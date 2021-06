Néstor Ortigoza volvió a San Lorenzo para ser referente: “No vengo a pasear ni a hacer la plancha, vengo a pelear un puesto”

Néstor Ortigoza estaba feliz en la mañana de este lunes, cuando tuvo su primer contacto público como refuerzo de San Lorenzo. Si bien por lo conversado en las charlas previas con el manager Mauro Cetto el volante sabe que no tendrá garantizada la titularidad y se le aclaró deberá cumplir con un rol pacifista en el vestuario, porta el gen ganador y competitivo que fue característico en toda su carrera. Por eso luego de ponerse la camiseta azulgrana nuevamente dijo: “No vengo a pasear ni a hacer la plancha, vengo a pelear un puesto”. El veterano mediocampista volvió a San Lorenzo luego de tres años y medio. Y tendrá el doble rol de ser jugador y también referente para buscar aportar calma en un clima interno que estuvo convulsionado en los últimos años.

Ortigoza sabe que transita sus últimos años como profesional y tratará de aprovechar esta nueva oportunidad que le dio el destino. A los 36 años, el “Gordo” cumplió el sueño de volver al club de Boedo, donde es ídolo por lo entregado en los dos ciclos anteriores (2011-12 y 2013-17) : Este lunes tuvo su primer contacto con la prensa tras la firma de su contrato el viernes pasado. “Sabía que iba a volver, que me iba a retirar en San Lorenzo”, dijo feliz.

Procedente de Estudiantes de Río Cuarto, de la Primera B Nacional, el mediocampista paraguayo conquistó a los hinchas tras ganar tres títulos con San Lorenzo: el Torneo Inicial 2013, la Copa Libertadores 2014 y la Supercopa Argentina 2016.Y además fue protagonista de dos momentos deportivos imborrables, al convertir el penal que aseguró la permanencia en Primera División en la promoción con Instituto de Córdoba (2012) y el gol decisivo, por la misma vía, en la final revancha con Nacional de Paraguay que le dio al club su única Libertadores.

Desde aquella época, sólo permanece en el plantel el arquero Sebastián Torrico, quien tiene trabada la negociación de su contrato que vence el próximo 30 de junio, según consigna la agencia Télam. Pero, justamente, pretenden que Torrico sea otro de los referentes que colabore con Ortigoza y Montero en la reconstrucción interna del vestuario. ”Torrico es un pibe que queremos mucho, pasó por todos los momentos en este club, le queda poco de carrera, como él mismo ha manifestado, y no lo veo fuera de San Lorenzo. Quiero creer que se va a solucionar el tema y se va a terminar quedando”, confió el mediocampista.

Néstor Ortigoza tras ganar la Copa Libertadores 2014, allí se convirtió en ídolo de San Lorenzo

Ortigoza valoró la riqueza del plantel “azulgrana” y se entusiasmó con el nuevo director técnico, el uruguayo Paolo Montero, que llegó de la mano del manager Mauro Cetto. ”Hay muchos jugadores de gran jerarquía con muchísimos partidos encima: los Romero tiene Copas América, (Juan) Ramírez fue figura en Talleres, está Uvita (Nicolás Fernández), el ‘Torito’ (Diego Rodríguez). Hay un plantel para aprovechar, me ilusiona”, dijo.

Y sobre Montero consideró: “Es un entrenador frontal, que ya hizo su experiencia, y como él mismo dijo llega en el momento justo. Está bueno porque es un técnico que asume las responsabilidades”.

Néstor Ortigoza fue presentado este lunes como refuerzo de San Lorenzo Prensa San Lorenzo

Finalmente, bromeó sobre la posibilidad de reclamarle a Juan Ramírez el dorsal número 20, que fue el que utilizó en sus mejores épocas en el club: “Cuando Juan llegó al club le dije: ‘cuidame la 20 que ya voy a volver’, pero ahora no me dio para escribirle, no se la voy a pedir”.

Ortigoza está de regreso. Está convencido de que todavía tiene mucho para aportarle al Ciclón. Pero, más allá de lo futbolístico, el volante sabe que tendrá una doble responsabilidad: sumar su granito de arena en el campo de juego y también colaborar para que el el clima interno del plantel sea bastante mejor de lo que se vio con los últimos entrenadores en San Lorenzo.

LA NACION