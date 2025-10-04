Mundial Sub 20: Brasil perdió ante España y sufrió la eliminación más temprana de su historia

El Mundial Sub 20 ya tiene su primera gran sorpresa: Brasil, por primera vez en la historia de la competencia, quedó eliminado en la etapa de grupos. La derrota 1-0 frente a España por la tercera fecha lo relegó al último puesto de la Zona C, con un punto. Iker Bravo, a los dos minutos del segundo tiempo, marcó el único tanto del encuentro.

Campeón de la categoría en cinco oportunidades -la última en Colombia 2011-, Brasil debutó con un empate 2-2 frente a México. En la jornada siguiente cayó 2-1 frente a Marruecos y ante España se concretó la rápida despedida. La jornada se completó con el 1-0 de México sobre Marruecos; ambas selecciones se clasificaron a los octavos de final. España, en el tercer puesto, deberá esperar la definición de las otras zonas para saber si avanza como uno de los cuatro mejores terceros.

ROSTROS QUE LO DICEN TODO 😓



🇧🇷 Pitazo final y Brasil ELIMINADO del #MundialSub20EnDSPORTS tras quedar ÚLTIMO en su grupo.



🤯 PRIMERA VEZ que la Verdeamarela queda fuera en fase de grupos. pic.twitter.com/cJJP3pwXtF — DSPORTS (@DSports) October 4, 2025

A febrero de este año, Brasil se adjudicó el Sudamericano tras igualar 1-1 con la Argentina en la última jornada, en un encuentro que finalizó con incidentes por provocaciones de los jugadores de Brasil en los festejos. En el comienzo del Sudamericano, por la primera fecha de la etapa de grupos, la Argentina había conseguido un histórico 6-0 frente a Brasil.

En las corridas e intento de agresión tras la final, un exaltado Franco Mastantuono le gritó a un juvenil brasileño: “Te comiste seis, muerto”.

Así como los clubes no le cedieron a la Argentina a Mastantuono, Claudio Echeverri, Valentín Carboni y Aaron Anselmino, Brasil no contó con varios juveniles destacados, entre ellos, el delantero Estevao, que este sábado hizo un gol en tiempo adicionado para el triunfo 2-1 de Chelsea sobre Liverpool. Tampoco fueron liberados los delanteros Endrick (Real Madrid) y Vitor Roque (Palmeiras).

¡ESPAÑA PEGÓ EN EL COMIENZO DEL COMPLEMENTO!



Iker Bravo desparramó a Otávio y definió para marcar el 1-0 sobre Brasil por el #MundialSub20EnDSPORTS.



Con este resultado, la Verdeamarela está ELIMINADA. pic.twitter.com/2SjKXHJxNO — DSPORTS (@DSports) October 4, 2025

Las críticas apuntan al entrenador Ramón Menezes, que, más allá del título en el último Sudamericano, arrastra otros pobres resultados. El 0-6 ante la Argentina fue la peor derrota en un Sub 20. En el Mundial 2023 disputado en la Argentina, el equipo de Menezes fue eliminado por Israel en los cuartos de final. El director técnico no consiguió la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 al finalizar detrás de Paraguay y Venezuela en la etapa de grupos.

Poco después de la eliminación, Menezes ensayó una explicación: “Estamos todos muy tristes, incluso es difícil hablar en un momento como este. La afición está triste y molesta, pero no entiende todo el contexto, todas nuestras dificultades. Hay poco tiempo para trabajar, para entrenar. Nos presentamos el 22 para jugar el 28″.

El plantel campeón en 2011 -3-2 a Portugal en la final- lo integraban, entre otros, Casemiro, Alex Sandro, William y Philippe Coutinho.