Así está el cuadro de octavos de final de la Copa Libertadores 2025, en la previa de las revanchas

Esta semana se definen los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 con los partidos de vuelta y ocho equipos avanzarán a los cuartos y seguirán en carrera por el título, entre ellos cuatro argentinos: River Plate, Estudiantes de La Plata, Racing y Vélez Sarsfield.

El encuentro de ida se disputó en el estadio del club que finalizó segundo en su zona y las revanchas serán en el escenario del que fue puntero. En ese contexto, todos los representantes de la Liga Profesional decidirán su futuro ante su gente. El Millonario recibirá a Libertad de Paraguay tras un 0 a 0 en Asunción; la Academia hará lo propio ante Peñarol de Uruguay luego de haber perdido en Montevideo 1 a 0; el Pincha recibirá a Cerro Porteño de Paraguay, al que doblegó 1 a 0 de visitante; y el Fortín buscará el pase a la siguiente fase ante Fortaleza, con el que igualó 0 a 0 en Brasil.

Calendario y resultados de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

San Pablo (Brasil) vs. Atlético Nacional (Colombia).

Ida: 0-0.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Morumbi.

Liga de Quito (Ecuador) vs. Botafogo (Brasil).

Ida: 0-1.

Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 19 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

River Plate (Argentina) vs. Libertad (Paraguay).

Ida: 0-0.

Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental.

Palmeiras (Brasil) vs. Universitario (Perú).

Ida: 4-0.

Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Allianz Parque.

Vélez (Argentina) vs. Fortaleza (Brasil).

Ida: 0-0.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 19 en el estadio José Amalfitani.

Racing (Argentina) vs. Peñarol (Uruguay).

Ida: 0-1.

Vuelta: Martes 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Cilindro de Avellaneda.

Estudiantes (Argentina) vs. Cerro Porteño (Paraguay).

Ida: 1-0.

Vuelta: Miércoles 20 de agosto a las 19 en el estadio Uno.

Internacional (Brasil) vs. Flamengo (Brasil).

Ida: 1-0.

Vuelta: Miércoles 20 de agosto a las 21.30 en el estadio Beira-Rio.

El cuadro de la Copa Libertadores 2025, en la antesala de las revanchas de esta semana Canchallena

Los ganadores de los octavos de final avanzarán a los cuartos, programados para entre el 16 y 25 de septiembre. Las semifinales serán entre el 21 y 29 de octubre mientras que la definición a partido único tendrá lugar el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors con con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco cada uno), River Plate y Estudiantes de La Plata (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio, Santos y Flamengo. Por países, la Argentina tiene 25 Libertadores, Brasil 23, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.