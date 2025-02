Neymar ironizó con los abucheos que recibía y luego marcó un golazo impresionante para Santos

El regreso de Neymar al fútbol brasileño sigue dando que hablar. Durante los primeros partidos brilló con su magia. La semana pasada convirtió el primer tanto luego de su vuelta a Santos y este domingo volvió a ser noticia. El futbolista convirtió un golazo olímpico en uno de los duelos del Campeonato Paulista. Además, dio dos asistencias en el triunfo de su equipo que se clasificó a la próxima instancia.

Se disputaban 27 minutos del primer tiempo del partido entre Santos y e Inter de Limeira, que se disputó en el estadio Limeira. El equipo Peixe tuvo un tiro de esquina desde la izquierda y quien se hizo cargo de la ejecución fue Ney. El delantero se dirigió al córner señalándose la oreja por los abucheos que recibía desde la tribuna y haciendo señas irónicas de que lo hagan más fuertes. Acomodó la pelota y le pegó con la pierna derecha. El envío pegó en el segundo palo y se metió al arco.

La estirada del arquero fue imposible para sacar la gran ejecución de Neymar, que celebró su golazo sentado en uno de los carteles de la publicidad de la cancha, haciendo un gesto con sus brazos de cara a la tribuna que lo había abucheado y con la compañía de varios de sus compañeros.

UGASUAGSDUASGDUAGSUDGA O NEYMAR METEU UM GOL OLÍMPICO! O ADM TÁ COMPLETAMENTE MALUCO! NÃO É POSSÍVEL! KKKKKKKKKKKKKK #Paulistão2025 pic.twitter.com/8S3vby2Npk — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 23, 2025

Previo a su gol, Ney había asistido a Tiquinho Soares con un córner desde la misma posición para el 1-0 a los nueve minutos, y luego de su joya volvió a darle un pase gol al mismo compañero a los 32. De ese modo, fue triunfo 3 a 0 para Santos. Además, este fue el segundo tanto de Neymar desde su regreso a Santos. El domingo pasado había convertido de penal en el triunfo por 3 a 1 contra Agua Santa, duelo en el que además fue el que fabricó la jugada y recibió la infracción que derivó en la pena máxima: agarró la pelota en tres cuartos de cancha, se sacó a un jugador de encima y al ingresar al área, sintió el rigor de los defensores rivales, que lograron desestabilizarlo con una falta que el árbitro no dudó en sancionar.

La vuelta a la actividad de Neymar da Silva Santos Junior empieza darse con mucha mayor continuidad desde su retorno al equipo Peixe. El brasileño había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior y de un menisco de la pierna izquierda en el encuentro que la selección brasileña disputó el 17 de octubre de 2023 con Uruguay. Su regreso fue poco más de un año más tarde, el 21 de octubre de 2024 jugando para Al Hilal, pero con la mala fortuna de que en en el siguiente duelo, el día 4 de noviembre, tuvo que salir lesionado por un dolor muscular. Desde que fue presentado en Santos, lleva disputados seis partidos consecutivos, todos correspondientes al campeonato Paulista.

كنترول الاسطورة نيمار 😨😨🤯🤯🪄 pic.twitter.com/8OyEah4HdX — Team Neymar (@TeamNey10) February 23, 2025

Por una situación que había sido noticia Ney en estos últimas días, fue por estar en contra del uso de canchas de césped sintético en los torneos profesionales. El atacante publicó en sus redes sociales un enfático mensaje sobre este tema: “La solución a un césped malo es hacer un buen césped, así de simple”, escribió, al igual que varios futbolistas más que juegan en el fútbol de brasileño. Luego del triunfo ante Inter de Limeira se refirió nuevamente al tema y explicó: “La calidad de la superficie de juego afecta directamente al nivel de juego. Los campos de mala calidad no sólo perjudican la estética del juego, sino que también afectan el rendimiento de los jugadores y aumentan el riesgo de lesiones. En las ligas europeas, por ejemplo, existen estándares de calidad que los clubes deben cumplir. En Brasil, esto debería ser una prioridad, especialmente en la primera división”.

Neymar convirtió su segundo gol desde su regreso a Santos

El astro brasileño también se refirió a una posible vuelta a la selección: “Todo jugador sueña con representar a su país. Para mí siempre ha sido un gran honor jugar con la selección brasileña y siempre lo he dado todo vistiendo la camiseta amarilla. Es donde me encanta estar, me encanta representar a Brasil y al pueblo brasileño. Si tuviera la oportunidad de volver a la selección sería muy feliz”, reveló. Además, luego de la entrevista en la que se le entregó el premio a la figura del partido, los jugadores rivales se fotografiaron con Neymar.

Con la victoria el Peixe se quedó con el grupo B del campeonato estadual y se clasificó a los cuartos de final, donde se medirá ante Red Bull Bragantino y comenzará su caminó con el objetivo de obtener el título que no logra desde 2016. Además, 2025 es el año en el que regresa a la Serie A de Brasil, luego de haber pasado una temporada por la segunda división y se prepara para disputar el campeonato Brasileirao que comienza el 29 de marzo y Santos debutará frente a Vasco Da Gama en el estadio San Januario de Río de Janeiro.

