez veces ganador de la Ligue 1 de Tahití, abrazó la oportunidad con los brazos de los 300 mil habitantes de ese paraíso en la Tierra.

La cenicienta del Mundial de Clubes: los jugadores del AS Pirae, de Tahití, aplauden a los espectadores tras perder por 4-1 con Al Jazira, de Emiratos Árabes Michael Regan - FIFA - FIFA

Invirtió en un mes de preparación y en testeos de coronavirus para los 35 miembros de su delegación. Siete de sus jugadores dieron positivo justo antes de viajar. El periplo de 38 horas (Papeete-Los Ángeles-París-Dubai y luego dos horas de micro) estuvo a punto de cancelarse. Pero viajaron igual; jugaron igual. Y levantaron los brazos, incrédulos, cuando el marroquí Mohamed Rabii, de Al-Jazira, convirtió un gol en contra que hubiera sido repetido hasta el hartazgo en el famoso Videomatch de las medianoches argentinas. Ese gol fue derecho a la historia: es el primero de un club tahitiano en una competencia FIFA.

“Somos amateurs. Todos tenemos trabajos durante el día. Nos enteramos en Navidad de esta posibilidad del Mundial de Clubes, y tuvimos un sentimiento de euforia pura”, cuenta Roonui Tinirauarii, delantero de Pirae y ex futbolista de las selecciones Sub 15 y Sub 17 de Tahití en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA. Admirador de Ronaldo -el brasileño, el Fenómeno-, este delantero de 24 años siempre soñó con ganarse la vida pateando una pelota. “Pero en una pequeña isla las oportunidades son escasas”, se lamenta. Por eso, entre 2018 y 2019 se dedicó a misionar en el África profundo. Volvió a su tierra, bañada por el mar, y se enroló en la policía. Ahora persigue delincuentes. Y, cuando puede, se entrena. “Trabajo una semana durante el día y la otra por la noche. Cuando hago el turno nocturno no puedo entrenarme con el equipo, así que me ejercito por mi cuenta. Es difícil practicar un deporte de equipo como el fútbol en forma individual, pero corro, voy al gimnasio y practico los remates al arco”, relata Tiniraurarii.

Pese a sus 10 títulos nacionales, el AS Pirae no tiene perfil de Twitter ni de Instagram. Apenas una página oficial en Facebook. Los 500 mil dólares que percibirá por su partido ante Al Jazira son una cifra jamás imaginada, y el arreglo indica que será dividida entre los 16 clubes que hubieran participado de la Liga de Campeones oceánica el año pasado, suspendida por la pandemia del coronavirus. Al club polinesio, igual, le quedará una suma tan importante como impensada por su participación.

El resumen de Al Jazira 4 vs. Pirae 1

¡Avanza el local! Al Jazira venció 4-1 a Pirae de Tahití por los goles de Al-Ameri, Al-Hashmi, Kosanović y Diaby. Rabii en contra metió el descuento. Repasá lo mejor del primer partido del Mundial de Clubes.#MundialDeClubes #MundialDeClubesxTNTsports pic.twitter.com/fvf40k6JMq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 3, 2022

Tahití, en rigor, es la isla más grande de la Polinesia Francesa (”polinesia” significa “muchas islas”), uno de los tantos territorios de ultramar franceses. Como tal, los equipos de todas las colonias galas tienen derecho a participar de la Copa de Francia. Hace casi seis años, Pirae estuvo a punto de acaparar la tapa de los diarios cuando se enfrentó en el principal estadio de Papeete (capital de Tahití) con el Pontivy, que en 2015 militaba en la cuarta categoría del fútbol francés. Marama Vahirua (ex jugador de Nantes, Niza, Lorient, Mónaco, entre otros equipos, y uno de los mejores de la historia del fútbol de Tahití) vistió aquel día la camiseta número 3 del Pirae. Los franceses territoriales precisaron del alargue para eliminar a sus rivales isleños. Fue 6-5; y fue, también, un partido inolvidable.

A los 17 años, el defensor Tanetoa Haumau es el integrante más joven de la delegación. Estudia mecánica de autos y los edificios último modelo de las ciudades emiratíes sólo aparecían en sus sueños. Los vio en persona. “Nunca se sabe si el entrenador de Chelsea se fija en mí y me pide que juegue para su equipo”, dice, citado por la agencia AFP. La globalización de la Premier League provoca en futbolistas (profesionales y no) un magnetismo difícil de explicar. El sueño del plantel de Pirae era tener del otro lado del campo de juego a Chelsea, vigente campeón de la Champions League. Saber que estaban a dos partidos de lograrlo era una motivación para estos jugadores vocacionales del Pacífico Sur.

Los jugadores de AS Pirae posan para una foto después de su derrota. Michael Regan - FIFA - FIFA

Los 1044 kilómetros cuadrados de Tahití se ganaron un lugar en el universo de la pelota gracias al fútbol playa. Suena lógico para un país que vibra en sus costas y que tiene al turismo como su principal actividad. Cuatro futbolistas del Pirae y hasta su entrenador tienen un pasaje por el seleccionado tahitiano de fútbol playa. E incluso fueron protagonistas de la mayor gesta de ese deporte: el subcampeonato mundial en 2015. Jonathan Torohia, uno de los siete futbolistas que dieron positivo antes de viajara a Emiratos la semana pasada, fue el mejor arquero de aquel torneo y se ganó el guante de oro. Naea Bennett, actual entrenador del Pirae, fue fundamental en el partido de semifinales con dos goles ante una potencia como Italia. Bennett, sin embargo, no jugó la final con Portugal por motivos religiosos: es mormón y el partido decisivo se disputó un domingo. El día de descanso.

Hay otro jugador de Pirae en los libros de historia. El seleccionado de Tahití fue invitado a la Copa Confederaciones 2013, antesala del mundial de Brasil. El equipo de la Polinesia perdió los tres partidos, como se esperaba (incluida una derrota por 10-0 contra el campeón del mundo vigente, España). Pero Jonathan Tehau se dio un gusto grande: convertir el único gol de su equipo en el 1-6 frente a Nigeria.