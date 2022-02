Néstor Gorosito apuesta fuerte por Gimnasia: “Si fuese otro deporte a River no le podríamos competir, pero por suerte esto es fútbol”

LA PLATA.- “Yo me pregunto, ¿si le ponen camisetas negras y grises a todos los equipos que se enfrentan en Argentina, adivinaría a qué club pertenece cada una? Creo que salvo uno o dos, después son todos iguales”, escribió Néstor Gorosito en Twitter, el año pasado, unos días antes de asumir como entrenador de Gimnasia. Es que Pipo alterna entre técnico y twittero. En los períodos en los que no dirige, se convierte en un usuario activo e incisivo. Analiza, opina y si hace falta se pelea. “Sí, me acuerdo de eso que dije y lo sostengo. A mí me gustaría que todos reconocieran a Gimnasia por el juego, sin importar qué camiseta esté usando. Me encantaría que tenga una identidad clara, como nos pasó en Tigre: un equipo que tenga la pelota, sea protagonista, ataque y sepa diferenciar los tiempos de cada partido”, se ilusiona el DT del Lobo, en el inicio de una extensa charla con LA NACIÓN.

Del Gimnasia que halló a sus deseos para el futuro del club. Del Pulga Rodríguez que se fue a un paraguayo que llegó y lo llena de esperanza. Del anormal fútbol argentino a la supremacía de River. De Lionel Messi a Lionel Scaloni. Del gran presente del seleccionado nacional a la Copa del Mundo que se viene. Un Pipo genuino, que no esquiva ninguna pregunta.

-Cuando llegaste al Lobo, ¿con qué institución te encontraste?

-Yo tenía la imagen desde afuera de un grande, el 50 por ciento de la ciudad; como pasa en Rosario que está muy dividido y tiene dos instituciones importantes. Pero cuando llegamos nos encontramos con una onda negativa: “Esto es Gimnasia, acá todo es difícil, es sufrimiento”. Y esto pasaba con todos, desde el que cortaba el pasto hasta el utilero. De a poquito les fuimos diciendo que no tiene por qué ser así y que Gimnasia es grande. Por suerte esa visión cambió: hoy muchos se entusiasman con clasificar a una copa.

-En ese aspecto hiciste un trabajo discursivo de entrada. Enseguida dijiste que el objetivo era que el club regresara al plano internacional.

-De verdad lo creía. Cuando empezamos nos dijeron que había que sumar para zafar del descenso y nosotros vimos que teníamos plantel para algo más. Igual ojo, el discurso te sirve al principio; lo que decís tiene que estar avalado por un trabajo de campo. Las palabras duran un tiempito. Si alcanzara con lo motivacional, contratarían psicólogos y no entrenadores. Yo creo que fue importante lo que dije al principio, de resaltar de entrada que Gimnasia tenía que ir por más, pero después la clave estuvo en lo que hizo el equipo. Sin buenos jugadores es imposible lograr cosas y el club los tiene.

-¿Cuál es el balance que hacés hasta ahora?

-Si bien no nos alcanzó para clasificar a una copa, que era lo que queríamos, desde que asumimos sacamos un porcentaje de puntos que es de clasificación a Libertadores. Más allá de que el saldo es positivo, esto no quiere decir que esté todo perfecto. Tenemos muchas cosas para corregir en lo futbolístico y la intención es lograrlo este año. Debemos mantener lo bueno que hicimos contra los conjuntos más importantes y mejorar la cosecha de puntos en los partidos en los que somos favoritos.

El triunfo ante Boca, en la Bombonera

-¿Qué pasó con el Pulga Rodríguez, que decidió irse a los seis meses?

-No sé, nosotros teníamos una relación excelente fuera de la cancha y nunca tuvimos un problema. La verdad es que perdimos un jugador de mucha experiencia y mucha calidad, uno de esos futbolistas que cargan sin problemas la responsabilidad de tener que llevar el equipo adelante. Se nos fue un talentoso, uno de los que no abundan. Ya está, no me quejo; tenemos otros que también pueden marcar diferencias.

-Decís eso y pienso en cuatro: Brahian Alemán y Johan Carbonero, que siguen, y los refuerzos Ramón Sosa y Cristian Tarragona…

-Sí, ellos sin dudas, pero ojo que hay otros chicos muy buenos. Los cuatro que mencionás tienen muchas condiciones y confiamos en sus capacidades. Alemán es guapo, tiene panorama, sabe pegarle a la pelota, aporta despliegue, es líder y está cerca del árbitro constantemente; por esto último lo pusimos de capitán, porque está en una zona central de la cancha. Carbonero tiene un arranque de cero que es impresionante, en mi vida vi algo igual, y además es hábil. El paraguayo Sosa es explosivo y fuerte, y también tiene gol; cuenta con un potencial enorme y ojalá se adapte rápido al fútbol argentino porque para mí tiene nivel internacional. Tarragona nos ha causado una excelente impresión y estamos más que contentos con su llegada; a pesar de que ya lo conocíamos, lo vemos muy bien.

-¿Cuál es el objetivo para este año?

-Apuntamos a lo máximo. Después veremos si nos dio el cuero o no. La competencia nos marcará si nos alcanzó para salir quintos, cuartos o campeones, pero no voy a ser hipócrita: queremos ir por todo. Para eso necesitamos un equipo que juegue bien y eso es lo que estamos buscando. Igualmente no es solamente este año; vemos que se puede hacer un trabajo lindo y a largo plazo para que Gimnasia esté mucho mejor. Ojalá nos acompañen los resultados así podemos llevarlo a cabo. Si me preguntás por este año, la respuesta es simple: el objetivo es conseguir lo máximo, y lo máximo es salir campeón.

