Napoli venció por 2-1 a Sporting CP como local en la Champions League

Napoli venció por 2-1 a Sporting CP como local, en un partido de la jornada 2 de la Champions League. Para Napoli los goles fueron marcados por Rasmus Højlund (a los 36, 79 minutos). Para Sporting CP el gol fue marcado por Luis Suárez (a los 62 minutos).

En la próxima fecha, Napoli se medirá con PSV, mientras que Sporting CP tendrá como rival a Marseille.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.