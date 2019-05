La listta fue presentada en el noticiero central de TF1 Fuente: AFP

PARIS (AFP).- La seleccionadora del equipo femenino de Francia , Corinne Diacre, dio a conocer su lista de 23 convocadas para el Mundial, que su país alberga del 7 de junio al 7 de julio, y en ella no figura Marie-Antoinette Katoto, máxima goleadora de la liga gala. La atacante del PSG, una joven promesa de 20 años, no fue incluida en la lista de Diacre pese a los 22 goles que ha marcado en la liga francesa esta temporada."Fue una decisión difícil", admitió la seleccionadora sobre la ausencia de Katoto. "Pero he hecho la elección y lo asumo", afirmó.

Corinne Diacre hizo pública su lista de convocadas en la televisión TF1, justo después del informativo principal de la noche. Esa dimensión mediática se reservaba hasta ahora al seleccionador del equipo masculino antes de grandes eventos y fue la primera vez que se hizo para la formación femenina.

El resto de la lista no tuvo sorpresas. En ella figuran, como se esperaba, pesos pesados como las jugadores del Lyon Wendie Renard, la capitana Amandine Henry y Eugenie Le Sommer. Francia debutará en el Mundial 2019 contra Corea del Sur en París, el 7 de junio. Noruega y Nigeria completan su grupo de la primera rueda. La mejor posición histórica de Francia en un Mundial fue el cuarto lugar que alcanzó en la edición de Alemania 2011.

La lista de 23 seleccionadas por Francia para el Mundial femenino:

Arqueras: Sarah Bouhaddi (Lyon), Solène Durand (Guingamp), Pauline Peyraud-Magnin (Arsenal)

Defensoras: Julie Debever (Guingamp), Sakina Karchaoui (Montpellier), Amel Majri (Lyon), Griedge Mbock Bathy (Lyon), Eve Périsset (Paris SG), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Atlético Madrid).

Mediocampistas: Charlotte Bilbault (Paris FC), Elise Bussaglia (Dijon), Maeva Clemaron (FC Fleury), Grace Geyoro (Paris SG), Amandine Henry (Lyon), Gaëtane Thiney (Paris FC)

Atacantes: Viviane Asseyi (Bordeaux), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris SG), Valérie Gauvin (Montpellier), Emelyne Laurent (Guingamp), Eugénie Le Sommer (Lyon)