Neymar, muy cerca de Natalia Barulich, exnovia de Maluma

En febrero, Barulich saludó a Neymar por su cumpleaños con un mensaje muy cariñoso

La modelo croata-cubana, Natalia Barulich , da indicios en las redes sociales de un acercamiento amoroso con el futbolista brasileño del PSG, Neymar .

Los rumores de romance entre la también cantante y el delantero, surgieron en octubre de 2019, cuando Ney fue señalado como el tercero en discordia de la ruptura de Barulich con Maluma , su anterior pareja. En diciembre de 2019, la influencer habló al respecto en Telemundo: "Neymar es solo mi amigo, y los medios inventaron todo eso".

La tapa de la última edición de la Revista GQ en su versión rusa

Y agregó: "Me estaba volviendo loca, recibía mensajes dementes. Algunos de los fanáticos están tan locos, me mandaban amenazas de muerte y eran muy crueles conmigo. Yo estoy simplemente viviendo mi vida sin hacer nada malo y no está bien que una mujer sea acosada en las redes sociales de esa manera".

En febrero, Barulich saludó al capitán de la selección brasileña con un mensaje muy cariñoso en Instagram: "Todo el mundo sabe lo extraordinariamente talentoso que eres, pero ojalá ellos pudiesen ver que increíble y hermoso eres dentro de tu corazón. Tenés todo mi respeto y honra, bebé".

Como si esto fuera poco, ambos protagonizaron la tapa de la última edición de la Revista GQ en Rusia, donde se los ve muy cómplices. Luego, cada uno de ellos, en sus respectivas redes sociales, publicaron más imágenes de la sesión de fotos.

La publicación de Neymar en sus Instagram Stories

"Bonnie and Clyde dentro de nuestra nueva historia de portada para GQ rodada en París", publicó Barulich en su cuenta de Instagram, junto con una serie de emojis afectuosos. Neymar respondió del mismo modo Crédito: Instagram @natalia

Neymar comparte una relación de amistad con la expareja de Barulich, el cantante Maluma. En el marco del festejo de su cumpleaños número 26, el músico colombiano realizó una interpretación en vivo de la canción de feliz cumpleaños que hizo llorar al agasajado.