-¿Se le puede pelear a River? Ganó el último torneo, se quedó Gallardo, conservó a sus figuras y encima sumó refuerzos de jerarquía...

-Si fuese otro deporte a River no le podríamos competir, pero por suerte esto es fútbol. Si fuese básquet, vóley o rugby no tendríamos chances porque en esas disciplinas el que tiene mucha supremacía, gana seguro. En el fútbol no hay nada imposible y abundan las sorpresas: Bolivia le hizo seis a la Argentina. ¿River es el mejor? Sí, aunque en el fútbol nunca se sabe y menos en el fútbol argentino que es tan parejo.

-Según vos, parejo por su flojo nivel.

-Creo que hay dos clubes que marcan diferencias futbolísticas. River tiene un proceso de años y además se refuerza con los mejores; en cada mercado de pases se potencia y debilita al resto porque se lleva a las figuras de los otros. Y pienso que Vélez también sobresale: cuenta con buenos jugadores y está trabajado. Nuestro objetivo es acercarnos a estos dos y que Gimnasia se destaque; si jugamos bien al fútbol vamos a tener más posibilidades de conseguir resultados. En algún partido nos puede pasar que el rival nos supere y tengamos que defendernos, pero no es nuestro plan. La idea es salir a atacar en todas las canchas.

-La poca organización que tiene el fútbol argentino, con muchos equipos y torneos que cambian constantemente, ¿atenta contra un salto de calidad en el nivel de juego?

-Yo no tengo capacidad para organizar un torneo. Es lo que hay y hay que afrontarlo. Lo que sí puedo decir es que no es normal que haya tantos clubes y que es difícil que alcance la jerarquía para completar 28 planteles. Y más con nuestra economía que está tan deteriorada. Quizás Inglaterra podría tener una liga con más participantes sin que bajara tanto el nivel, pero acá es complicado.

-La selección, hoy, pareciera una burbuja. Otra realidad…

-Sí, totalmente. Tiene una identidad clara, sin importar cuáles sean los intérpretes. Cuenta con un estilo y los jugadores se sienten a gusto con la forma de jugar. La verdad es que atraviesa un gran presente: se conformó un muy buen equipo y tiene a Messi, que es el número uno de todos los tiempos.

-Cada vez que hablás de Messi sos categórico: no tenés dudas de que es el mejor futbolista de la historia.

-Para mí sí. Diego fue un monstruo impresionante y es difícil elegir entre uno u otro. Es como elegir entre la milanesa y el bife de chorizo; los dos son muy ricos, pero cada uno tiene su preferencia. Si bien son gustos y quizás yo esté equivocado, elijo a Messi. Juega bárbaro, es el que más títulos tiene, el que más goles hizo y ya perdí la cuenta la cantidad de Balones de Oro que ganó. Para mí no le falta la Copa del Mundo para ser el mejor de la historia; si la llega a ganar que se vaya a vivir a Marte porque sería la confirmación de que es un extraterrestre. Muchos necesitan de un logro particular para dejar de criticar a un jugador: A Di María lo mataban todos y desde que metió el gol en la final de la Copa América, esos mismos lo elogian y aseguran que es una pieza indispensable. Y vuelvo a Messi: no creo que sea fácil ser 15 años el mejor del mundo.

-¿Y cómo se explica esa constancia?

-La única que yo encuentro es el egoísmo sano que sólo tienen algunos elegidos: Messi en fútbol, Nadal en tenis... Son tipos que cuando todos pensamos “ya está, lamentablemente se les terminó”, ellos siguen y siguen. Lo de Nadal es sorprendente, otro que no es humano. Ellos dos tienen un hambre que otros jugadores excelentes no poseen. No sé cuál es la palabra exacta: si es ego, orgullo, ambición, profesionalismo. Quizás sea un poco o mucho de cada una.

-¿Y de Scaloni qué pensás?

-Está mal cómo llegó y está muy bien lo que hizo después. Una cosa no quita la otra. Él trabajaba en el cuerpo técnico anterior y que se haya quedado no está bien, pero después ha hecho una campaña extraordinaria. Lo que hizo en la selección fue excelente y hay que recalcarlo. Otra figura importante en este crecimiento creo que fue el Flaco Menotti porque afianzó un grupo de trabajo con un mismo perfil: personas humildes y trabajadoras que le suman a la Argentina. La verdad, veo muy sólido al seleccionado nacional.

-¿Pensás que es candidata a ganar el Mundial?

-Sí, sin dudas. Pienso que los favoritos son Argentina, Brasil y Alemania. El Mundial por lo general lo ganan los mismos y estos tres tienen todo: historia y buenos futbolistas en la actualidad. Creo que podría sorprender un africano: tienen muchos jugadores en Europa y en algún momento una selección de ese continente va a dar el salto. La raza negra físicamente es superior porque son más fuertes y más rápidos. En cuanto corrijan las desatenciones que tienen en las áreas, van a dar que hablar.

Ante el Ciclón, otro éxito ante un grande y como visitante

Un Gorosito auténtico y frontal. Habla como vive: sin caretas. En Twitter usa su nombre y opina de lo que tiene ganas; en cada charla se muestra tal cual es. Así es Pipo. El que pasa tiempo con la familia y los amigos. El que disfruta de comer un asado, tomar un fernet y jugar un picado. El que admira a Messi y sueña con el Lobo campeón.