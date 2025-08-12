Murió el atleta italiano Mattia Debertolis, que estaba internado en estado crítico tras colapsar en los Juegos Mundiales de China

El mundo del atletismo está de luto después de que este lunes se conociera la noticia de que murió Mattia Debertolis, el atleta italiano de 29 años que sufrió un problema de salud durante la primera carrera de los Juegos Mundiales de Chengdu, China. El deceso fue confirmado por la Federación Italiana de Deportes de Orientación (FISO), que emitió un comunicado.

“Con inmenso pesar anuncio el fallecimiento de Mattia Debertolis, atleta del Equipo Nacional Italiano de Orientación. Dada la próxima participación del equipo nacional de MTB-O en el Campeonato Mundial en Polonia, a petición de la familia de Mattia y de acuerdo con el Consejo Federal, los atletas podrán participar en las competiciones en nombre y memoria de Mattia. En este sentido, los invito a usar brazaletes negros, según el equipamiento permitido en la carrera”, expresó el presidente de la federación, Alfio Giomi.

Debertolis era un ingeniero civil originario de Trentino que trabajaba en Estocolmo. Estaba compitiendo en la carrera inaugural de los Juegos Mundiales de China el viernes 8, cuando su GPS, un dispositivo que todos los atletas llevan consigo, dejó de transmitir repentinamente, indicando que estaba detenido. De esta manera, las autoridades desplegaron el operativo de rescato inmediato. El deportista fue localizado y trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció internado y murió este lunes.

Debertolis falleció a los 29 años.

Horas antes del fallecimiento, el obispo de Chengdu le entregó a Debertolis la extremaunción en el hospital, bajo la presencia de su madre Erica Zagonel y de su hermano Nicoló. “En este delicado momento, en el que la ciudad de se ha movilizado al más alto nivel (con la participación de una eminencia médica de Pekín), el llamado a mantener la fe tanto en la ciencia como en la fe sigue vigente”, señaló la federación italiana en un comunicado..

Además manifestó: “En el hospital, además de la familia, estuvieron presentes el DT Stefano Raus, el director del equipo Gabriele Viale y los compañeros de Mattia. Recientemente, el cónsul italiano en China también visitó el hospital, transmitiendo el pésame de las instituciones al atleta”.

Con información de ANSA.