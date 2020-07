Karim Benzema, el goleador de Real Madrid más rendidor que valorado.

Ariel Ruya Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2020 • 03:24

¿Quién es el mejor jugador del mundo? La respuesta parece sencilla: Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, los fuera de serie que asombran al planeta desde hace más de una década con un colosal desempeño. Se necesitan, se ayudan a ser mejores. Lo corroboran destrezas, goles, títulos: la diferencia con el resto es abrumadora. Neymar asomó la cabeza hace un tiempo, Mbappé amaga desde su juventud. Ahora, ¿quién es el mejor futbolista en la actualidad? Al menos, en este tramo de la vuelta de la competencia, desde el 16 de mayo pasado, con el puntapié de la Bundesliga. El mejor del mundo, la figura de la pandemia, es Karim Benzema, el crack de los suburbios.

Tiene la clase de los elegidos, pero suele embarrarse con los terrenales. A los 32 años, ya sin la sombra de Cristiano, es el estandarte de Real Madrid, que le arrebató la Liga de España al Barcelona de Messi y causó un revuelo mayúsculo, mundial. Antes de la pandemia, Barcelona era el líder del torneo, con dos puntos de ventaja sobre el gigante blanco. Sellado el título, Benzema dispuso de diez presencias, siete goles y dos asistencias en los 10 triunfos en serie del campeón.

En diciembre pasado, ni figuraba. Leo consiguió el sexto Balón de Oro, al superar al zaguero holandés Virgil Van Dijk, de monumental temporada en Liverpool y seguido por Cristiano. Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, ahora parece un exagerado. "Debería de ser Balón de Oro. No he visto a ningún jugador mejor que él este año, el pasado y el anterior", advierte. Hoy, en España surgió el debate: ¿merece ya ese premio? Hugo Gatti, provocador y polémico, desde un entretenido programa de TV, asegura: "Yo lo vengo diciendo: Messi es un crack y todo lo que vos quieras, pero Benzema hoy es mejor que Messi. Es superior a Messi. Hace rato que no está bien Messi; quien ve fútbol sabe que no está bien, te das cuenta. Benzema está rindiendo mucho más que Messi. Hacía mucho tiempo que no veía a un jugador de Real Madrid -sacando a Cristiano-, que hace lo que hace él. Benzema es el Madrid, es todo, presencia, goles, habla, está metido. Messi no está, pero así y todo es Messi, pero no es el que queremos ver. Hoy no gana un partido".

Benzema heredó la pesada función de encabezar la delantera de Real Madrid tras la salida de Cristiano Ronaldo; en silencio, el francés cumple. Fuente: Reuters

¿Es un clásico número 9? No. ¿Acepta jugar retrasado, sabe con los pies, se disfraza hasta de número 10? Todo eso. Con Modric escondido de doble cinco, con Hazard envuelto en nostalgia, Isco en su laberinto, Bale de reposo y James Rodríguez en el vestuario, Benzema fue el líder del campeón que le sacó 7 puntos de distancia y reafirmó la depresión de Barcelona, más melancólico que nunca. Benzema no juega solo, claro: Sergio Ramos confirma la teoría de que es el mejor caudillo de la década. Hace 11 temporadas que el francés juega en Real Madrid -con luces y sombras, con polémicas y silbidos, con escándalos y fuera de la nómina de Francia campeón 2018-, con números asombrosos. Jugó 511 partidos, anotó 248 goles, realizó 135 asistencias. Su promedio de goles es de 0,49. Y suma 19 títulos locales e internacionales. Cuatro Champions League.

Aún así: ¿los números de la actualidad de Messi, no son mejores? El rosarino lo supera en la estadística -relativa, como todas las marcas-, de la temporada, pero trastabilla en la actualidad. Además, no juega en equipo. A los 33, Messi no puede ser el salvador y Benzema hace todo lo que el equipo necesita. Los números de Leo siguen siendo brutales, más allá de los 701 goles. Es el artillero de la liga, con 23 -dos más que Benzema-, y suma 4 goles y 8 asistencias desde la vuelta. Benzema, en este mismo periodo, le gana: tiene tres goles más y todos, decisivos. Leo encabeza la temporada europea, con el combo 23 gritos y 21 pases-gol. En esa tabla imaginaria, el artillero de ascendencia argelina figura 17º, con 21 y 8. Sin embargo, detrás del coronavirus, su presencia eclipsa.

