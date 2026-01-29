Nació en Ucrania y debió refugiarse por la guerra con Rusia: quién es Anatoli Trubin, el arquero héroe de Benfica

El arquero Anatoli Trubin se puso el traje de héroe en la victoria del Benfica ante el Real Madrid, luego de anotar el gol que le dio la clasificación a la siguiente instancia de la Champions League. El jugador nacido en Ucrania posiblemente le resultaría imposible imaginar una situación como la de este miércoles después de atravesar una dura vida producto del conflicto bélico que atraviesa su país con Rusia y que los tiene enfrentados hasta la actualidad.

En 2014, a sus 13 años de edad, se vio obligado a salir de su ciudad natal, Donetsk, y mudarse a Kiev cuando formaba parte de la academia del Shakthar, el club más laureado de Ucrania.

La anexión ilegal de Crimea por paramilitares respaldados por el presidente ruso Vladimir Putin forzó su mudanza no deseada en plena adolescencia a partir de que rusos iniciaran también la toma del estado ucraniano de Donbás, donde se ubica su lugar de origen.

Trubin formó parte del equipo que empató 2-2 ante Boca Juniors en el Mundial de Clubes SANDRA MONTANEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Asimismo, Trubin volvió a refugiarse en 2022, también dentro de su país, al desplazarse a Lutsk junto a su madre y su hermana tras la invasión rusa en Ucrania, desencadenando la guerra que se mantiene vigente a pesar de los intentos de varios países del extranjero por ponerle fin al conflicto bélico.

“Todo el mundo tiene que ver que los ucranianos son fuertes, por eso tenemos que ganar mañana. Ganaremos la guerra y volveremos al Donbass Arena. Debemos ayudar a los ucranianos a no pensar en la guerra, tenemos que ser como los militares, dar luz y emociones positivas”, destacó el arquero en octubre de 2022 cuando las tropas rusas bombardearon Kiev y destrozaron el centro de la capital ucraniana.

En noviembre de 2024, Trubin protagonizó una situación particular en un encuentro por la Champions League. El jugador ucraniano se negó a chocar la mano con el ruso Aleksandr Golovin durante el correspondiente saludo inicial que el Benfica y el Monaco realizaron antes de comenzar el partido.

🇺🇦👏⚽️Ukrainian goalkeeper of @slbenfica_en Anatoliy Trubin refused to shake hands with Russian footballer Aleksandr Golovin of @AS_Monaco_EN before the @ChampionsLeague match.



The Russian did not condemn his country's aggressive actions against Ukraine either in words or via… pic.twitter.com/eUbYjRgD5L — Denys from Ukraine (@GlushkoDenys) November 27, 2024

El gesto dejó al ruso completamente atónito ya que no se esperaba la reacción de su colega. La decisión tomada por el arquero ucraniano tuvo relación con que Golovin no condenó los ataques iniciados por su país contra Ucrania, no realizó ninguna declaración respecto al conflicto ni tampoco publicó nada en redes sociales para manifestar su descontento.

Una promesa que ilusiona al fútbol ucraniano

Trubin fue destacando en todas las categorías inferiores hasta conseguir debutar con el primer equipo del Shakthar Donetsk en mayo de 2019. A medida que progresaba su carrera, empezó a realizar actuaciones muy destacadas y a finales de 2022 llegó su explosión definitiva con el arribo de Roberto De Zerbi, hoy entrenador del Olympique de Marsella, al conjunto ucraniano.

Durante la estadía del entrenador italiano, el arquero mejoró con su juego de pies, progresó con sus grandes reflejos, mejoró su solidez en el juego aéreo y se volvió eficaz bajo los tres palos. “El Shakhtar me hizo ser quién soy”, afirmó.

Luego de ser elegido como uno de los tres mejores jugadores ucranianos, en 2022, Juventus y Tottenham mostraron su interés por contar con sus servicios. Sin embargo, en agosto de 2023, fue transferido a Benfica de Portugal que le pagó al Shakthar 10 millones de euros para comprar su pase.

Hasta el momento, Trubin ganó dos títulos con la camiseta del Benfica PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Si bien arrancó como suplente de Samuel Soares, sus grandes rendimientos generaron que rápidamente se quedara con la custodia del arco portugués. En 132 partidos, recibió 127 goles y mantuvo el arco en cero en 55 encuentros (el 41% de las veces).

“Es algo increíble que nunca había hecho antes. Me dijeron que fuera (al área rival)”, fueron las palabras que dijo después de su actuación histórica ante el Real Madrid que lo convirtió en el séptimo arquero en marcar en la historia de la Champions League.

El gol de cabeza del arquero Trubin para Benfica contra Real madrid en la champions

Un gol que despertó una reacción más que curiosa

El gol que convirtió Trubin en el último minuto del partido provocó desconcierto en directo en el canal portugués Now. Durante la transmisión en vivo, el cardenal Américo Aguiar se encontraba comentando la actualidad junto a Pedro Mourinho cuando se escuchó un fuerte grito en el estudio.

El integrante de la Iglesia Católica interrumpió su intervención que quedó registrado en imágenes. El eclesiástico tuvo un sobresalto importante por el desaforado grito de gol de productores y personas que estaban presentes en el estudio, seguramente observando el partido de Benfica en otra pantalla.

Golo do Benfica na NOW. O Trubin interrompeu a emissão. Hilariante. pic.twitter.com/O7dcVlHMty — Gonçalo Levy Cordeiro (@glevycordeiro) January 28, 2026

“Solo fue un gol del Benfica, solo fue un gol del Benfica”, acotó Aguiar, quien no tuvo otra opción que soportar la pasión futbolera que rodeaba el estudio de televisión.