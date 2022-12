Mundial Qatar 2022: España, una cadena de mil pases que nunca encontró el arco

escuchar

¿Creían, creíamos, que las sorpresas se habían acabado en Qatar 2022? Nos equivocamos. Marruecos nos recordó que el fútbol juega con las cartas marcadas y nunca le podremos ganar. España eliminada, después de una cadena de mil pases y ningún gol. Por tercer Mundial consecutivo, sí, desde que se coronó en Sudáfrica 2010, que no puede superar el umbral de los octavos de final. Mereció más el equipo de Luis Enrique, pero chocó contra una trinchera, primero, y se estrelló contra Bono, después. Si el lunes había sido Lovakovic, el arquero croata, el héroe del día, esta vez ese privilegio se lo robó Bono, el dueño del arco marroquí. Nació en Quebec, como tantos de sus compañeros que laten por Marruecos, pero nacieron en otros países. Bono, arquero de Sevilla, conocía bien a todos los que están delante suyo… Le patearon tres penales y no le convirtieron ninguno: atajó dos y otro lo devolvió el poste. ¿Recuerdan que les conté que es fanático de River y que su perro se llama Ortega por el Burrito? Después de su encuentro soñado, prometió mandarle el buzo a Ariel.

Hakimi, el compañero de Messi en PSG, cerró la tanda de penales ‘picando’ el suyo. El equipo marroquí, un culto a la defensa y el contragolpe, eliminó a Bélgica en la etapa de grupos y a España en los octavos de final. Está invicto, llegó más lejos que nunca en su historia y es la oveja negra del rebaño, el único entre europeos y sudamericanos.

Y el último casillero de cuartos fue para Portugal. Ganó, no, mejor, trituró por 6 a 1 Suiza. Uno de sus jugadores marcó tres, hizo el primer hattrick de la Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo.., claro. No. CR7 fue al banco y esos tres tantos los marcó Gonzalo Ramos…, el compañero que ocupó su lugar. ¿Por qué suplente? El entrenador Fernando Santos, cansado de varios desplantes, lo sacó. No le importó el apellido, no le importó la instancia decisiva. Y el equipo, la verdad, funcionó como nunca antes en la Copa. En el minuto 72, entró Cristiano y estalló el estadio. Reverencia permanente. Convirtió un gol, luego bien anulado por off-side. Portugal fue una máquina, y no necesitó de su engranaje principal.

Por primera vez, llegarán dos días de descanso. Se para la pelota, para volver con toda la propulsión desde este viernes con los cuartos de final. Jornadas dobles; ese día, Brasil-Croacia y la Argentina contra Holanda. Y el sábado, el partido de la Copa, Francia-Inglaterra, para después darle paso a Portugal-Marruecos. Comenzaron 32 países y ya quedan ocho. Qatar ingresa en su etapa más electrizante.

Qué es Qatarata Mundial y dónde lo podés escuchar

