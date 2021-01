Lautaro Morales extraña a Tata, algo más que una abuela.

La madre permanece en su corazón y la abuela, "la Tata", lo era todo. La extraña en el alma, la lleva en la piel. Le dio amor, comida, un futuro. Esta es la historia de un pibe de Monte Chingolo con una mano atrás y otra adelante, que sueña ser arquero para volar al más allá. Lautaro Morales es el príncipe del cuento que rompió el hechizo con una fuerza de voluntad arrolladora. Con laburo, con talento. Tiene 21 años, suma 12 partidos oficiales, vale 150.000 euros -según las páginas especializadas en transferencias- y es la figura de Lanús, el club de barrio más grande del mundo, que mañana va a jugar la final de la Copa Sudamericana frente a Defensa y Justicia.

Jugaba en el Club Social y Deportivo 20 de junio, de Lanús Este, potenció su crecimiento en las divisiones inferiores granates. Hizo su presentación el 28 de octubre de 2020, en la épica victoria por 3 a 2 frente a San Pablo por la Copa Sudamericana. "No estoy nervioso, soy un pibe tranquilo. Mirá, cuando debuté contra los brasileños pensaba que estaba jugando un partido de baby, así de tranquilo estaba. Y ahora, lo mismo. Pienso que podemos hacer historia grande, pero no me puedo volver loco. Ahora, por ejemplo, pienso en que tengo que bañarme después del entrenamiento. En nada más", confiesa, con desparpajo.

Con Leo Messi, pura admiración

Un atorrante querible. "Tengo 21 años, menos de 15 partidos en primera, así que nunca imaginé que iba a estar por jugar una final internacional. Y siendo tan chico. Y. un poco emocionado, estoy", cuenta, desde la habitación de un hotel cordobés. Agustín Rossi había decidido volver a la Ribera, pero Lautaro no la tenía nada fácil. Cuando asumió Luis Zubeldía, en septiembre de 2018, hubo un portazo ruidoso.

"Necesitás un tiempo, necesito ver a los otros arqueros", le palmeó la espalda Lucho. Lo bajó a la reserva, hasta disputó algunos encuentros en la cuarta división. "Pero yo sabía que si Rossi volvía a Boca, iba a tener una oportunidad", acepta. La llegada de Lucas Acosta al arco luego de la salida de Rossi estableció una disputa por el puesto con el juvenil. Zubeldía dudaba: "No tengo definido quién será nuestro arquero titular. Será una linda competencia, hoy Lautaro Morales y Lucas Acosta están 50-50". Duró un suspiro esa frase: hoy, justamente, Morales es una fija. El pelado del arco es el sostén de un camino sinuoso, en el que casi siempre estuvo Lanús a borde del precipicio. Sin embargo, hasta en el Morumbí se hizo un nombre.

Con atajadas salvadoras de Morales, Lanús dejó en el camino a Vélez... y a São Paulo; aquí, el joven arquero, en el triunfo frente a Boca en La Bombonera. Fuente: AFP

A la Tata la lleva en la piel y en el corazón

Atrapó una oportunidad de oro: en un puñado de encuentros -figura en casi todos-, puede levantar la copa el pibe de 1,87 metros que es parte de la dinastía de arqueros de excelencia con acento granate. Nacidos en casa o consolidados en el Sur: de Rossi a Esteban Andrada, del Mono Monetti a Marchesín, hasta el recuerdo del enorme Chiquito Bossio. Morales es el último atrevido que se sienta en la mesa de los galanes.

Hombre de los juveniles nacionales, como dicta la tradición granate. Como Rocco Ríos Novo (18) o como Juan Pablo Cozzani (22), hoy en San Martín, de San Juan. Fernando Batista, el hombre fuerte del departamento de los juveniles, así lo define: "Lautaro es un gran profesional, está demostrando todo el potencial que tenía y tiene. Mucha personalidad para el puesto de arquero. Y como ser humano, es excelente y muy bueno para el grupo".

Personalidad, picardía y talento: Lautaro Morales es un arquero del futuro. Crédito: Conmebol.com

Es rápido de reflejos, le agrada jugar con los pies, es especialista en penales, Morales prefiere andar por las alturas antes que pisar tierra firme. Grita mucho sobre el césped, habla poco fuera de escena. Y hasta enamoró a Lionel Messi en una gira del seleccionado por Australia en 2017.

Era un sparring: esos chicos que se entrenan con los seleccionados, como pasantes mezclados con gerentes. Acabada la práctica con Jorge Sampaoli como entrenador, el genio rosarino se le acercó y la dio la indicación: hay que ir al arco porque se viene un show de tiros libres. A Lautaro se le cayeron las medias: "Le dije «bueno, está bien...»".

Golazos, tiros que rozaron el travesaño y. el asombro: las manos de Morales. "Le pega un fenómeno. Le pude atajar bastantes remates, me hizo sólo cuatro goles. Después, me saludó y me dijo 'muy bueno, bestia'. Me felicitó por todo lo que atajé", cuenta el joven que hace casi una década que se viste de granate.

Algunas buenas atajadas

Lautaro reconoce que a veces hace tiempo: "Lo hacía en el baby". Crédito: Conmebol.com

Un pibe convertido en hombre, que sortea los embates de la vida con los guantes siempre puestos. Aunque en el patio de casa, con amigos, jugaba de mediocampista. "Cada tanto, pegaba alguna patadita. Ahora, cuando me invitan a jugar, no voy al arco, me gusta correr, marcar, me gusta la pelota. Fijate que a veces salgo jugando. No mucho, pero trato de hacerlo", cuenta. Admira a Manuel Neuer, el fuera de serie alemán.

Nunca le gustó la escuela: arrojó al olvido las carpetas en el tercer año de la escuela secundaria. "Me imagino en la noche del sábado festejando, pero sin sufrir tanto, no quiero ser la figura de nada, quiero que Lanús juegue bien y gane. Pero Defensa es un equipo durísimo, no va a ser nada fácil. Ellos juegan bien, ¿eh?", comenta.

La última práctica

Y hasta es pícaro en hacer tiempo sin que el árbitro tome nota. Porque, en realidad, es un asunto que los arqueros van construyendo con el transcurrir del tiempo. Sin embargo, Lautaro lo hace ahora. y lo hacía de pequeño. "Hasta en el baby lo hacía. Cuando íbamos ganando, si alguien me tocaba, me tiraba al piso y me quedaba un buen rato. Es parte del juego. Lo hacen casi todos. Y lo voy a seguir haciendo, a veces viene bien para respirar un poco, cuando nos atacan mucho", describe.

Es padre. Ciro, el bebé que le devolvió la sonrisa cuando falleció su abuela, va a cumplir un año justo hoy, a horas de la gran final. Habrá besos a través de la tecnología. Lo cuida Ludmila, la mamá. Juntos, los tres, esperan reencontrarse el fin de semana, tal vez, con la emoción más grande de su vida deportiva. "¡Ojalá!", pide el nuevo crack del arco.

