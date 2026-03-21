Murió el periodista Ernesto Cherquis Bialo, a los 85 años

El periodista uruguayo Ernesto Cherquis Bialo murió este viernes en la Clínica Santa Catalina, en Belgrano, cerca de las 22 a los 85 años por una insuficiencia respiratoria después de luchar contra una enfermedad grave, según pudo saber LA NACION. A finales del año pasado había sido dado de alta tras una internación por una neumonía que derivó en un fallo medular y leucemia, sin embargo, su estado de salud recayó a comienzos de 2026.

Cherquis Bialo fue director de Medios y Comunicación de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) durante los últimos años de gestión de Julio Humberto Grondona. Realizó las célebres biografías de figuras locales emblemáticas, como Diego Armando Maradona, Oscar “Ringo” Bonavena y Carlos Monzón. También fue declarado Personalidad Destacada por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

Es el autor de los libros Yo soy el Diego de la gente; Carlos Monzón, mi verdadera vida, con Daniel Arcucci; y 100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios, con Carlos Irusta y Diego Morilla. También preparó otro sobre la vida de Julio Humberto Grondona, que no fue publicado.

En el periodismo deportivo, Cherquis Bialo encontró su lugar en el fútbol y el boxeo. Realizó la cobertura de eventos de talla mundial, como la pelea entre Muhammad Ali y George Foreman en Zaire, en 1974, y trabajó gran parte de su carrera en El Gráfico, a donde ingresó como pasante y de donde se fue en 1990 siendo director.

Julio Grondona y Ernesto Cherquis Bialo, en una de las pocos fotos en las que puede vérselos juntos Infocielo

“El juego más bello del mundo es el fútbol, pero nunca me interesó para comentarlo ni interpretarlo, sí para verlo y disfrutarlo. Cuando tuve que elegir sobre qué escribir, cuando me lo permitieron, dije que lo que más me importaba eran las historias, más que los hechos que están a la vista de todos. Las historias hay que descubrirlas y rescatarlas“, contó en 2024 a LA NACION.

En sus últimos años, Cherquis Bialo se volvió crítico del periodismo deportivo y aseguró que, tal como lo conocíamos, “murió”. “El fútbol es debate pero hacíamos debate entre periodistas, no entre hinchas [en referencia a su programa Tribuna caliente]. Hoy los productores buscan hinchas de River y de Boca para garantizar el golpe de impacto, eso es lo que se busca para alimentar el vivo. Eso pasa porque no hay un periodista jefe”, marcó.

Entre sus análisis más recordados se encuentra una declaración sobre Maradona, en el canal Deportv. Se le consultó sobre el exfutbolista argentino y retrucó: “¿Cuál? ¿Usted cree que hay uno solo? Hay por lo menos ocho o nueve“. Acto seguido, enumeró: ”Hay un Maradona que jugó al fútbol. Hay un Maradona que alcanzó la celebridad. Hay un Maradona hijo, que murió cuando murieron sus padres. Hay un Maradona padre, que se reinventa cada día. Hay un Maradona amigo, que va recambiando amistad. Hay un Maradona afectivo y un Maradona sublime. Hay un Maradona abyecto y un Maradona fenomenal. Hay un Maradona de frases inolvidables. Hay un Maradona que cuyas frases es mejor no recordar".

Cherquis Bialo, junto con Ringo Bonavena

“Es la suma de todo eso en un solo hombre. Un genio. Fiorito y Dubai. Barro y 7 estrellas. Canillas de oro y letrina. Maradona es el producto de todo eso. Y además, por las dudas que me haya olvidado de decir, es el mejor jugador del fútbol argentino y el mejor de todas las épocas”, sentenció.

Sobre su rol en la AFA, donde ocupó el cargo de director de Medios y Comunicación y vocero de Grondona desde 2009 hasta 2016, Cherquis Bialo indicó que tomó la determinación de saltar el mostrador con la convicción de no volver al circuito periodístico. “Es una decisión que tenía que ver con mi edad y con la gerontofobia. La Argentina es un país gerontofóbico, no tenía futuro y tenía que tomar una decisión y fue la correcta“, manifestó.