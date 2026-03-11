Partidos de hoy miércoles 11 de marzo en la Champions League 2025-2026

Este miércoles continúan los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026, el certamen más importante de Europa a nivel de clubes. Todos los partidos se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+ y también por televisión en las diferentes señales de ESPN y Fox Sports. Además, se puede seguir el minuto a minuto de cada compromiso, con estadísticas actualizadas en tiempo real, en canchallena.com.

Este 11 de marzo se disputarán cuatro partidos que cerrarán la ida de la ronda de los 16 mejores: Bayer Leverkusen vs. Arsenal, Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa, Real Madrid vs. Manchester City y PSG vs. Chelsea. En dicha jornada se presentarán argentinos: Exequiel Palacios y Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen), Franco Mastantuono (Real Madrid), y Enzo Fernández y Alejandro Garnacho (Chelsea).

Exequiel Palacios sería titular en el encuentro de este miércoles entre Bayer Leverkusen y Arsenal

Horario y TV de los partidos de este miércoles 11 de marzo

14.45 : Bayer Leverkusen vs. Arsenal - ESPN y Disney+ Premium

: Bayer Leverkusen vs. Arsenal - ESPN y Disney+ Premium 17 : Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa - Fox Sports 2 y Disney+ Premium

: Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa - Fox Sports 2 y Disney+ Premium 17 : Real Madrid vs. Manchester City - Fox Sports y Disney+ Premium

: Real Madrid vs. Manchester City - Fox Sports y Disney+ Premium 17: PSG vs. Chelsea - ESPN y Disney+ Premium

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Los partidos de vuelta se jugarán la próxima semana con las localías invertidas. Los cruces serán así: Sporting Lisboa vs. Bodo/Glimt, Arsenal vs. Bayer Leverkusen, Chelsea vs. PSG, Manchester City vs. Real Madrid, Barcelona vs. Newcastle (1 a 1 en la ida), Bayern Múnich vs. Atalanta (triunfo 6 a 1 de los alemanes en la ida), Tottenham vs. Atlético de Madrid (victoria 5 a 2 de los españoles en la ida) y Liverpool vs. Galatasaray (triunfo 1 a 0 de los turcos en la ida).

Con dos goles de Julián Álvarez, Atlético de Madrid goleó a Tottenham en la ida de los octavos de final THOMAS COEX� - AFP�

Tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo. Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno. Con la coronación en la última edición, PSG se sumó a otros 10 equipos que levantaron el trofeo en una oportunidad.