Sin embargo, en cuanto a números, hay otro número 9 -exquisito, fuera de serie en las alturas y dúctil cuando sale de la zona de confort-, que le gana en todos los rubros: Robert Lewandowski. Con 34, fue el artillero de la Bundesliga y se consagró en las dos competencias con Bayern, en el torneo y en la copa doméstica. En este último tramo: 11 encuentros, 12 goles y una asistencia, en el 11 de 11 (encuentros y victorias) del gigante alemán. ¿Supera a Benzema? Claramente. Lo desnuda la falta de competencia local, más allá de que en España compiten tres y el resto, hace sombra a prudente distancia.

Su marca en la Champions

Su peor etapa fue con José Mourinho en la conducción. "Si fuera por ti, tendría que entrenar a las 12 porque a las 10 llegas dormido y a las 11 sigues durmiendo", le habría gritado el portugués, delante de todos. Mou lo había definido como un "gato". Porque "si no tienes un perro para ir a cazar y tienes un gato, vas con el gato porque solo no puedes ir". No era dócil la relación, hasta que un día, el francés explotó, lo enfrentó y más tarde, lo hizo público: "Le dije lo que había que decirle. Estuvimos reunidos una hora. Yo soy un jugador de fútbol, tú eres mi entrenador. Yo te respeto, así que respétame tú a mí como futbolista. Y desde entonces ya no hubo más historias de gatos, de perros o de lo que fuera. Soy alguien tímido, pero si te vas a reír de mí, me vas a encontrar. Cuando se dicen las cosas, todo va mejor".

Siempre con el parámetro del regreso de la actividad, Cristiano tiene buenos números: en 9 cotejos, anotó siete goles, dio dos asistencias y está a un tanto de Ciro Immobile, el artillero de la Serie A, con 29. Sin embargo, Juventus es una moneda al aire: ganó 4 de 7 en el regreso, se mantiene como líder, pero extravió la prepotencia del pasado reciente y perdió la final de la Copa Italia frente a Napoli. Y más allá de Messi, el mejor de los argentinos es una sorpresa: Lucas Ocampos, de Sevilla, que juega de 7, de volante, aparece como 10, hasta se disfrazó de arquero y contuvo un remate, al margen de los 4 goles y una asistencia. ¿Otro? Papu Gómez, con 6 pases gol en el romántico Atalanta, con 71 puntos, a 6 de Juventus y 94 goles (24 más que el conjunto de Turín) marcados en la Serie A.

El penal que convirtió frente a Villarreal, la noche en que Real Madrid obtuvo la liga española; el número 9 es el mejor del torneo desde que se reanudó tras la cuarentena. Crédito: @realmadrid

No le hacen cosquillas a Benzema, que vivió varias vidas durante la última década. Fue imputado por delitos sexuales, chantaje y llevado a juicio por no cumplir normas de tránsito. Parte de esas acusaciones explican no ser parte del seleccionado que se consagró en Rusia, campeón con Olivier Giroud, un número 9 fantasmal. Tal vez, la rúbrica de esta semblanza se refleje en la definición de la Champions League. Real Madrid debe cazar la historia el próximo 7 de agosto contra Manchester City, en Inglaterra, luego de perder en la Casa Blanca por 2 a 1, por los octavos de final. Lo mismo ocurrirá con el Barcelona de Messi (1-1 con Napoli), la Juventus de Cristiano (0-1 con Lyon) y el Bayern de Lewandowski (3-0 con Chelsea). Nada es tan importante como ese trofeo, que suele marear a Messi en los últimos cinco años. En el mientras tanto, hay un Gato que se trepa en las paredes y mira a todos los fuera de serie desde su propia terraza mundial.