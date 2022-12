Mundial Qatar 2022: Cristiano Ronaldo y una amarga despedida del fútbol internacional, marcada por disputas, bajo nivel y el banco de suplentes

escuchar

Youssef En-Nesyri homenajeó a Cristiano Ronaldo. Su elevadísimo salto y su freno en el aire recordaron a las mejores épocas del legendario delantero portugués, cuando alcanzaba semana tras semana alturas de poco menos de dos metros y medio para conectar centros elevados y redirigir el balón al arco con una potencia imposible de parar para los arqueros. En-Nesyri hizo historia al hacerlo en Qatar 2022, para ubicar a Marruecos en la semifinal de un mundial por primera vez, todo un hito para África. El rival fue Portugal, y entonces ésa del gol no terminó siendo la imagen que dominó el encuentro. Si lo fue el llanto desconsolado de CR7 cuando se consumó su eliminación, que muy posiblemente sea, a sus 37 años, su despedida definitiva de la máxima cita del fútbol.

En aquellas lágrimas que no paraban de caer mientras entraba rápidamente al vestuario debió de aflorar una profunda sensación de impotencia. Primero, por los hechos: había empezado el partido en el banco de suplentes, como en el 6-1 a Suiza en los octavos de final, y después tuvo una sola jugada de gol, sobre el final, que contuvo el enorme arquero Yassine Bounou en dos tiempos. Eso fue todo. Segundo, porque la forma del adiós puede haber abonado una idea que invade su mente: ya no es el jugador voraz y físicamente privilegiado que era hace cinco, cuatro, tres años. Ése al que no se podía darle ni medio centímetro de lugar en el área, porque aparecía y vencía al marcador de cualquier forma posible para convertir.

🇵🇹 EL DESCONSUELO DE RONALDO 😭



El astro portugués se fue al vestuario una vez finalizado el encuentro y no pudo contener las lágrimas. #TyCSportsMundial pic.twitter.com/UVhfcosxKm — TyC Sports (@TyCSports) December 10, 2022

Su temporada parecía anunciarlo. Después de todo, esto es una extensión de lo que fue ocurriendo en sus últimos seis meses en Manchester United. El director técnico Erik ten Hag fue el primero en considerar que sus cualidades actuales (le queda la voracidad cuando recibe la pelota en el área) no eran suficientes para que sus Red Devils compitieran en el más alto nivel, y lo relegó al banco de suplentes. Y en las veces en que Cristiano sí saltó al campo de juego, los números terminaron por darle la razón al entrenador neerlandés: en más de 1000 minutos de juego en Premier League y Europa League, el portugués hizo apenas tres goles. A años luz de lo que acostumbró hacer en los últimos 15 años.

Ante las acusaciones cruzadas de “faltas de respeto” entre el jugador y el DT, el portugués todavía podía encontrar consuelo cuando se sumaba a las convocatorias de Fernando Santos, el DT que lo guió a ganar la Eurocopa Francia 2016 y la Liga Naciones 2019 y que no le soltaba la mano, manteniéndolo como capitán luso. Pero en la última fecha FIFA previa al Mundial se repitieron los males de Manchester, con escasa participación de CR7, y su posición en el seleccionado empezó a ser cuestionada. Santos siguió apostando por Ronaldo ya en Qatar, pero esa confianza no fue retribuida en la cancha: un gol, y de penal, en el debut contra Ghana fue toda su producción valiosa en el Mundial.

CR7 en el banco de suplentes durante el partido entre Portugal y Suiza, una imagen sorpresiva en los octavos de final de Qatar 2022; el DT Fernando Santos tomó esa disruptiva decisión. Pavel Golovkin - AP

Cuando llegaron los octavos de final, Santos tomó una decisión para la que pocos le veían convicción: el partido contra Suiza empezó con Cristiano en el banco de suplentes. El propio seleccionador reconoció que el delantero no lo esperaba: “Cuando le dije que no iba de titular me preguntó si era buena idea; no estaba feliz”, reveló. Y justo Portugal goleó, destapó su potencial ofensivo. El reemplazante del crack, Gonçalo Ramos, consiguió un triplete. Bruno Fernandes y João Félix, de discreto rendimiento hasta ese momento, se transformaron en delanteros veloces y dinámicos sin la presencia del líder. Por eso no fueron una sorpresa los rumores –luego desmentidos categóricamente por Santos– sobre una disputa en un entrenamiento y hasta un abandono de la concentración.

Pero llego el encuentro con Marruecos y, frente a una defensa mucho más asfixiante y ordenada, el ataque portugués estuvo lejos de tener aquella frescura. A quienes pidieron el ingreso de CR7 se les concedió el deseo a los cinco minutos del segundo tiempo, pero se repitió la historia de los últimos seis meses. Y se consumaron la eliminación, las lágrimas, la despedida.

Una vez que entró, en la segunda mitad, Cristiano tuvo una sola chance de gol contra Marruecos: un tiro sobre el final del partido, que contuvo el arquero Bono, en dos tiempos. ap - AP

Cristiano todavía tiene aliados acérrimos, desde la legión de fanáticos que construyó durante la última década hasta su novia, Georgina Rodríguez, la voz más sonora. “Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de respeto y admiración tienes. El mismo que al meterte en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde”, le recriminó la argentina a Santos en Instagram. “No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más valiosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece”, escribió ella.

Compacto de Marruecos 1 vs. Portugal 0

Resumen Marruecos VS Portugal

Pero los argumentos que esgrimen sus defensores están cada vez más relacionados con el “respeto” que exigen su nombre y su trayectoria que con sus méritos deportivos en el presente. Un paulatino final para un jugador que marcó a una generación, estableció cifras inalcanzables de goles y protagonizó, con Lionel Messi, una de las rivalidades de más alto nivel del fútbol de todos los tiempos, pero a quien parece resultarle imposible aceptar el paso del tiempo.

Cristiano Ronaldo se despide de los mundiales con un cuarto puesto en el lejano Alemania 2006, a los 21 años, como su mejor resultado. Da la impresión de que a nadie le duele esa estadística más que a él.