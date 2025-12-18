El gesto de Messi que recorrió el mundo ni bien se coronó campeón en Qatar: “Ya está, ya está”

Lionel Messi fue la gran figura de aquel recordado partido del 18 de diciembre de 2022, cuando Argentina empató 3-3 contra Francia y tuvo que ir a penales para definir al campeón del mundo, momento en el que el tiro de Gonzalo Montiel fue el que inclinó la balanza en favor de la selección dirigida por Lionel Scaloni y provocó el descontrol en nuestro país. Inmediatamente después de confirmarse el título, todas las cámaras fueron con el entonces futbolista de Paris Saint-Germain, quien primero se abrazó con sus compañeros y luego decidió realizar un gesto que quedó en la historia del deporte.

En los primeros minutos posteriores a la consagración de la selección argentina como campeona del mundo, muchos inmediatamente se habían percatado que Messi había conseguido su sueño más grande: la tercera estrella en el escudo de la AFA. Al quitarse esta enorme mochila de su espalda, el rosarino tuvo un momento especial donde la noticia lo impactó de lleno y fue cuando comenzó a realizar gestos para los integrantes de su familia, quienes estaban agrupados un palco del estadio Lusail.

La familia de Messi estuvo presente en los siete partidos del Mundial de Qatar 2022 Aníbal Greco - La Nación

Al mover sus manos de un lado a otro, el capitán de “La Scaloneta” llamó la atención de las cámaras de todos los medios presentes, por lo que el momento quedó grabado y se pudo leer que él mismo expresó “Ya está” una y otra vez, algo que también fue repetido por los distintos integrantes de su familia. De esta manera, el rosarino hizo énfasis en haber podido conseguir su gran anhelo, el de ser campeón del mundo con la camiseta del país de su corazón, motivo que lo llevó a rechazar la convocatoria de España cuando apenas estaba en las divisiones inferiores de FC Barcelona.

Y es que este “Ya está” no es un mensaje más, sino que gran parte del mundo futbolero considera que aquel 18 de diciembre de 2022 fue el día del quiebre definitivo para definir cuál es el mejor jugador de la historia, con Lionel Messi en la cima de todas las opiniones. En ese momento, ya era el máximo ganador del Balón de Oro de France Football y del The Best de la FIFA, además de haber levantado cuatro veces la UEFA Champions League y al menos una vez todos los trofeos que disputó.

Messi celebró su octavo, y hasta ahora último, Balón de Oro con la camiseta de Inter Miami CF Lynne Sladky - AP

A días de comenzar el 2026, Messi es el futbolista con más títulos en la historia del fútbol, ya que levantó un total de 48 trofeos, y puede tener el broche de oro de su carrera durante el próximo año. En un escenario ideal, la Finalissima de marzo frente a España podría ser su 49°, mientras que un bicampeonato del mundo en julio podría convertirse en su 50°.