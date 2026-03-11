LA NACION

Partidos de hoy miércoles 11 de marzo en la Champions League 2025-2026

En un nuevo día de actividad en el certamen más importante de Europa a nivel de clubes, continúan los octavos de final, con la presencia de cinco argentinos

Enzo Fernández sería titular y capitán de Chelsea en el encuentro de este miércoles ante el último campeón de la Champions, PSG
ADRIAN DENNIS - AFP

Este miércoles continúan los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026, el certamen más importante de Europa a nivel de clubes. Todos los partidos se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+ y también por televisión en las diferentes señales de ESPN y Fox Sports. Además, se puede seguir el minuto a minuto de cada compromiso, con estadísticas actualizadas en tiempo real, en canchallena.com.

Este 11 de marzo se disputarán cuatro partidos que cerrarán la ida de la ronda de los 16 mejores: Bayer Leverkusen vs. Arsenal, Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa, Real Madrid vs. Manchester City y PSG vs. Chelsea. En dicha jornada se presentarán argentinos: Exequiel Palacios y Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen), Franco Mastantuono (Real Madrid), y Enzo Fernández y Alejandro Garnacho (Chelsea).

Exequiel Palacios sería titular en el encuentro de este miércoles entre Bayer Leverkusen y Arsenal
Exequiel Palacios sería titular en el encuentro de este miércoles entre Bayer Leverkusen y Arsenal

Horario y TV de los partidos de este miércoles 11 de marzo

  • 14.45: Bayer Leverkusen vs. Arsenal - ESPN y Disney+ Premium
  • 17: Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa - Fox Sports 2 y Disney+ Premium
  • 17: Real Madrid vs. Manchester City - Fox Sports y Disney+ Premium
  • 17: PSG vs. Chelsea - ESPN y Disney+ Premium

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Los partidos de vuelta se jugarán la próxima semana con las localías invertidas. Los cruces serán así: Sporting Lisboa vs. Bodo/Glimt, Arsenal vs. Bayer Leverkusen, Chelsea vs. PSG, Manchester City vs. Real Madrid, Barcelona vs. Newcastle (1 a 1 en la ida), Bayern Múnich vs. Atalanta (triunfo 6 a 1 de los alemanes en la ida), Tottenham vs. Atlético de Madrid (victoria 5 a 2 de los españoles en la ida) y Liverpool vs. Galatasaray (triunfo 1 a 0 de los turcos en la ida).

Con dos goles de Julián Álvarez, Atlético de Madrid goleó a Tottenham en la ida de los octavos de final
THOMAS COEX - AFP

Tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo. Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno. Con la coronación en la última edición, PSG se sumó a otros 10 equipos que levantaron el trofeo en una oportunidad.

  • Real Madrid (España) - 15 títulos
  • Milán (Italia) - Siete
  • Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) - Seis cada uno
  • Barcelona (España) - Cinco
  • Ajax (Países Bajos) - Cuatro
  • Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) - Tres cada uno
  • Chelsea (Inglaterra), Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Porto (Portugal) y Nottingham Forest (Inglaterra) - Dos cada uno
  • Celtic (Escocia), Hamburgo (Alemania), Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia), Borussia Dortmund (Alemania), Feyenoord (Países Bajos), Aston Villa (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia), Manchester City (Inglaterra) y PSG (Francia) - Uno cada uno
