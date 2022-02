El día después del partido de los -30°: Honduras explotó y EE.UU. se defendió

Temperaturas que superaban los 15 grados bajo cero y llegaron incluso a los -30. Ráfagas de viento helado a 16 km/h. Remeras congeladas. Protagonistas tapados de cuerpo entero. Dos futbolistas hondureños que no pudieron continuar por presentar síntomas de hipotermia. El triunfo por 3-0 del local fue lo menos importante que ocurrió en el encuentro que Estados Unidos y Honduras disputaron en el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota, un partido envuelto en polémica desde que se supo del verdadero riesgo que corrían los jugadores esa noche.

El “alerta negro” que rige por parte de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (USSF) al marcar una temperatura menor a -24°C no fue suficiente para forzar la suspensión del encuentro, como se suele recomendar en estos casos, y el conjunto centroamericano se llevó la peor parte. Fue tal el impacto que dos de sus jugadores, el atacante Romell Quioto y el arquero Luis “Buba” López tuvieron que ser reemplazados al entretiempo por hipotermia; este último incluso debió ser tratado con suero, según comunicaron medios hondureños. Y la reacción del seleccionador visitante, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, fue categórica.

Los futbolistas se tuvieron que cubrir con cuellos, pasamontañas y hasta guantes de arquero para aguantar el frío; Romell Quioto fue luego uno de los futbolistas que se tuvo que retirar por hipotermia. Andy Clayton-King - FR51399 AP

En declaraciones postpartido, el DT colombiano dejó en claro su posición de que el partido no tendría que haberse disputado, en base a las consecuencias que el clima tuvo en sus jugadores: “Tengo en el vestuario a los chicos con malestar. Hay algunos con suero. El fútbol no es para sufrirlo. Jugar así no sirve”. Gómez evitó también hablar del resultado, que dejó a su equipo sin posibilidades de jugar el Mundial de Qatar: “No puedo hacer un análisis del partido con este clima. No soy capaz de hacerlo. Sería injusto hacer un diagnóstico. En estas circunstancias los jugadores no podían dar un buen nivel. Esto no es un espectáculo de fútbol”.

Lo de Estados Unidos a Honduras es la bidoneada más grande del añopic.twitter.com/stybMK3OXp — Pablo Noya 🎙️🏟️ (@PablitoNoya) February 3, 2022

En contrapunto, Gregg Berhalter, el entrenador estadounidense, defendió la decisión de jugar en Saint Paul como un intento de fortalecerse en la localía: “Queremos ganar nuestros partidos en casa. Consideramos que nuestro campo es una ventaja y que las condiciones de juego a las que no están acostumbrados los rivales también son una ventaja para nosotros”.

Además, quien también disputó los mundiales de 2002 y 2006 como futbolista se justificó aseverando que su equipo también tuvo que atravesar situaciones climáticas adversas como visitante: “Nosotros también vamos a otros países y hay 32º centígrados con una humedad insoportable y los chicos se deshidratan y sufren calambres y agotamiento por el calor. Esa es la naturaleza de nuestra competición. Proporcionamos a Honduras y a su personal y a los árbitros ropa de abrigo e intentamos que fuera un entorno seguro para que jugaran”.

🥶🥶🥶



El árbitro jamaiquino, Oshane Nation también sufre con el frío de Minnesota en el juego de Estados Unidos y Honduras. pic.twitter.com/jsDuBZGDBR — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) February 3, 2022

La decisión tampoco salió impune en lo que concierne a los medios internacionales. Uno de los más vocales en sus críticas a la USSF fue el periodista mexicano de ESPN David Faitelson: “La Concacaf debería prohibir que se celebren partidos bajo las extremas condiciones de Minnesota”, se lamentó. “Lo más importante es la salud del futbolista. Y creo que la Federación de EE.UU. no necesita este tipo de cosas para vencer a sus rivales en la cancha. Es una vergüenza”.

El resultado de ayer mantuvo a Estados Unidos en el segundo puesto del hexagonal final que clasifica a las selecciones Concacaf al Mundial de Qatar 2022, cuatro puntos detrás del líder Canadá y superando a México en diferencia de gol. Panamá ocupa actualmente el puesto de repechaje, con un punto más que Costa Rica, mientras que Honduras marcha última, sumando apenas tres puntos y sin cosechar victorias.