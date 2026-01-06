Lujo, emoción y fiesta: así fue la impresionante boda de dos figuras del fútbol mundial

Sam Kerr y Kristie Mewis sellaron su historia de amor con una boda que rápidamente captó la atención de miles de personas en todo el mundo, al reunir a dos de las figuras más destacadas del fútbol internacional en una celebración a pura emoción. La ceremonia tuvo lugar el 31 de diciembre de 2025 en la exclusiva Villa Dionysus, en la región de Swan Valley, Australia.

Unos días después de la boda, ambas dieron a conocer algunas de las imágenes, donde quedó en evidencia el despliegue y lo impactante del evento. Por lo que se supo, la celebración reunió a unas 120 personas, entre ellas varias compañeras de Kerr en la selección australiana, “Las Matildas”, que viajaron desde distintos puntos del mundo para acompañarla en un día tan especial.

Sam Kerr y Kristie Mewis se casaron en una boda que reunió a figuras del fútbol internacional (Foto: Instagram @samanthakerr20/@kmewis19)

El evento se llevó a cabo en los jardines de la villa veneciana, una propiedad de cinco habitaciones construida en 1976 y valuada recientemente entre 2,78 y 3,24 millones de dólares australianos, (entre USD 1,86 millón y USD 2,16 millón, aproximadamente) un entorno que se destacó por su arquitectura clásica, que aportó un marco sofisticado y romántico.

Looks, emoción y festejo: los momentos clave de la boda de Kerr y Mewis

El código de vestimenta fue blanco y negro (Foto: Instagram @kimberley_thomas)

La ceremonia estuvo atravesada por un cuidado código de vestimenta que marcó el tono del evento: elegancia en blanco y negro para todos los invitados. En ese marco, Sam Kerr eligió un esmoquin negro de Hugo Boss, al que sumó una flor blanca en la solapa, mientras que Kristie Mewis deslumbró con dos cambios de look a lo largo de la jornada. Para el momento del “sí”, lució un vestido mini bordado con perlas de la firma Berta y, más tarde, optó por un diseño strapless de Kyha Studios, ambos combinados con zapatos Rene Caovilla adornados con cristales Swarovski. “Mi vestido era el vestido de mis sueños; supe en cuanto lo vi que era para mí“, contó Mewis en una entrevista con Vogue.

La celebración fue en una mansión de Swan Valley (Foto: Instagram @kimberley_thomas)

Uno de los instantes más conmovedores se vivió con la entrada de Kerr al altar junto a su hijo Jagger, de apenas siete meses. Días antes, Mewis se había referido a la emoción de ese momento en su podcast, ya que comentó: “Voy a llorar cuando eso suceda”.

Amigos y familiares compartieron postales del evento en redes sociales (Foto: Instagram @kimberley_thomas)

Cuando llegó la noche, la celebración continuó con un extenso banquete en el exterior, seguido de un baile que se extendió hasta la madrugada. El menú incluyó cócteles como Moscow Mule, vinos seleccionados y cervezas artesanales, mientras un DJ y música en vivo animaban la fiesta.

Sam Kerr y Kristie Mewis dieron el "sí" (Foto: Instagram @kimberley_thomas)

Tras la boda, ambas compartieron postales de su estadía en la suite del Crown Towers, con vistas al río Swan, donde pasaron cuatro noches junto a su hijo antes de regresar a Londres. La luna de miel, por ahora, quedó en pausa, ya que Kerr debió sumarse rápidamente a la pretemporada del Chelsea en Portugal, una muestra más del equilibrio que la pareja mantiene entre su vida personal y sus carreras deportivas.

Su historia de amor

En mayo de 2025 nació su hijo Jagger (Foto: Instagram @samanthakerr20/@kmewis19)

El inicio de su relación se remonta a 2019, cuando coincidieron en el ámbito profesional, aunque el vínculo se afianzó tiempo después, tras reencontrarse en los Juegos Olímpicos de Tokio. El compromiso llegó en septiembre de 2023 y marcó un nuevo capítulo en una historia que continuó creciendo con la llegada de su hijo en mayo de 2025.

Hoy, Kerr y Mewis se consolidan como una de las parejas más influyentes y admiradas del fútbol internacional, tanto por su talento deportivo como por la forma en que construyeron su camino juntas.