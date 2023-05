Nahuel Molina, control y definición para Atlético de Madrid, parecido al gol que hizo para la selección en el Mundial ante Países Bajos

escuchar

Nahuel Molina fue una de las gratas revelaciones en el Mundial de Qatar 2022. El exlateral de Boca siempre mostró condiciones, pero la sorpresa fue que en los últimos meses del año pasado logró imponerse de tal forma en la selección argentina que cautivó a Lionel Scaloni para ser titular en la máxima cita. Y terminó haciendo un gran aporte para que la Argentina logre levantar la Copa del Mundo.

Este domingo fue noticia porque hizo el primer gol de la goleada de Atlético de Madrid por 5-2 ante Valladolid en el Estadio José Zorrilla, por la fecha 32 de LaLiga. El Colchonero se impuso con goles de Nahuel Molina, José María Giménez, Álvaro Morata Martín, Joaquín Fernández Moreno (en contra) y Memphis Depay. Los goles de Valladolid los hicieron Cyle Larin y Sergio Palomo.

A los 19 minutos del primer tiempo, Molina aportó una muy buena definición tras picar por la derecha, “atacar el espacio” y romper el achique adversario, algo similar al gol que anotó para la selección argentina ante Países Bajos, en el Mundial, en el empate 2-2 por los cuartos de final. Hay diferencias, claro. En aquel tanto la asistencia de Lionel Messi (espectacular) fue al ras del césped, pasando increíblemente entre muchas piernas rivales.

El gol de Molina a Valladolid

En el que anotó para Atlético de Madrid cuatro meses después, José María Giménez lo buscó con un pase largo desde la mitad de la cancha, pinchado, por elevación, para que Molina, habilitado reciba con una diagonal de afuera hacia adentro (otra similitud con el tanto en Qatar), logre controlar el balón con un gran gesto técnico y defina con pie derecho al primer palo de Jordi Masip. Y el jugador, luego de reconocer una adaptación que debió atravesar en el conjunto colchonero, afirma: “Hoy me siento mucho mejor. Después del Mundial e intento seguir creciendo para ayudar al grupo”.

Simeone fue uno de los grandes defensores de las críticas, cuando simpatizantes de Atlético de Madrid no le tenían mucha paciencia: “A Molina lo quisimos nosotros, lo pedí e insistí para que viniese. Es el futbolista que entiendo que necesitamos. Es verdad que tiene que seguir evolucionando en lo defensivo, pero no es la primera vez que viene un futbolista que tiene que mejorar en una faceta. Confiamos muchísimo en él, tiene una edad muy buena para evolucionar y nos va a dar muchísimas cosas en el juego del equipo”, declaraba el Cholo Simeone el 12 de septiembre de 2022 en Leverkusen, en declaraciones al diario AS.

El gol de Molina a Países Bajos

Mejor gol - Molina

Sobre el esquema de tres centrales y dos carrileros por afuera, Simeone explicó por el desarrollo del partido ante Valladolid: “Jugar con carrileros y que no sean profundos, no tengan gol y no tengan trabajo defensivo es difícil. Pero hay pocos. Carrasco vuelve a estar muy bien y Molina es al que fuimos a buscar a Udinese. Hay muy pocos como él, con mucho trabajo se ha ganado su lugar”.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, había elogiado en la previa del partido a los tres campeones del mundo en Qatar 2022 que tiene en el plantel: Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Angel Correa. ”Los tres siempre han sido jugadores importantes. Angel desde hace más tiempo, Rodrigo comenzó a crecer desde hace poco y Molina durante toda la temporada. Los necesitamos en su mejor forma para competir como queremos”, subrayó el “Cholo” Simeone, en declaraciones que consignó la agencia de noticias DPA.

Lo mejor del partido del Aleti ante Valladolid

En lo que se refiere a la selección argentina, Molina sabe que tiene un puesto entre los convocados, aunque la pelea por la titularidad con Gonzalo Montiel se mantendrá firme porque así los exige Scaloni. El DT de la selección además suele aplicar rotaciones de un partido a otro, pero es un puesto que tiene cubierto. Más allá de buscar alternativas a futuro (porque Scaloni no deja ningún detalle librado al azar), Molina vive un presente de pleno reconocimiento, tanto cuando se pone la camiseta celeste y blanca como, ahora, cuando defiende la camiseta de Atlético de Madrid.

